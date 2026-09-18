Esta é uma situação fictícia baseada no comércio eletrônico brasileiro. Uma mulher cancela pedido de R$ 2,7 mil antes do envio, mas a loja converte o valor em crédito expirável em 30 dias. Se houver arrependimento legal, discute-se se o saldo substitui o reembolso integral devido, legalmente assegurado.
Por que crédito de 30 dias não é igual a reembolso?
O direito de arrependimento permite desistir de certas contratações feitas fora da loja física. No caso, a cliente cancela antes do envio e recebe saldo preso à própria loja, em vez do retorno do valor pago.
As duas soluções têm efeitos diferentes. O crédito exige nova compra e pode expirar; o reembolso devolve o dinheiro. A análise depende de quando e como a contratação ocorreu, porque nem todo cancelamento comercial está dentro do direito legal de arrependimento.
O que o comércio eletrônico deve fazer quando há arrependimento?
O Decreto nº 7.962/2013 determina que o fornecedor comunique imediatamente o arrependimento à instituição financeira ou administradora do cartão, para impedir o lançamento ou efetuar o estorno do valor.
O CDC também prevê devolução dos valores pagos quando o direito é exercido na hipótese legal. Assim, transformar tudo em crédito temporário pode não equivaler ao reembolso se a desistência ocorreu dentro do prazo e das condições protegidas pela lei.
Cancelar antes do envio muda alguma coisa?
O Ministério da Justiça reforça que compras on-line podem ser desistidas em até sete dias, com devolução integral. Se o pedido é cancelado antes da postagem, não há mercadoria física a retornar ao fornecedor.
Ainda assim, é preciso identificar a base do cancelamento. Se ocorreu dentro do prazo legal, vale uma regra; se foi mera liberalidade depois dele, a política comercial pode ganhar espaço. Data, horário e protocolo ajudam a separar os dois cenários.
A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a mostrar quando o cancelamento foi pedido e qual solução a loja ofereceu em seguida:
- Pedido: identifica data, valor e forma de pagamento.
- Protocolo: registra quando a cliente pediu o cancelamento.
- Confirmação: mostra se a loja aceitou antes do envio.
- Crédito: comprova valor lançado e validade de trinta dias.
Quem compra pela internet e precisa cancelar o pedido vai curtir este vídeo especialmente selecionado do canal Dia a Dia da Advocacia, com mais de 6,9 mil visualizações, no qual é explicado como funciona o direito de arrependimento, o prazo para desistir de uma compra online e o direito de receber de volta o valor pago:
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A loja pode obrigar a cliente a comprar novamente para recuperar o valor?
Quando o direito de arrependimento se aplica, o reembolso não depende de nova compra. Um crédito pode ser aceito como alternativa pelo consumidor, mas não deveria substituir unilateralmente a restituição prevista na legislação.
Fora dessa hipótese, a resposta pode mudar. Uma política voluntária pode prever crédito, desde que as condições tenham sido informadas e sejam válidas. Por isso, o modo de contratação e a data do cancelamento importam tanto quanto os R$ 2,7 mil.
A seguir listamos quatro perguntas que organizam a análise e ajudam a separar direito legal de arrependimento de política comercial de cancelamento:
|Pergunta
|Documento
|Por que importa
|Compra foi on-line?
|Pedido
|Define a contratação
|Quando cancelou?
|Protocolo
|Prazo legal
|Produto foi enviado?
|Rastreamento
|Etapa da operação
|O que recebeu?
|Extrato ou crédito
|Forma de restituição
O que guardar ao cancelar uma compra antes do envio?
O cuidado principal é registrar data, horário e protocolo do cancelamento. Se a loja oferecer crédito, vale confirmar por escrito se isso substituirá o estorno e qual é a justificativa.
Em uma compra de R$ 2,7 mil, a diferença prática é grande. Reembolso devolve disponibilidade financeira; crédito mantém o dinheiro vinculado à loja. Quando o arrependimento legal se aplica, essa distinção deixa de ser simples preferência comercial.
Sua história pode virar reportagem
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