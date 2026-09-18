EM FOCO Resumo da matéria 01 Cancelamento veio antes do envio A cliente pediu o cancelamento antes da postagem e guardou o protocolo que confirmou a solicitação. 02 Dinheiro virou saldo interno A loja lançou R$ 2,7 mil em crédito para nova compra e limitou o uso a trinta dias. 03 Modo da compra muda a regra Compras feitas fora do estabelecimento podem ter direito de arrependimento; fora dessa hipótese, contrato e política comercial pesam mais.

Esta é uma situação fictícia baseada no comércio eletrônico brasileiro. Uma mulher cancela pedido de R$ 2,7 mil antes do envio, mas a loja converte o valor em crédito expirável em 30 dias. Se houver arrependimento legal, discute-se se o saldo substitui o reembolso integral devido, legalmente assegurado.

Por que crédito de 30 dias não é igual a reembolso?

O direito de arrependimento permite desistir de certas contratações feitas fora da loja física. No caso, a cliente cancela antes do envio e recebe saldo preso à própria loja, em vez do retorno do valor pago.

As duas soluções têm efeitos diferentes. O crédito exige nova compra e pode expirar; o reembolso devolve o dinheiro. A análise depende de quando e como a contratação ocorreu, porque nem todo cancelamento comercial está dentro do direito legal de arrependimento.

Mensagens da loja podem esclarecer por que o dinheiro foi convertido em crédito com prazo de uso

O que o comércio eletrônico deve fazer quando há arrependimento?

O Decreto nº 7.962/2013 determina que o fornecedor comunique imediatamente o arrependimento à instituição financeira ou administradora do cartão, para impedir o lançamento ou efetuar o estorno do valor.

O CDC também prevê devolução dos valores pagos quando o direito é exercido na hipótese legal. Assim, transformar tudo em crédito temporário pode não equivaler ao reembolso se a desistência ocorreu dentro do prazo e das condições protegidas pela lei.

Cancelar antes do envio muda alguma coisa?

O Ministério da Justiça reforça que compras on-line podem ser desistidas em até sete dias, com devolução integral. Se o pedido é cancelado antes da postagem, não há mercadoria física a retornar ao fornecedor.

Ainda assim, é preciso identificar a base do cancelamento. Se ocorreu dentro do prazo legal, vale uma regra; se foi mera liberalidade depois dele, a política comercial pode ganhar espaço. Data, horário e protocolo ajudam a separar os dois cenários.

A seguir listamos quatro registros importantes que ajudam a mostrar quando o cancelamento foi pedido e qual solução a loja ofereceu em seguida:

Pedido: identifica data, valor e forma de pagamento.

identifica data, valor e forma de pagamento. Protocolo: registra quando a cliente pediu o cancelamento.

registra quando a cliente pediu o cancelamento. Confirmação: mostra se a loja aceitou antes do envio.

mostra se a loja aceitou antes do envio. Crédito: comprova valor lançado e validade de trinta dias.

Quem compra pela internet e precisa cancelar o pedido vai curtir este vídeo especialmente selecionado do canal Dia a Dia da Advocacia, com mais de 6,9 mil visualizações, no qual é explicado como funciona o direito de arrependimento, o prazo para desistir de uma compra online e o direito de receber de volta o valor pago:

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A loja pode obrigar a cliente a comprar novamente para recuperar o valor?

Quando o direito de arrependimento se aplica, o reembolso não depende de nova compra. Um crédito pode ser aceito como alternativa pelo consumidor, mas não deveria substituir unilateralmente a restituição prevista na legislação.

Fora dessa hipótese, a resposta pode mudar. Uma política voluntária pode prever crédito, desde que as condições tenham sido informadas e sejam válidas. Por isso, o modo de contratação e a data do cancelamento importam tanto quanto os R$ 2,7 mil.

A seguir listamos quatro perguntas que organizam a análise e ajudam a separar direito legal de arrependimento de política comercial de cancelamento:

DADOS EM FOCO O que define o tipo de restituição Pontos que ajudam a identificar se há direito a estorno ou se a política comercial pode ser relevante. Pergunta Documento Por que importa Compra foi on-line? Pedido Define a contratação Quando cancelou? Protocolo Prazo legal Produto foi enviado? Rastreamento Etapa da operação O que recebeu? Extrato ou crédito Forma de restituição

O que guardar ao cancelar uma compra antes do envio?

O cuidado principal é registrar data, horário e protocolo do cancelamento. Se a loja oferecer crédito, vale confirmar por escrito se isso substituirá o estorno e qual é a justificativa.

Em uma compra de R$ 2,7 mil, a diferença prática é grande. Reembolso devolve disponibilidade financeira; crédito mantém o dinheiro vinculado à loja. Quando o arrependimento legal se aplica, essa distinção deixa de ser simples preferência comercial.