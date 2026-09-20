EM FOCO Resumo da matéria 01 Cabelo entregue Quarenta centímetros de cabelo entram no ateliê com uma finalidade específica: virar a matéria-prima de uma peça feita para a própria cliente. 02 Material diferente Na retirada, a peça sintética não corresponde ao material entregue nem à expectativa descrita no pedido original. 03 Registro protege Fotos, recibos e descrição do serviço ajudam a provar o que entrou no ateliê e o que deveria sair dele.

Depois de guardar 40 centímetros do próprio cabelo, Elisa levou os fios para uma peruca feita sob medida. Nesta situação fictícia, ela voltou para buscar a peça e recebeu material sintético. O conflito deixa claro por que peruca sob medida, matéria-prima e entrega final precisam estar descritas no pedido.

O que precisava estar claro quando os 40 centímetros foram entregues?

Uma peruca pode usar cabelo humano ou fibras sintéticas, e essa diferença deveria aparecer no pedido. Elisa não estava apenas comprando uma peça pronta: ela entregou 40 centímetros do próprio cabelo para serem usados em um serviço sob medida.

Por isso, recibo, ficha de encomenda e mensagens deveriam registrar quantidade de cabelo, tipo de base, medidas e material final. Quanto mais específico o pedido, menor o espaço para que a entrega seja interpretada como uma peça genérica diferente da combinação inicial.

O pedido e o comprovante do serviço podem mostrar qual material havia sido combinado entre as partes

Por que receber uma peça sintética muda o conflito?

O Código de Defesa do Consumidor trata da qualidade dos serviços e da diferença entre aquilo que foi oferecido e aquilo que foi entregue. Se a encomenda previa cabelo humano fornecido pela cliente, material sintético é uma diferença central, não apenas estética.

Isso também cria uma segunda pergunta: onde foram parar os fios entregues? A solução não depende apenas de olhar a peruca pronta. É preciso reconstruir a entrada e o destino da matéria-prima, com ordem de serviço, fotos, etiquetas internas e qualquer registro feito durante a produção.

Quais documentos ajudam a provar o que foi combinado?

Em trabalhos personalizados, uma conversa informal pode virar fonte de confusão. O ideal é guardar pedido escrito e imagens que indiquem o material entregue, o modelo aprovado e os detalhes da peça prometida antes de o cabelo sair das mãos da cliente.

Se o ateliê pesou, mediu ou fotografou os fios, esses registros também ajudam. A comparação entre entrada do cabelo e entrega final pode esclarecer se houve troca de material, perda da matéria-prima ou mudança de projeto sem autorização.

A seguir listamos 4 registros importantes que reduzem dúvidas sobre a encomenda:

Recibo do cabelo: registra comprimento, quantidade ou peso entregue.

registra comprimento, quantidade ou peso entregue. Ordem de serviço: descreve o material e o modelo combinado.

descreve o material e o modelo combinado. Fotos anteriores: mostram os fios antes da entrega ao ateliê.

mostram os fios antes da entrega ao ateliê. Mensagens: preservam ajustes de preço, prazo e acabamento aprovados.

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Mensagens trocadas durante a produção ajudam a reconstruir as características prometidas para a peça

Como organizar a conversa com o ateliê depois da retirada?

Elisa pode separar a discussão em duas partes: a peça recebida e o destino do cabelo entregue. Pedir uma resposta escrita para cada ponto facilita entender se houve erro de produção, substituição autorizada em algum momento ou simples divergência entre a ficha e a entrega.

Evitar usar ou alterar imediatamente a peruca também preserva o estado em que ela foi recebida. A identificação do material, as fotos e a embalagem podem ser úteis caso seja necessário comparar a peça com a descrição original da encomenda.

A seguir listamos 3 pontos de conferência que organizam essa comparação:

DADOS EM FOCO Conferência da encomenda Registros para comparar a encomenda de peruca e a peça entregue Ponto O combinado O que conferir Matéria-prima Cabelo da cliente Recibo e registro de entrada Peça final Peruca sob medida Material, base e medidas Entrega Produto concluído Fotos, etiquetas e embalagem

Quais caminhos existem quando o serviço entregue não corresponde ao pedido?

O primeiro caminho é formalizar a divergência com o fornecedor e pedir uma solução compatível com o que foi contratado. A reexecução do serviço, restituição ou outra solução depende do caso concreto e do que os documentos comprovarem sobre a encomenda.

Se a conversa direta não resolver, o Portal Defesa do Consumidor reúne canais e materiais oficiais para orientar reclamações. Para Elisa, o ponto decisivo continua simples: 40 centímetros de cabelo entregues precisam aparecer na história documental da peça que ela recebeu.