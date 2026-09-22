Um morador, em uma situação fictícia, pagou pela troca de fechaduras após a mudança para evitar que chaves antigas funcionassem. Antes de descartá-las, fez um último teste e uma delas abriu a porta principal. A descoberta exige conferir qual peça foi trocada, o serviço contratado e o resultado entregue.
Como uma chave antiga ainda pode abrir depois da troca?
Uma chave abre a fechadura quando seu formato atua corretamente no mecanismo interno. Se a antiga ainda funciona, pode ter ocorrido troca de outra peça, manutenção parcial ou permanência do mesmo cilindro, possibilidades que precisam ser conferidas.
Não basta olhar a maçaneta e concluir que houve troca completa da fechadura. Em muitos conjuntos, acabamento, cilindro e mecanismo são partes diferentes. Por isso, a resposta depende do orçamento e do que o profissional informou que seria efetivamente substituído.
Qual documento mostra o que o chaveiro realmente deveria trocar?
O Procon-SP orienta que problemas na prestação de serviço sejam acompanhados de comprovantes. Orçamento, ordem de serviço, nota e conversa por mensagem ajudam a distinguir uma troca integral de um reparo ou substituição apenas de parte do conjunto.
Se a empresa estiver disponível no Consumidor.gov.br, esses documentos podem ser anexados a uma reclamação. Antes disso, vale pedir ao prestador uma explicação objetiva sobre qual peça foi instalada e por que a chave antiga ainda funciona.
O que deve ser testado antes de considerar o serviço concluído?
O teste mais simples é separar todas as chaves antigas e novas e verificar cada fechadura, sem forçar o mecanismo. A ideia é confirmar se alguma chave anterior continua acionando entrada principal, portão, porta de serviço ou outro acesso incluído no trabalho contratado.
Também ajuda conferir se o número de fechaduras trocadas bate com a ordem de serviço. Quando há várias portas, é fácil imaginar que todas receberam o mesmo procedimento. Uma lista feita antes do trabalho reduz esse tipo de dúvida na entrega.
A seguir listamos quatro conferências simples que ajudam a verificar se o serviço corresponde ao combinado:
- Chaves antigas: testar cada uma somente nas portas às quais pertenciam.
- Chaves novas: conferir abertura e travamento sem esforço anormal.
- Portas: comparar todas as entradas incluídas no orçamento.
- Documentos: guardar orçamento, nota e descrição das peças instaladas.
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Como registrar o problema sem alterar a fechadura antes da conferência?
Antes de chamar outro profissional, vale produzir um registro simples do teste, mostrando a chave antiga acionando a porta. Isso preserva a situação encontrada e facilita explicar o problema sem depender apenas de memória ou de uma descrição verbal.
Depois, compare o vídeo ou foto com a ordem de serviço. Se o documento prometia troca de todas as fechaduras, a pergunta é direta: qual componente permaneceu compatível com a chave antiga e qual correção o prestador propõe para o acesso principal.
A seguir listamos três pontos de comparação que organizam a conferência do serviço:
|Ponto
|Prova
|O que conferir
|Serviço
|Orçamento
|Peças prometidas
|Resultado
|Teste da chave
|Acessos ainda compatíveis
|Correção
|Novo registro
|O que será ajustado
Por que vale guardar a chave antiga até terminar todos os testes?
A chave que parecia inútil virou a principal prova prática da falha. Jogá-la fora antes de testar todas as portas poderia eliminar uma forma simples de demonstrar que pelo menos um acesso continuava aceitando o segredo anterior após o serviço.
A lição é objetiva: depois de uma troca de fechaduras, teste o conjunto antes de descartar qualquer chave e guarde a documentação do serviço. Se algo não corresponder ao combinado, será mais fácil pedir explicação e correção com base no que foi registrado.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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