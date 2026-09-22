EM FOCO Resumo da matéria 01 Chave antiga ainda funciona Se a chave anterior continua abrindo a entrada, o primeiro passo é identificar se cilindro, segredo ou apenas outra parte da fechadura foi substituída. 02 Ordem de serviço importa Orçamento, nota e mensagens mostram o que foi contratado e evitam confundir troca completa com ajuste, manutenção ou substituição parcial. 03 Segurança pede conferência Testar todas as chaves antigas antes de descartá-las ajuda a confirmar se o objetivo da troca foi realmente alcançado.

Um morador, em uma situação fictícia, pagou pela troca de fechaduras após a mudança para evitar que chaves antigas funcionassem. Antes de descartá-las, fez um último teste e uma delas abriu a porta principal. A descoberta exige conferir qual peça foi trocada, o serviço contratado e o resultado entregue.

Como uma chave antiga ainda pode abrir depois da troca?

Uma chave abre a fechadura quando seu formato atua corretamente no mecanismo interno. Se a antiga ainda funciona, pode ter ocorrido troca de outra peça, manutenção parcial ou permanência do mesmo cilindro, possibilidades que precisam ser conferidas.

Não basta olhar a maçaneta e concluir que houve troca completa da fechadura. Em muitos conjuntos, acabamento, cilindro e mecanismo são partes diferentes. Por isso, a resposta depende do orçamento e do que o profissional informou que seria efetivamente substituído.

Fotos e recibos podem registrar as peças incluídas no serviço contratado pelo morador

Qual documento mostra o que o chaveiro realmente deveria trocar?

O Procon-SP orienta que problemas na prestação de serviço sejam acompanhados de comprovantes. Orçamento, ordem de serviço, nota e conversa por mensagem ajudam a distinguir uma troca integral de um reparo ou substituição apenas de parte do conjunto.

Se a empresa estiver disponível no Consumidor.gov.br, esses documentos podem ser anexados a uma reclamação. Antes disso, vale pedir ao prestador uma explicação objetiva sobre qual peça foi instalada e por que a chave antiga ainda funciona.

O que deve ser testado antes de considerar o serviço concluído?

O teste mais simples é separar todas as chaves antigas e novas e verificar cada fechadura, sem forçar o mecanismo. A ideia é confirmar se alguma chave anterior continua acionando entrada principal, portão, porta de serviço ou outro acesso incluído no trabalho contratado.

Também ajuda conferir se o número de fechaduras trocadas bate com a ordem de serviço. Quando há várias portas, é fácil imaginar que todas receberam o mesmo procedimento. Uma lista feita antes do trabalho reduz esse tipo de dúvida na entrega.

A seguir listamos quatro conferências simples que ajudam a verificar se o serviço corresponde ao combinado:

Chaves antigas: testar cada uma somente nas portas às quais pertenciam.

testar cada uma somente nas portas às quais pertenciam. Chaves novas: conferir abertura e travamento sem esforço anormal.

conferir abertura e travamento sem esforço anormal. Portas: comparar todas as entradas incluídas no orçamento.

comparar todas as entradas incluídas no orçamento. Documentos: guardar orçamento, nota e descrição das peças instaladas.

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Como registrar o problema sem alterar a fechadura antes da conferência?

Antes de chamar outro profissional, vale produzir um registro simples do teste, mostrando a chave antiga acionando a porta. Isso preserva a situação encontrada e facilita explicar o problema sem depender apenas de memória ou de uma descrição verbal.

Depois, compare o vídeo ou foto com a ordem de serviço. Se o documento prometia troca de todas as fechaduras, a pergunta é direta: qual componente permaneceu compatível com a chave antiga e qual correção o prestador propõe para o acesso principal.

A seguir listamos três pontos de comparação que organizam a conferência do serviço:

DADOS EM FOCO Conferência da troca Pontos para comparar o serviço contratado, o teste realizado e a correção necessária. Ponto Prova O que conferir Serviço Orçamento Peças prometidas Resultado Teste da chave Acessos ainda compatíveis Correção Novo registro O que será ajustado

Por que vale guardar a chave antiga até terminar todos os testes?

A chave que parecia inútil virou a principal prova prática da falha. Jogá-la fora antes de testar todas as portas poderia eliminar uma forma simples de demonstrar que pelo menos um acesso continuava aceitando o segredo anterior após o serviço.

A lição é objetiva: depois de uma troca de fechaduras, teste o conjunto antes de descartar qualquer chave e guarde a documentação do serviço. Se algo não corresponder ao combinado, será mais fácil pedir explicação e correção com base no que foi registrado.