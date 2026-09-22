EM FOCO Resumo da matéria 01 Jogo de quatro milênios Uma pedra com campos marcados e pequenas cavidades foi identificada como tabuleiro em um assentamento da Idade do Bronze. 02 Regras ainda perdidas O formato lembra jogos antigos de outras regiões, mas não restaram peças ou instruções capazes de reconstruir a partida. 03 Vida além do trabalho O tabuleiro apareceu no mesmo conjunto que torres e vestígios de cobre, acrescentando uma pista sobre atividades cotidianas.

Uma pedra com linhas e pequenos buracos revelou um hábito de lazer de quatro milênios atrás. O tabuleiro de jogo encontrado no norte de Omã pertence a um assentamento da Idade do Bronze e lembra jogos conhecidos em outras regiões antigas, embora suas regras exatas não tenham sido preservadas inteiras.

Onde o tabuleiro de jogo foi encontrado?

O achado veio de um assentamento da Idade do Bronze no norte de Omã. O tabuleiro apareceu dentro de um dos cômodos escavados, inserido no espaço usado por uma comunidade que também deixou estruturas defensivas e sinais de trabalho com cobre.

A ocupação pertence à fase conhecida como Umm an-Nar, entre cerca de 2600 e 2000 a.C. O assentamento de quatro mil anos tinha torres de pedra e ficava numa região ligada a rotas antigas. Isso dá ao tabuleiro um contexto arqueológico bem definido.

O tabuleiro mostra que jogos já faziam parte da rotina de comunidades que viveram milhares de anos atrás

Como os arqueólogos reconheceram um jogo nessa pedra?

O objeto é uma placa de pedra com campos marcados e pequenas cavidades. Essas marcas organizadas fazem os pesquisadores interpretarem a peça como tabuleiro. Não foram preservadas peças, instruções ou um texto explicando como a partida era disputada.

O formato lembra jogos da mesma época encontrados em diferentes áreas da Ásia e do Mediterrâneo. Essa comparação ajuda a reconhecer a função geral, mas não permite reconstruir regras completas. O jogo antigo pode ter seguido princípios parecidos sem ser idêntico aos exemplos conhecidos.

O que as marcas permitem saber sobre a partida?

O lugar em que a pedra apareceu é importante. Ela estava em um cômodo, não isolada na paisagem, o que aproxima o objeto da vida diária. O tabuleiro de pedra registra uma atividade que não envolve apenas produção, defesa ou sepultamento.

Comparações com outros tabuleiros da Idade do Bronze mostram que jogos com campos e cavidades circularam em regiões distantes. Ainda assim, sem peças associadas e regras escritas, a maneira exata de jogar permanece desconhecida e não deve ser preenchida por suposição.

A seguir listamos quatro pistas visíveis que sustentam a interpretação do objeto como um tabuleiro usado na Idade do Bronze:

Suporte de pedra: o objeto foi feito em material resistente, capaz de conservar as marcas por milênios.

o objeto foi feito em material resistente, capaz de conservar as marcas por milênios. Campos marcados: linhas organizam a superfície em áreas que provavelmente orientavam o jogo.

linhas organizam a superfície em áreas que provavelmente orientavam o jogo. Pequenas cavidades: os buracos fazem parte do desenho funcional reconhecido pelos arqueólogos.

os buracos fazem parte do desenho funcional reconhecido pelos arqueólogos. Contexto interno: a peça apareceu em um cômodo do assentamento, ligada à vida cotidiana do lugar.

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Linhas e cavidades preservadas oferecem pistas sobre uma forma antiga de entretenimento

O que havia ao redor desse tabuleiro antigo?

As escavações também revelaram torres e evidências de processamento de cobre. A missão arqueológica universitária registrou esses elementos no mesmo conjunto de pesquisas, mostrando que a comunidade estava ligada a atividades econômicas e circulação regional.

Esse contraste torna o tabuleiro especialmente interessante. Ao lado de arquitetura e metalurgia, aparece uma peça ligada a interação humana cotidiana. O jogo de quatro mil anos acrescenta uma dimensão menos visível da vida antiga, aquela que não deixa monumentos grandes nem toneladas de material.

A seguir listamos três achados do assentamento que ajudam a colocar o tabuleiro dentro de uma comunidade mais ampla:

DADOS EM FOCO O assentamento em três pistas Resumo dos principais achados mencionados no texto para contextualizar o tabuleiro de jogo. Achado O que foi visto O que acrescenta Tabuleiro Campos e cavidades na pedra Atividade cotidiana de jogo Torres Quatro estruturas no assentamento Arquitetura da comunidade Cobre Vestígios de processamento Participação em atividade econômica regional

Por que uma simples pedra ajuda a entender a Idade do Bronze?

O objeto não revela quem venceu partidas nem quais regras eram usadas, mas mostra que havia espaço para atividades além do trabalho. Esse tabuleiro de jogo permite observar um lado cotidiano da Idade do Bronze que costuma sobreviver com menos clareza no registro arqueológico.

Com linhas, cavidades e nenhum manual preservado, a pedra mantém parte do mistério. O tabuleiro encontrado em Omã vale justamente pelo que confirma com segurança: há cerca de quatro mil anos, pessoas daquele assentamento já usavam uma peça feita para jogar.