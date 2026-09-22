EM FOCO Resumo da matéria 01 Lâmina de 21,4 cm O punhal tem uma lâmina excepcionalmente longa de cristal de rocha, com 214 milímetros de comprimento. 02 Cristal e marfim A lâmina apareceu associada a cabo e bainha de marfim, formando um conjunto técnico raro na Idade do Cobre. 03 Trabalho especializado Produzir uma lâmina longa nesse mineral exigia controlar sua fratura e aproveitar a direção de crescimento do cristal.

Uma arma pré-histórica foi feita com materiais difíceis de trabalhar e reservados para objetos excepcionais. O punhal de cristal de cerca de 5.000 anos tem lâmina de 21,4 centímetros e apareceu associado a cabo e bainha de marfim, combinação raríssima na arqueologia pré-histórica europeia ocidental.

Onde esse punhal de cristal foi encontrado?

A peça veio do grande conjunto arqueológico de Valencina de la Concepción, no sul da Península Ibérica. Ela apareceu em um contexto funerário da Idade do Cobre, junto de outros objetos feitos com matérias-primas raras e cuidadosamente trabalhadas.

O elemento mais chamativo é a lâmina transparente. O cristal de rocha é uma forma de quartzo que exige controle do corte porque sua estrutura interna influencia a fratura. Produzir uma lâmina longa e regular nesse material exigia domínio técnico acima do necessário para peças pequenas.

Cristal e marfim aparecem juntos em um artefato que permaneceu preservado durante milhares de anos

Quais são as medidas e os materiais da peça?

O estudo publicado na Quaternary International mede a lâmina em 214 milímetros de comprimento, com largura máxima de 59 milímetros e espessura de 13 milímetros. Essas proporções ajudam a explicar por que o exemplar é tratado como excepcional.

A mesma pesquisa descreve a lâmina em associação com cabo e bainha de marfim. O conjunto unia duas matérias-primas valorizadas, cristal e marfim, numa peça composta. Isso torna o punhal diferente dos instrumentos líticos comuns encontrados em muitos contextos pré-históricos.

Por que trabalhar cristal de rocha era tão difícil?

O cristal não foi usado apenas nesse punhal. O conjunto estudado inclui também 25 pontas de flecha e um núcleo do mesmo material. A concentração dessas peças mostra que o cristal de rocha tinha papel importante naquele contexto e não apareceu ali de forma isolada.

Os pesquisadores observam que objetos grandes desse material eram incomuns porque o cristal impõe dificuldades ao lascamento. A lâmina de 21,4 centímetros exigiu aproveitar a direção de crescimento do mineral para reduzir fraturas indesejadas e manter a forma alongada.

A seguir listamos quatro características do punhal que ajudam a entender por que a peça foge do padrão mais comum:

Lâmina longa: mede 214 milímetros, dimensão incomum para uma peça lascada em cristal de rocha.

mede 214 milímetros, dimensão incomum para uma peça lascada em cristal de rocha. Espessura controlada: os 13 milímetros mostram uma peça fina em relação ao comprimento total.

os 13 milímetros mostram uma peça fina em relação ao comprimento total. Cabo de marfim: acrescenta uma matéria-prima rara ao conjunto e aumenta sua complexidade técnica.

acrescenta uma matéria-prima rara ao conjunto e aumenta sua complexidade técnica. Bainha associada: o estojo também tinha marfim, reforçando que o punhal formava um conjunto cuidadosamente montado.

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A fabricação da lâmina exigiu habilidade para transformar um material delicado em uma peça bem definida

O que o contexto funerário ajuda a explicar?

A datação do contexto coloca o conjunto no terceiro milênio antes da era comum, aproximadamente há cinco mil anos. O punhal de cristal não deve ser visto isoladamente: ele fazia parte de um depósito funerário com outros materiais raros, ligados a práticas de prestígio.

Essa combinação ajuda a interpretar o objeto como mais do que uma ferramenta funcional. O trabalho especializado, o tamanho da lâmina e o uso de marfim indicam investimento de tempo e acesso a materiais pouco comuns. A função simbólica é possível, mas depende do contexto arqueológico.

A seguir listamos três sinais do contexto que resumem material, técnica e significado provável do conjunto:

DADOS EM FOCO Dados do punhal pré-histórico Resumo das características explicadas no texto sobre o punhal de cristal e seu contexto arqueológico. Elemento Dado Leitura arqueológica Lâmina 214 mm de comprimento Grande para cristal de rocha lascado Conjunto Cristal e marfim Combinação de matérias-primas raras Contexto Depósito funerário Peça ligada a práticas de prestígio

Por que o punhal se destaca na pré-história europeia?

O punhal mostra até onde a tecnologia de pedra lascada podia chegar na Idade do Cobre. A transparência do cristal chama atenção hoje, mas seu valor arqueológico está também no conhecimento necessário para transformar um mineral difícil em uma lâmina longa, fina e regular.

Ao lado do marfim, essa lâmina transforma um objeto pequeno em pista sobre técnica, circulação de matérias-primas e distinção social. O punhal de cristal preservado por cerca de cinco milênios mostra que artesãos pré-históricos conseguiam produzir peças complexas com acabamento extraordinário.