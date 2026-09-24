A caverna Veryovkina, no maciço de Arabika, ficou conhecida por levar exploradores a uma descida extrema, com acampamentos montados no caminho até o ponto mais profundo. Em 2018, a equipe alcançou um sifão a cerca de 2.212 metros abaixo da entrada, depois de dias avançando por poços, meandros e trechos inundáveis.

O que torna a Veryovkina tão diferente de uma caverna comum?

A Veryovkina não é uma caverna horizontal de visita rápida, mas um sistema quase inteiramente voltado para baixo. A Veryovkina Cave reúne sucessivos poços, passagens estreitas e salões que exigem progressão por corda ao longo de muitos dias.

Isso muda completamente o ritmo da exploração. Em vez de entrar, percorrer e sair no mesmo dia, a equipe precisa transportar cordas, alimentação, sacos estanques e abrigo. A profundidade extrema transforma cada etapa em uma operação logística, não apenas em uma caminhada subterrânea.

Expedição à caverna Veryovkina

Como essa descida chegou a quase 2,2 km?

O Guinness World Records registra a Veryovkina com 2.212 metros de profundidade, marca alcançada em 2018. O ponto final daquela expedição foi um sifão, trecho em que a passagem continua sob a água, o que encerrou a progressão terrestre.

Essa medida ajuda a dimensionar o feito, mas não explica sozinha a dificuldade. A descida envolveu vários dias em ambiente frio, molhado e escuro, com retomadas sucessivas depois de paradas para descanso. Na prática, a cota recorde só foi possível porque a equipe conseguiu permanecer muito tempo dentro da caverna.

Por que os exploradores precisam montar acampamentos lá dentro?

Quando a profundidade passa de quilômetros, voltar à superfície a cada etapa deixa de ser viável. O The Dive Project resume bem esse caráter de expedição prolongada ao tratar a descida como uma progressão em vários dias até o fundo conhecido.

Os acampamentos internos cumprem funções básicas e decisivas:

Descanso: permitem recuperar forças entre longos trechos de corda.

permitem recuperar forças entre longos trechos de corda. Logística: servem para distribuir comida, roupa seca e equipamentos.

servem para distribuir comida, roupa seca e equipamentos. Segurança: oferecem abrigo diante de atrasos ou mudança nas condições.

oferecem abrigo diante de atrasos ou mudança nas condições. Planejamento: ajudam a dividir a progressão em etapas mais controladas.

ajudam a dividir a progressão em etapas mais controladas. Retorno: facilitam a subida, que também consome vários dias.

Expedição à caverna Veryovkina

Como era o ambiente perto do ponto mais profundo?

Depois de entender a escala dessa descida, vale ver o registro da BBC Reel, que mostra cordas, poços e a atmosfera da Veryovkina em uma expedição voltada ao sistema mais profundo conhecido naquele momento.

Nas partes mais baixas, a caverna reúne lagos, sifões e grandes vazios subterrâneos cercados por rocha úmida. O ambiente é tão isolado que uma mudança repentina na água pode bloquear passagens, o que explica por que a exploração depende de janelas climáticas e observação constante do fluxo interno.

Por que a Veryovkina continua impressionando mesmo depois do recorde?

O recorde chama atenção, mas a verdadeira dimensão está no tipo de esforço exigido para atingi-lo. A caverna Veryovkina obriga a transformar uma exploração em uma expedição subterrânea completa, com etapas, acampamentos e saída planejada com antecedência para não ser surpreendida por enchentes.

Por isso, o lago do ponto mais profundo funciona quase como um limite natural e simbólico. Ele marca o fim da descida conhecida e mostra que a profundidade subterrânea não é apenas um número, mas o resultado de dias inteiros de progressão dentro de um ambiente que pode mudar muito rápido.