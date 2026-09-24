A caverna Molnár János, em Budapeste, parecia muito menor até que uma nova passagem descoberta em 2002 mudou a escala do sistema. Hoje, mais de 6 km de trechos conhecidos se espalham sob a cidade, incluindo grandes salões inundados formados por água térmica em circulação constante.

O que existe por trás da entrada discreta dessa caverna?

A Molnár János Cave é uma caverna inundada de origem hidrotermal, situada muito perto do Danúbio. Em vez de um grande portal visível, o acesso acontece por uma entrada bastante controlada, o que contrasta com a dimensão do sistema que se desenvolve abaixo da cidade.

Grande parte de sua formação está ligada à circulação de águas de diferentes temperaturas, capazes de dissolver a rocha ao longo do tempo. Esse processo ajuda a explicar por que a caverna submersa combina corredores estreitos com espaços muito amplos no interior.

Caverna Molnár János sob Budapeste

Como a descoberta de 2002 mudou o mapa da Molnár János?

No site oficial do Molnár János Cave Diving Center, a história recente da caverna destaca a descoberta de uma nova passagem em 2002. Depois disso, o sistema conhecido cresceu de algumas centenas de metros para vários quilômetros de galerias mapeadas.

Essa expansão alterou a percepção do lugar. O que parecia uma cavidade local revelou-se um labirinto aquático muito maior, com corredores ainda em estudo e continuidade potencial além daquilo que já foi levantado por mergulhadores e equipes técnicas.

Por que uma caverna de água quente pode ter salões tão grandes?

O projeto UNEXMIN GeoRobotics descreve a Molnár János como a maior caverna hidrotermal da Europa em exploração contínua. A mesma página registra um lago subterrâneo encontrado em 2008, associado a um salão de cerca de 86 metros de comprimento.

As dimensões aproximadas desse salão, com 27 metros de largura e 15 metros de altura, mostram a escala a que a dissolução da rocha pode chegar nesse ambiente. O resultado é uma caverna térmica que alterna túneis estreitos e câmaras amplas no mesmo sistema.

Caverna Molnár János sob Budapeste

O que faz dessa exploração algo tão especial para mergulhadores?

Como o sistema permanece inundado, o deslocamento depende de mergulho em caverna, uma atividade técnica e restrita. A exploração exige navegação por linha-guia, controle de gases e leitura constante do ambiente, já que o subsolo de Budapeste não oferece luz natural nem saída direta em boa parte do percurso.

Os aspectos que mais chamam atenção nesse sistema são:

Água térmica: a caverna é alimentada por águas de diferentes temperaturas.

a caverna é alimentada por águas de diferentes temperaturas. Extensão: o sistema conhecido já passa de 6 km de desenvolvimento.

o sistema conhecido já passa de 6 km de desenvolvimento. Salões amplos: algumas câmaras atingem dimensões incomuns para um ambiente submerso.

algumas câmaras atingem dimensões incomuns para um ambiente submerso. Pesquisa ativa: a formação da caverna ainda está sendo estudada.

a formação da caverna ainda está sendo estudada. Localização: tudo isso fica sob uma grande capital europeia.

Por que a Molnár János continua sendo estudada?

O interesse não vem apenas da beleza do mergulho. A caverna Molnár János é um laboratório natural para entender como águas de origens e temperaturas diferentes interagem na formação de vazios subterrâneos, além de mostrar que o sistema conhecido ainda pode crescer com novas explorações.

Isso explica por que o local permanece relevante mesmo depois de passagens tão grandes já terem sido encontradas. Sob a cidade, a caverna inundada continua escondendo a maior parte de sua história dentro de corredores onde a geologia ainda está literalmente em construção.