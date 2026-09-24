EM FOCO Resumo da matéria 01 Chaves e vistoria são fatos A data da devolução das chaves e a discussão sobre danos no imóvel precisam ser comprovadas por registros próprios. 02 Assinatura não explica tudo Uma vistoria sem assinatura pode gerar disputa, mas não deve ser analisada isoladamente da entrega das chaves e dos demais documentos. 03 Cobrança pede cronologia Protocolo, recibo, mensagens e laudo ajudam a mostrar quando a posse terminou e quando cada cobrança foi apresentada.

Em um relato fictício, uma inquilina entrega as chaves do imóvel à imobiliária após cinco anos, mas recebe cobrança de outro aluguel porque a vistoria de saída ficou sem assinatura. O conflito depende de provar quando ocorreu a devolução efetiva das chaves e separar esse ato de eventuais danos apontados na vistoria.

Entregar as chaves encerra automaticamente todas as cobranças?

No contrato de locação, devolver a posse e discutir o estado do imóvel são pontos relacionados, mas não idênticos. A data real da entrega das chaves precisa ser comprovada para saber até quando o imóvel permaneceu com a locatária.

Em decisão de 2026, o STJ tratou de caso em que o locador condicionou o recebimento das chaves à concordância com a vistoria. O tribunal separou a entrega das chaves da discussão sobre avarias naquele processo.

Mensagens e e-mails ajudam a reconstruir o que foi combinado no encerramento do contrato

O que muda quando a vistoria de saída ficou sem assinatura?

A falta da assinatura cria um problema de prova, mas não apaga outros registros. Se a imobiliária recebeu fisicamente as chaves, emitiu protocolo, respondeu por mensagem ou passou a controlar o imóvel, esses fatos precisam entrar na análise junto com o laudo.

A Lei do Inquilinato disciplina deveres de locador e locatário. Eventuais danos e reparos podem ser cobrados se comprovados, mas a existência dessa discussão não transforma automaticamente qualquer mês posterior em novo aluguel devido.

Quais provas mostram quando a locatária realmente devolveu o imóvel?

O documento mais direto é um recibo de entrega das chaves, mas ele não é a única pista. E-mails, mensagens, protocolo de atendimento, ordem de vistoria e até comunicação sobre disponibilidade do imóvel podem ajudar a formar a cronologia da devolução.

Depois de cinco anos, também vale separar desgaste de uso de danos atribuídos à locatária. Essa discussão pertence à vistoria e às condições do imóvel, enquanto o aluguel posterior depende principalmente de quando a posse foi efetivamente encerrada.

A seguir listamos 4 registros importantes que ajudam a demonstrar quando ocorreu a devolução do imóvel:

Recibo das chaves: registra data e quem recebeu o conjunto.

registra data e quem recebeu o conjunto. Mensagens da imobiliária: podem confirmar entrega, vistoria ou acesso ao imóvel.

podem confirmar entrega, vistoria ou acesso ao imóvel. Laudo de saída: mostra o estado apontado na devolução, mesmo quando há divergência sobre assinatura.

mostra o estado apontado na devolução, mesmo quando há divergência sobre assinatura. Protocolos de atendimento: ajudam a ordenar pedidos, respostas e cobranças posteriores.

Leia também: Inquilina instala fechadura digital no apartamento, devolve as chaves 3 anos depois e perde parte do dinheiro deixado como garantia porque não guardou a fechadura original

Como conferir se o novo aluguel corresponde ao período correto?

A cobrança precisa ser colocada ao lado da data comprovada de devolução. Se as chaves foram recebidas antes do período cobrado, esse fato deve ser confrontado com a justificativa da imobiliária e com o contrato, sem misturar automaticamente aluguel e reparos.

Já a vistoria deve ser lida como prova sobre o estado do imóvel. Se houve dano, reparo ou obrigação pendente, a discussão pode continuar por outra via. O importante é não usar uma assinatura ausente como única resposta para todos os valores posteriores.

A seguir listamos 3 pontos de conferência que ajudam a separar aluguel, entrega e vistoria:

DADOS EM FOCO O que cada registro prova Comparação entre os principais registros de saída em uma locação. Registro Questão principal O que conferir Entrega das chaves Fim da posse Data e recebedor Vistoria de saída Estado do imóvel Itens e divergências Cobrança posterior Período exigido Datas e fundamento

Como evitar que a devolução das chaves fique sem prova?

Na saída, o ideal é obter protocolo ou recibo datado no momento da entrega. Se houver vistoria posterior, os dois eventos podem ser documentados separadamente, evitando que uma pendência no laudo deixe incerta a data em que o imóvel voltou ao controle da imobiliária.

Esse cuidado simples evita que, meses ou dias depois, aluguel e vistoria apareçam como se fossem a mesma obrigação. Uma boa devolução registra quem recebeu as chaves, quando recebeu, quais pendências foram apontadas e como cada assunto seguirá dali em diante.