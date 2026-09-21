Passar o dia inteiro ocupado não significa avançar. Peter Drucker resumiu o problema ao separar eficiência de efetividade: fazer uma tarefa muito bem ainda pode desperdiçar tempo quando ela não deveria existir. Antes de acelerar uma rotina, vale perguntar se o trabalho produz algum resultado realmente útil.
O que Peter Drucker queria dizer com essa frase?
A frase de Peter Drucker separa duas perguntas que parecem iguais: fazer algo bem e escolher o que merece ser feito. Uma rotina pode ser rápida, organizada e barata, mas continuar consumindo tempo sem entregar resultado relevante.
O ponto central é a diferença entre movimento e resultado. Melhorar uma tarefa inútil apenas reduz o tempo gasto em algo dispensável. Antes de procurar atalhos, ferramentas ou automação, é mais útil confirmar se aquela atividade ainda atende uma necessidade real.
Qual é a diferença entre ser eficiente e ser efetivo?
No ensaio Managing for Business Effectiveness, publicado em 1963, a discussão parte justamente da distância entre executar bem e concentrar recursos no que gera resultados. Eficiência melhora a execução; efetividade orienta a escolha.
Isso muda a ordem das decisões. Primeiro vem a pergunta sobre o que precisa ser alcançado. Depois, quando a tarefa realmente contribui para esse objetivo, faz sentido reduzir etapas, acelerar a execução ou melhorar a qualidade. Otimizar antes de escolher pode apenas organizar o desperdício.
Como perceber que uma tarefa não deveria existir?
Uma tarefa suspeita costuma sobreviver porque sempre foi feita assim. Ela pode gerar planilhas, mensagens ou aprovações que ninguém consulta depois. O melhor teste é identificar quem usa o resultado e qual decisão depende dele, em vez de medir apenas tempo e produtividade.
Outro sinal aparece quando duas pessoas ou sistemas fazem a mesma conferência sem necessidade clara. Também vale observar relatórios nunca abertos e reuniões sem decisão. Esses casos não provam inutilidade sozinhos, mas justificam uma revisão da finalidade antes de melhorar o processo.
A seguir listamos 4 sinais práticos que ajudam a questionar uma tarefa antes de tentar fazê-la mais rápido:
- Ninguém usa: o resultado é produzido, mas não orienta decisão ou ação posterior.
- Há duplicação: outra etapa já coleta, confere ou registra a mesma informação.
- Virou costume: a principal justificativa é que a rotina sempre existiu.
- Não há consequência: interromper temporariamente a tarefa não altera o resultado esperado.
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O que revisar antes de tentar fazer tudo mais rápido?
Antes de automatizar, vale mapear entrada, resultado e destinatário. Se ninguém consegue explicar para quem serve a saída da tarefa, existe um sinal de revisão. A tecnologia pode reduzir minutos, mas não resolve um processo cuja finalidade ficou vazia.
Também é útil perguntar o que aconteceria se a rotina fosse reduzida, unificada ou pausada. Esse teste precisa respeitar obrigações legais, segurança e controles essenciais. A proposta não é cortar por impulso, mas encontrar trabalho sem contribuição clara.
A seguir listamos 4 situações comuns que ajudam a decidir o que revisar antes de buscar mais velocidade:
|Sinal
|Pergunta
|Ação
|Rotina repetida
|Quem usa o resultado?
|Confirmar necessidade
|Etapa duplicada
|Outra etapa já faz isso?
|Unificar processo
|Relatório ignorado
|Alguém decide com ele?
|Rever frequência
|Automação desejada
|A tarefa precisa existir?
|Validar antes
Como aplicar a ideia sem abandonar tarefas necessárias?
Eliminar trabalho desnecessário não significa tratar toda burocracia como inútil. Algumas etapas existem para segurança, registro ou conformidade, mesmo quando o benefício não aparece imediatamente. A pergunta correta é se a tarefa ainda cumpre sua função e se pode ser feita com menos desperdício.
A ideia funciona melhor como um filtro: primeiro confirmar por que a tarefa existe, depois decidir como executá-la. Quando a finalidade é clara, eficiência ganha valor. Quando não é, a melhor melhoria pode ser simplificar, juntar etapas ou parar de fazer o que deixou de servir.
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