EM FOCO Resumo da matéria 01 Eficiência não basta Fazer uma tarefa com rapidez e precisão perde valor quando o próprio trabalho não contribui para um resultado necessário. 02 Pergunte antes de acelerar Antes de automatizar ou aperfeiçoar uma rotina, vale descobrir quem usa o resultado e o que aconteceria se ela deixasse de existir. 03 Corte sem imprudência A proposta não é eliminar tarefas essenciais, mas separar obrigações reais de hábitos, relatórios e etapas mantidos apenas por costume.

Passar o dia inteiro ocupado não significa avançar. Peter Drucker resumiu o problema ao separar eficiência de efetividade: fazer uma tarefa muito bem ainda pode desperdiçar tempo quando ela não deveria existir. Antes de acelerar uma rotina, vale perguntar se o trabalho produz algum resultado realmente útil.

O que Peter Drucker queria dizer com essa frase?

A frase de Peter Drucker separa duas perguntas que parecem iguais: fazer algo bem e escolher o que merece ser feito. Uma rotina pode ser rápida, organizada e barata, mas continuar consumindo tempo sem entregar resultado relevante.

O ponto central é a diferença entre movimento e resultado. Melhorar uma tarefa inútil apenas reduz o tempo gasto em algo dispensável. Antes de procurar atalhos, ferramentas ou automação, é mais útil confirmar se aquela atividade ainda atende uma necessidade real.

Uma rotina cheia pode parecer produtiva mesmo quando parte do trabalho não gera nenhum resultado importante

Qual é a diferença entre ser eficiente e ser efetivo?

No ensaio Managing for Business Effectiveness, publicado em 1963, a discussão parte justamente da distância entre executar bem e concentrar recursos no que gera resultados. Eficiência melhora a execução; efetividade orienta a escolha.

Isso muda a ordem das decisões. Primeiro vem a pergunta sobre o que precisa ser alcançado. Depois, quando a tarefa realmente contribui para esse objetivo, faz sentido reduzir etapas, acelerar a execução ou melhorar a qualidade. Otimizar antes de escolher pode apenas organizar o desperdício.

Como perceber que uma tarefa não deveria existir?

Uma tarefa suspeita costuma sobreviver porque sempre foi feita assim. Ela pode gerar planilhas, mensagens ou aprovações que ninguém consulta depois. O melhor teste é identificar quem usa o resultado e qual decisão depende dele, em vez de medir apenas tempo e produtividade.

Outro sinal aparece quando duas pessoas ou sistemas fazem a mesma conferência sem necessidade clara. Também vale observar relatórios nunca abertos e reuniões sem decisão. Esses casos não provam inutilidade sozinhos, mas justificam uma revisão da finalidade antes de melhorar o processo.

A seguir listamos 4 sinais práticos que ajudam a questionar uma tarefa antes de tentar fazê-la mais rápido:

Ninguém usa: o resultado é produzido, mas não orienta decisão ou ação posterior.

o resultado é produzido, mas não orienta decisão ou ação posterior. Há duplicação: outra etapa já coleta, confere ou registra a mesma informação.

outra etapa já coleta, confere ou registra a mesma informação. Virou costume: a principal justificativa é que a rotina sempre existiu.

a principal justificativa é que a rotina sempre existiu. Não há consequência: interromper temporariamente a tarefa não altera o resultado esperado.

Leia também: O antigo provérbio para quem aponta rapidamente o defeito dos outros sem olhar para os próprios: “Quem mora em casa de vidro não deve atirar pedras”

Antes de tentar fazer algo mais rápido, pode valer a pena perguntar se aquilo realmente precisa ser feito

O que revisar antes de tentar fazer tudo mais rápido?

Antes de automatizar, vale mapear entrada, resultado e destinatário. Se ninguém consegue explicar para quem serve a saída da tarefa, existe um sinal de revisão. A tecnologia pode reduzir minutos, mas não resolve um processo cuja finalidade ficou vazia.

Também é útil perguntar o que aconteceria se a rotina fosse reduzida, unificada ou pausada. Esse teste precisa respeitar obrigações legais, segurança e controles essenciais. A proposta não é cortar por impulso, mas encontrar trabalho sem contribuição clara.

A seguir listamos 4 situações comuns que ajudam a decidir o que revisar antes de buscar mais velocidade:

DADOS EM FOCO Antes de otimizar uma tarefa Sinais, perguntas e possíveis ações para avaliar uma tarefa antes de otimizá-la. Sinal Pergunta Ação Rotina repetida Quem usa o resultado? Confirmar necessidade Etapa duplicada Outra etapa já faz isso? Unificar processo Relatório ignorado Alguém decide com ele? Rever frequência Automação desejada A tarefa precisa existir? Validar antes

Como aplicar a ideia sem abandonar tarefas necessárias?

Eliminar trabalho desnecessário não significa tratar toda burocracia como inútil. Algumas etapas existem para segurança, registro ou conformidade, mesmo quando o benefício não aparece imediatamente. A pergunta correta é se a tarefa ainda cumpre sua função e se pode ser feita com menos desperdício.

A ideia funciona melhor como um filtro: primeiro confirmar por que a tarefa existe, depois decidir como executá-la. Quando a finalidade é clara, eficiência ganha valor. Quando não é, a melhor melhoria pode ser simplificar, juntar etapas ou parar de fazer o que deixou de servir.