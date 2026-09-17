Uma carreira em alta não impede perder momentos em casa; estar em casa pode significar deixar o trabalho esperando. Foi desse conflito que Shonda Rhimes falou sobre fazer tudo perfeitamente. Em Dartmouth, ela desmontou a imagem de equilíbrio impecável e mostrou que sucesso também envolve escolhas e ausências.
Por que Shonda Rhimes rejeitou a ideia de “dar conta de tudo”?
No discurso de 2014, Shonda Rhimes contou que ouvia repetidamente a pergunta sobre como conseguia administrar carreira e maternidade. Em vez de oferecer uma fórmula, respondeu que não fazia tudo ao mesmo tempo e que essa imagem de domínio completo era falsa.
Ela apresentou a própria rotina como uma sequência de trocas. Quando estava brilhando num roteiro, podia perder o horário de histórias das filhas; quando costurava fantasias em casa, podia atrasar uma reescrita. O sucesso de um lado tinha custo do outro, mesmo numa vida que ela dizia amar.
Em que contexto ela disse que quem faz tudo perfeitamente está mentindo?
A Dartmouth College registra Rhimes como oradora da formatura de 2014. Na fala, ela discutiu trabalho, família e expectativas colocadas sobre pessoas bem-sucedidas, especialmente a ideia de que organização suficiente eliminaria qualquer conflito entre papéis.
Depois de enumerar momentos em que ganhar em uma área significava perder presença em outra, Rhimes formulou a conclusão de maneira direta. A frase não era um ataque à ambição. Era uma recusa à imagem editada de uma vida em que tudo funciona perfeitamente ao mesmo tempo.
Quais exemplos tornaram a fala tão concreta?
Rhimes citou situações específicas: escrever Scandal, perder banho e história em casa, costurar fantasias de Halloween, adiar uma reescrita, receber um prêmio e perder uma aula de natação. Os exemplos derrubam a ideia abstrata de equilíbrio ao mostrar escolhas com consequências visíveis.
Essa estrutura torna a mensagem mais forte porque ela não diz apenas que a vida é difícil. Ela mostra o que ficou faltando em cada sucesso. O ponto não é sentir culpa por toda ausência, mas reconhecer que tempo e atenção são recursos limitados mesmo para alguém com organização.
A seguir listamos quatro trocas citadas ou sugeridas no discurso que ajudam a entender por que Rhimes rejeitou a imagem de perfeição simultânea:
- Roteiro: avançar no trabalho podia significar perder parte da rotina noturna das filhas.
- Casa: dedicar tempo às crianças podia empurrar uma reescrita profissional para depois.
- Premiação: aceitar reconhecimento podia coincidir com a ausência em um momento familiar.
- Apresentação: estar num evento das filhas podia significar perder um acontecimento importante no set.
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Dizer que ninguém faz tudo perfeitamente é o mesmo que desistir de equilíbrio?
Não. Rhimes criticou perfeição, não cuidado. A própria fala mostra que trabalho e família importavam profundamente para ela. O que ela rejeitava era a expectativa de cumprir todos os papéis, em todos os momentos, sem falta, atraso, ausência ou consequência emocional.
Isso muda a pergunta de “como fazer tudo?” para “o que precisa de mim agora?”. A resposta pode variar de um dia para outro. Em vez de medir a vida por ausência total de falhas, a fala sugere reconhecer escolhas e aceitar que prioridades reais ocupam espaço umas das outras.
A seguir listamos quatro diferenças entre equilíbrio e perfeição que ajudam a entender por que a fala de Rhimes não é um convite a abandonar responsabilidades:
|Ideia
|Como aparece
|Consequência
|Prioridade
|Escolha do momento
|Algo espera
|Ajuda
|Divide tarefas
|Não elimina trocas
|Perfeição
|Tudo impecável
|Expectativa irreal
|Equilíbrio
|Ajuste contínuo
|Muda com o dia
Por que essa frase continua tão fácil de reconhecer na vida real?
Porque muita gente conhece a sensação de estar presente num lugar e, ao mesmo tempo, saber que outra obrigação importante está ficando para trás. A frase de Rhimes dá linguagem a esse desconforto sem transformá-lo imediatamente em falha moral ou falta de organização.
Quando Shonda Rhimes fala sobre fazer tudo perfeitamente, ela troca uma promessa impossível por uma descrição mais humana: escolhas têm custo, sucesso não elimina ausência e nenhuma agenda consegue multiplicar tempo. Reconhecer isso pode ser menos elegante que parecer impecável, mas é muito mais próximo da vida que realmente acontece.
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