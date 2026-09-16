EM FOCO Resumo da matéria 01 Marcações desapareceram A trabalhadora registrava entradas e saídas pelo aplicativo, mas uma atualização eliminou parte do histórico antes do fechamento mensal. 02 Jornada pode deixar rastros Comprovantes de marcação, espelho de ponto, e-mails, mensagens e acessos a sistemas podem ajudar a reconstruir períodos sem registro visível. 03 Empresa guarda registros A legislação e a regulamentação do ponto eletrônico impõem deveres de controle e geração de arquivos em situações abrangidas pelas regras.

Esta é uma situação fictícia inspirada em conflitos possíveis de jornada no Brasil. Uma empregada acumula 46 horas extras no mês, mas uma atualização apaga as marcações antes do fechamento. O sumiço do histórico não define o pagamento: registros do sistema, comprovantes e outras provas precisam ser comparados.

Como 46 horas extras poderiam desaparecer de um aplicativo?

No relato, a funcionária registra diariamente entrada, saída e prorrogações de jornada pelo celular. Perto do fechamento, o aplicativo recebe uma atualização e passa a mostrar apenas parte do mês. O total que ela acompanhava, 46 horas extras, deixa de aparecer na tela.

A empresa informa que houve falha de sincronização e pede que cada empregado indique divergências. O desaparecimento visual não significa necessariamente que todos os dados foram destruídos, porque sistemas de ponto podem manter arquivos, comprovantes, logs e relatórios separados da interface usada pelo trabalhador.

Capturas de tela anteriores à atualização podem ser relevantes caso tenham sido guardadas

O que as regras brasileiras exigem do controle de jornada?

A hora extra é trabalho prestado além da jornada aplicável. A CLT exige controle de entrada e saída em estabelecimentos abrangidos pelo artigo 74, e o registro pode ser manual, mecânico ou eletrônico.

O Ministério do Trabalho e Emprego regulamenta sistemas eletrônicos de ponto. A Portaria 671 prevê arquivos e relatórios específicos e, no REP-P, acesso do trabalhador a comprovantes das marcações feitas, o que pode ser relevante diante de uma falha no aplicativo.

Que outras provas podem ajudar quando as marcações somem?

O Tribunal Superior do Trabalho destaca que controles de jornada têm papel central na prova das horas trabalhadas. A ausência injustificada de registros que deveriam existir pode produzir presunção relativa, sujeita a confronto com outras evidências do processo.

Na prática, comprovantes do próprio ponto são os registros mais diretos, mas não necessariamente os únicos. Mensagens enviadas após o horário, acessos a sistemas, escalas, e-mails e testemunhas podem ajudar a reconstruir rotina, desde que façam sentido com as datas e atividades alegadas.

A seguir listamos quatro fontes de prova que podem ajudar a reconstruir a jornada quando o histórico visível do aplicativo desaparece:

Comprovantes: registram marcações feitas antes da atualização do aplicativo.

registram marcações feitas antes da atualização do aplicativo. Espelho de ponto: mostra a jornada tratada e as alterações realizadas no período.

mostra a jornada tratada e as alterações realizadas no período. Mensagens: podem indicar atividades executadas depois do horário regular.

podem indicar atividades executadas depois do horário regular. Acessos: logs corporativos ajudam a situar uso de sistemas em determinados horários.

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O histórico do sistema pode ajudar a esclarecer quando os registros desapareceram

A empresa pode simplesmente fechar o ponto sem as horas que sumiram?

Uma falha técnica não transforma automaticamente horas efetivamente trabalhadas em tempo inexistente. Primeiro é preciso verificar os arquivos que o sistema deveria manter, comparar os comprovantes disponíveis e permitir que a divergência seja apresentada antes do fechamento definitivo.

Também não basta aceitar qualquer número informado sem conferência. As 46 horas precisam ser reconstruídas com elementos verificáveis, porque a discussão envolve quantidade de trabalho e remuneração. O tratamento correto depende do regime de jornada, das marcações e de eventual acordo de compensação ou banco de horas.

A seguir listamos quatro pontos de conferência que ajudam a separar uma falha de visualização de uma perda real de registros de jornada:

DADOS EM FOCO O que conferir antes do fechamento Registros que podem ajudar a verificar jornada quando o aplicativo perde marcações. Ponto Onde procurar O que mostra Marcações Comprovantes Horários registrados Tratamento Espelho mensal Ajustes realizados Sistema Arquivo eletrônico Dados preservados Rotina Mensagens e acessos Atividade no período

O que esse caso mostra sobre depender apenas da tela do aplicativo?

Para o trabalhador, guardar comprovantes ou espelhos disponibilizados pelo sistema reduz dependência de uma única interface. Para a empresa, atualização de software não elimina a necessidade de preservar registros exigidos e manter meios de auditoria quando houver divergência.

O ponto eletrônico facilita a rotina, mas também precisa deixar rastros verificáveis. Se 46 horas desaparecem da tela, a resposta está nos registros de origem, não em presumir que o tempo existiu ou nunca existiu. A reconstrução deve acompanhar as provas do mês e as regras da jornada aplicável.