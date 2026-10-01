EM FOCO Resumo da matéria 01 Parafusos ficaram presos As peças usadas para imobilizar o tambor durante o transporte permaneceram instaladas e o problema só apareceu quando a lavadora foi usada. 02 Instalação deixa rastros Ordem de serviço, fotos, nota e registro do atendimento ajudam a separar o que foi feito pela equipe da loja do uso posterior. 03 Vibração pede atenção Quando a máquina vibra ou faz ruído anormal logo no início, o manual e o suporte do fabricante ajudam a orientar a checagem.

A máquina de lavar chegou instalada pela equipe da loja e parecia pronta para estrear. No primeiro ciclo, a cliente descobriu que os parafusos de transporte permaneciam presos ao aparelho. Essa etapa da instalação deveria ter sido concluída antes do uso e muda a análise do serviço realizado na entrega.

Para que servem os parafusos de transporte da máquina de lavar?

Na situação fictícia, a lavadora chega com instalação incluída e o erro só aparece no primeiro ciclo. Em modelos que usam essas peças, os parafusos mantêm partes internas imobilizadas durante o transporte da máquina de lavar roupa, evitando movimento enquanto o aparelho está sendo levado.

A orientação da Samsung, atualizada em 2025, explica que os parafusos de transporte mantêm o tambor fixo e devem ser retirados antes do primeiro uso. Por isso, encontrar essas peças ainda instaladas é um dado objetivo que merece ser fotografado antes de qualquer nova intervenção.

O manual normalmente informa quais peças de transporte precisam ser removidas antes do primeiro uso

O que o primeiro ciclo pode revelar depois da instalação?

Vibração muito forte, deslocamento ou ruído fora do padrão logo no início são sinais que pedem interrupção e conferência. Eles não provam, sozinhos, que houve dano interno, mas ajudam a marcar o momento em que o problema foi percebido e a relacioná-lo à instalação recém-concluída.

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, trata de vícios de qualidade em serviços e prevê alternativas quando o serviço se mostra inadequado. A aplicação ao caso concreto depende do que foi contratado, mas a ordem de instalação ajuda a definir qual serviço a loja assumiu.

Quais provas ajudam a mostrar como a lavadora foi entregue?

Depois do susto, o mais útil é registrar o estado do aparelho sem desmontar outras peças. Fotos da parte traseira, vídeo curto da vibração e imagem dos parafusos ainda no lugar criam uma referência do que foi encontrado após a instalação.

A ordem de serviço também deve ser guardada, principalmente quando informa que a instalação foi concluída ou testada. Nota fiscal, nome da equipe, data e protocolo de atendimento ajudam a ligar a entrega ao primeiro uso sem depender apenas da lembrança de quem estava presente.

A seguir listamos 4 registros úteis que ajudam a organizar o caso:

Fotos: posição dos parafusos e estado externo da lavadora antes de nova visita técnica

posição dos parafusos e estado externo da lavadora antes de nova visita técnica Vídeo: ruído, vibração ou deslocamento percebido no primeiro ciclo, sem insistir no uso

ruído, vibração ou deslocamento percebido no primeiro ciclo, sem insistir no uso Ordem de serviço: o que a equipe declarou ter instalado ou testado na entrega

o que a equipe declarou ter instalado ou testado na entrega Protocolos: data, horário e conteúdo dos contatos feitos com loja e assistência

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Fotos dos parafusos e do aparelho ajudam a registrar como a máquina foi entregue após a instalação

Como separar falha de instalação de defeito da máquina?

A melhor comparação começa pelo manual do modelo: ele mostra quais peças devem ser removidas e quais etapas pertencem à instalação inicial. Depois, esse roteiro pode ser confrontado com a ordem de serviço e com as fotos feitas antes de qualquer correção.

Também vale registrar se a máquina foi usada apenas uma vez antes da descoberta. Essa sequência não determina sozinha a causa de qualquer defeito, mas ajuda a assistência a avaliar o aparelho sabendo exatamente quando o sintoma apareceu e em que condição ele estava.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam a sequência mais clara:

DADOS EM FOCO Instalação em foco Instalação em foco Registro O que comprova Como usar Manual etapas previstas pelo fabricante comparar com o serviço realizado Fotos parafusos ainda instalados preservar o estado encontrado Ordem escopo da instalação contratada identificar o que a equipe assumiu

O que fazer antes de ligar a máquina novamente?

Se o aparelho apresentou vibração anormal com os parafusos de transporte ainda instalados, insistir em novos ciclos pode apagar a sequência do problema. O mais prudente é manter os registros, conferir o manual e acionar a loja ou assistência responsável pela instalação.

O ponto central é simples: documentar antes de corrigir. Fotos, ordem de serviço, manual e protocolo permitem mostrar que a lavadora foi entregue como pronta para uso e que a peça só foi identificada depois, preservando informações úteis para a análise técnica e para o atendimento.