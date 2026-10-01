EM FOCO Resumo da matéria 01 Retorno muda o trajeto A volta ao trabalho presencial recria a necessidade de deslocamento diário e faz o pedido de reativação do benefício voltar ao centro da rotina. 02 Benefício é antecipado A legislação trata o vale-transporte como valor destinado ao deslocamento entre residência e trabalho, com aquisição antecipada pelo empregador. 03 Datas precisam bater Pedido, confirmação do RH, primeiro dia presencial e previsão de crédito ajudam a mostrar quantos dias ficaram entre a volta e a reativação.

O retorno ao escritório trouxe de volta uma despesa esquecida no trabalho remoto: as passagens diárias. O funcionário pediu a reativação do vale-transporte, mas ouviu que o crédito só voltaria no mês seguinte. Até lá, teria de bancar o trajeto presencial com o próprio dinheiro, apesar do pedido já registrado.

O que a lei diz sobre a antecipação do vale-transporte?

Na situação fictícia, o ponto principal é a data em que o trabalho presencial voltou e a data em que o benefício foi pedido. A Lei 7.418/1985 estabelece que o empregador antecipará o vale para uso efetivo no deslocamento entre residência e trabalho.

Esse benefício, conhecido como vale-transporte, está ligado ao trajeto feito em transporte coletivo. A regra não transforma qualquer gasto de mobilidade em vale, mas deixa claro o caráter de antecipação para o deslocamento, ponto importante quando o crédito só é prometido para o mês seguinte.

Comprovantes de passagem podem documentar os gastos feitos enquanto o benefício não estava disponível

Como a regra atual trata a compra e o uso do benefício?

O Decreto 10.854/2021 regulamenta atualmente o tema e repete que o vale-transporte é antecipado ao trabalhador. O texto também determina que a aquisição pelo empregador seja feita antecipadamente e limitada à quantidade necessária ao atendimento dos beneficiários.

Isso não significa que qualquer atraso gere automaticamente uma forma específica de pagamento. O que o decreto permite verificar é a lógica temporal do benefício: ele existe para custear deslocamentos que ainda serão feitos, e não apenas para aparecer depois que todo o período já passou.

Quais registros mostram quando a reativação foi pedida?

A discussão fica mais clara quando a data do pedido está registrada. E-mail ao RH, chamado interno, formulário eletrônico ou confirmação do gestor ajudam a mostrar quando a empresa recebeu a informação de que o funcionário voltaria a depender do transporte coletivo.

Também é importante guardar a resposta sobre o próximo crédito. Se a empresa informou que o saldo só voltaria no mês seguinte, essa mensagem permite contar os dias entre o retorno presencial e a previsão de reativação, além de registrar a orientação dada ao empregado.

A seguir listamos 4 datas essenciais que ajudam a organizar o caso:

Pedido: dia em que a reativação foi solicitada ao RH ou sistema interno

dia em que a reativação foi solicitada ao RH ou sistema interno Confirmação: momento em que a empresa recebeu ou respondeu à solicitação

momento em que a empresa recebeu ou respondeu à solicitação Retorno: primeiro dia efetivo de trabalho presencial com deslocamento

primeiro dia efetivo de trabalho presencial com deslocamento Crédito: data informada para o benefício voltar a ficar disponível

Mensagens com o setor responsável ajudam a mostrar quais prazos foram informados ao funcionário

Leia também: Funcionário recebe um novo cartão-alimentação e, ao tentar pagar as compras do mês, descobre que a empresa continuou depositando o benefício no cartão antigo cancelado

Como organizar os gastos até o crédito voltar?

Enquanto o benefício não aparece, recibos e extratos ajudam a registrar quanto foi efetivamente gasto no transporte coletivo. O objetivo não é criar uma conclusão automática sobre reembolso, mas preservar valores e datas caso seja necessário comparar a despesa com a resposta dada pela empresa.

A mesma organização deve separar dias presenciais, folgas e trabalho remoto. Isso evita somar viagens que não aconteceram e deixa a conversa com o RH mais objetiva, principalmente quando a previsão de reativação atravessa o fechamento de uma folha ou de um ciclo interno.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam a sequência mais clara:

DADOS EM FOCO Linha do retorno Linha do retorno Etapa Registro O que esclarece Solicitação protocolo ou e-mail quando a empresa soube do retorno Deslocamento comprovantes de passagem dias e valores pagos pelo trabalhador Reativação resposta do RH quando o crédito foi prometido

O que pedir ao RH quando há um intervalo sem vale-transporte?

O pedido pode ser simples: uma resposta por escrito com a data de reativação, o período considerado e a orientação para os dias anteriores ao crédito. Esse registro evita que a situação fique presa a uma conversa verbal e facilita conferir a solução oferecida pela empresa.

A cronologia é o ponto que une tudo: retorno presencial, solicitação e crédito. Quando essas três datas estão documentadas, fica mais fácil verificar como a empresa tratou o intervalo e comparar o procedimento adotado com a regra de antecipação prevista para o vale-transporte.