O retorno ao escritório trouxe de volta uma despesa esquecida no trabalho remoto: as passagens diárias. O funcionário pediu a reativação do vale-transporte, mas ouviu que o crédito só voltaria no mês seguinte. Até lá, teria de bancar o trajeto presencial com o próprio dinheiro, apesar do pedido já registrado.
O que a lei diz sobre a antecipação do vale-transporte?
Na situação fictícia, o ponto principal é a data em que o trabalho presencial voltou e a data em que o benefício foi pedido. A Lei 7.418/1985 estabelece que o empregador antecipará o vale para uso efetivo no deslocamento entre residência e trabalho.
Esse benefício, conhecido como vale-transporte, está ligado ao trajeto feito em transporte coletivo. A regra não transforma qualquer gasto de mobilidade em vale, mas deixa claro o caráter de antecipação para o deslocamento, ponto importante quando o crédito só é prometido para o mês seguinte.
Como a regra atual trata a compra e o uso do benefício?
O Decreto 10.854/2021 regulamenta atualmente o tema e repete que o vale-transporte é antecipado ao trabalhador. O texto também determina que a aquisição pelo empregador seja feita antecipadamente e limitada à quantidade necessária ao atendimento dos beneficiários.
Isso não significa que qualquer atraso gere automaticamente uma forma específica de pagamento. O que o decreto permite verificar é a lógica temporal do benefício: ele existe para custear deslocamentos que ainda serão feitos, e não apenas para aparecer depois que todo o período já passou.
Quais registros mostram quando a reativação foi pedida?
A discussão fica mais clara quando a data do pedido está registrada. E-mail ao RH, chamado interno, formulário eletrônico ou confirmação do gestor ajudam a mostrar quando a empresa recebeu a informação de que o funcionário voltaria a depender do transporte coletivo.
Também é importante guardar a resposta sobre o próximo crédito. Se a empresa informou que o saldo só voltaria no mês seguinte, essa mensagem permite contar os dias entre o retorno presencial e a previsão de reativação, além de registrar a orientação dada ao empregado.
A seguir listamos 4 datas essenciais que ajudam a organizar o caso:
- Pedido: dia em que a reativação foi solicitada ao RH ou sistema interno
- Confirmação: momento em que a empresa recebeu ou respondeu à solicitação
- Retorno: primeiro dia efetivo de trabalho presencial com deslocamento
- Crédito: data informada para o benefício voltar a ficar disponível
Leia também: Funcionário recebe um novo cartão-alimentação e, ao tentar pagar as compras do mês, descobre que a empresa continuou depositando o benefício no cartão antigo cancelado
Como organizar os gastos até o crédito voltar?
Enquanto o benefício não aparece, recibos e extratos ajudam a registrar quanto foi efetivamente gasto no transporte coletivo. O objetivo não é criar uma conclusão automática sobre reembolso, mas preservar valores e datas caso seja necessário comparar a despesa com a resposta dada pela empresa.
A mesma organização deve separar dias presenciais, folgas e trabalho remoto. Isso evita somar viagens que não aconteceram e deixa a conversa com o RH mais objetiva, principalmente quando a previsão de reativação atravessa o fechamento de uma folha ou de um ciclo interno.
A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam a sequência mais clara:
|Etapa
|Registro
|O que esclarece
|Solicitação
|protocolo ou e-mail
|quando a empresa soube do retorno
|Deslocamento
|comprovantes de passagem
|dias e valores pagos pelo trabalhador
|Reativação
|resposta do RH
|quando o crédito foi prometido
O que pedir ao RH quando há um intervalo sem vale-transporte?
O pedido pode ser simples: uma resposta por escrito com a data de reativação, o período considerado e a orientação para os dias anteriores ao crédito. Esse registro evita que a situação fique presa a uma conversa verbal e facilita conferir a solução oferecida pela empresa.
A cronologia é o ponto que une tudo: retorno presencial, solicitação e crédito. Quando essas três datas estão documentadas, fica mais fácil verificar como a empresa tratou o intervalo e comparar o procedimento adotado com a regra de antecipação prevista para o vale-transporte.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário