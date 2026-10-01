EM FOCO Resumo da matéria 01 Ponto já indicado A instalação foi feita no local apontado pelo condomínio, mas a unidade externa passou a ser questionada somente depois da obra concluída. 02 Fachada tem regra A posição da condensadora precisa ser comparada com a convenção, o regulamento e as regras aplicáveis à aparência externa do edifício. 03 Registros fazem diferença Mensagens, plantas, fotos e autorizações ajudam a mostrar o que foi informado antes da instalação e o que mudou depois.

A obra parecia resolvida: a moradora colocou o ar-condicionado exatamente no ponto indicado pelo condomínio e terminou a instalação. Só depois veio a ordem para retirar a unidade externa por causa da fachada, criando um conflito entre a orientação recebida antes e a exigência feita quando tudo já estava pronto.

Por que o ponto indicado não encerra a discussão sobre a fachada?

A situação fictícia começa com uma autorização prática: o local do equipamento foi indicado antes da obra. Esse registro não apaga as regras do condomínio, mas ajuda a mostrar que a instalação não foi feita em um ponto escolhido sem qualquer orientação.

O Código Civil, no artigo 1.336, III, inclui entre os deveres do condômino não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Por isso, a posição da unidade externa precisa ser comparada com a regra interna e com o padrão do prédio.

A convenção e as regras do condomínio podem mostrar quais limites existiam para alterações na fachada

O que muda quando o condomínio indicou o local da instalação?

Uma mensagem, desenho ou autorização que mostre o ponto indicado ajuda a reconstruir a sequência dos fatos. Ela não resolve sozinha qualquer discussão, mas pode separar uma instalação feita por conta própria de outra executada conforme uma orientação recebida antes do serviço.

Em caso publicado pelo TJDFT, a retirada de um ar-condicionado instalado na fachada foi determinada porque a colocação não observava as regras da convenção. O exemplo mostra por que convenção e autorização precisam ser lidas juntas, sem presumir que casos diferentes terão o mesmo resultado.

Quais registros ajudam a mostrar o que foi autorizado?

Depois de identificar o conflito, vale reunir o que existia antes da instalação. Conversas com síndico ou administradora, desenho do ponto, autorização de obra e pedido enviado ao condomínio ajudam a mostrar qual informação guiou a escolha do local.

As fotos da obra também ajudam a comparar a posição final com o ponto indicado. Se houver planta, manual de reforma, convenção ou ata tratando de condensadoras, esses documentos permitem verificar se a regra era clara e se o mesmo padrão foi aplicado à unidade.

A seguir listamos 4 registros principais que ajudam a organizar o caso:

Autorização: mensagem, e-mail ou documento que indique o local aprovado antes da instalação

mensagem, e-mail ou documento que indique o local aprovado antes da instalação Fotos: imagens do ponto antes, durante e depois da colocação da unidade externa

imagens do ponto antes, durante e depois da colocação da unidade externa Regras internas: convenção, regulamento, manual de reforma ou ata que trate da fachada

convenção, regulamento, manual de reforma ou ata que trate da fachada Ordem recebida: comunicado posterior com a exigência de retirada e a justificativa apresentada

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Fotos antes e depois da obra ajudam a documentar exatamente onde a unidade externa foi instalada

Como comparar a instalação pronta com as regras do prédio?

Com os documentos em mãos, o passo seguinte é colocar lado a lado o local autorizado, a posição real da condensadora e a regra citada na ordem de retirada. Essa comparação reduz a chance de discutir apenas por memória ou por versões diferentes do que foi combinado.

Também é importante conferir se a exigência fala de fachada, área comum ou padrão visual. São pontos diferentes e a resposta do condomínio fica mais fácil de entender quando identifica exatamente qual regra considera descumprida e qual mudança espera na instalação.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que deixam a sequência mais clara:

DADOS EM FOCO Comparação dos documentos Comparação dos documentos Documento O que mostra O que comparar Autorização ponto informado antes da obra posição final da unidade Regra interna padrão previsto para a fachada exigência aplicada ao imóvel Ordem de retirada motivo apresentado depois solução exigida pelo condomínio

Qual é o passo mais seguro antes de retirar a unidade externa?

Antes de desmontar o equipamento, é útil pedir que a ordem de retirada e sua base sejam registradas por escrito. Assim, ficam preservados o motivo da exigência, o prazo informado e a indicação de onde a unidade poderia ser reinstalada sem repetir o conflito.

A sequência completa mostra por que guardar a autorização inicial é tão importante quanto guardar a ordem final. Quando o ponto foi indicado pelo próprio condomínio, comparar documentos, datas e regras permite discutir a correção da instalação com fatos concretos, sem depender apenas de lembranças.