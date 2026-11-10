Um pomo de espada espanhola, encontrado em outubro de 2025 na Geórgia, reforçou a hipótese de um acampamento de Hernando de Soto, de 1540. O arqueólogo Dennis Blanton investiga a região há quase duas décadas. O objeto é uma pista importante; sua ligação com a expedição ainda exige confirmação arqueológica.

Onde o pomo de espada foi encontrado?

O objeto surgiu em Deer Run, uma propriedade próxima de Albany, no sul da Geórgia, Estados Unidos. O local reúne vestígios de uma aldeia indígena antiga e peças espanholas do século XVI. A pesquisa é conduzida pelo antropólogo Dennis Blanton, da Universidade James Madison.

Blanton começou a examinar a região em 2007, depois de ver cerâmicas espanholas recolhidas na propriedade. Antes, já havia investigado outro sítio, chamado Glass Site, onde objetos de origem europeia levantaram dúvidas sobre o trajeto aceito da expedição. A busca continuou durante 18 anos de trabalho.

A busca pelo possível acampamento envolveu anos de investigação histórica e arqueológica – IMAGEM ILUSTRATIVA

Uma peça de espada mudou a escavação de 2025

Em 21 de outubro de 2025, o arqueólogo Aaron Ellrich encontrou, com detector de metais, o pomo de uma espada espanhola do século XVI. O pomo fica na ponta do cabo e ajuda a equilibrar a arma. A descoberta ocorreu na área de uma antiga moradia indígena.

O lugar já tinha fornecido projéteis de chumbo, ferramentas metálicas, partes de armas e correntes. Nenhum desses objetos, sozinho, identifica quem esteve ali. Reunidos no mesmo contexto, porém, eles dão força à hipótese de uma presença espanhola prolongada, e não apenas à passagem de um viajante isolado.

Por que as antigas casas indígenas foram decisivas?

Blanton identificou marcas circulares de terra que lembram anéis no chão. Elas são restos de casas indígenas cobertas por terra, cujas partes centrais desabaram. As construções são associadas à região de Capachequi, mencionada nos relatos sobre a passagem dos espanhóis em 1540.

Alguns indícios ajudam a explicar por que a equipe voltou a escavar essas áreas:

Casas circulares: estruturas de terra indicam o lugar de antigas moradias indígenas.

estruturas de terra indicam o lugar de antigas moradias indígenas. Ferramentas espanholas: objetos do século XVI apareceram dentro ou perto das construções.

objetos do século XVI apareceram dentro ou perto das construções. Pomo de espada: a peça foi localizada junto a uma residência estudada anteriormente.

a peça foi localizada junto a uma residência estudada anteriormente. Concentração de achados: tipos diferentes de materiais surgiram na mesma parte do sítio.

Em 2021, uma equipe encontrou ferramentas de ferro espanholas perto dessas casas. A associação entre moradias e objetos orientou os trabalhos seguintes. Ainda assim, a presença de uma arma numa construção não revela, sem outras provas, como ocorreu o contato entre soldados e moradores.

A peça metálica pode ajudar a identificar um local associado aos exploradores europeus – IMAGEM ILUSTRATIVA

Os relatos de 1540 dão contexto às descobertas

A expedição de Hernando de Soto desembarcou na Flórida em 1539 e avançou pelo interior do atual sudeste dos Estados Unidos. Em 1540, passou pela Geórgia. Os relatos dos participantes citam regiões indígenas, mas nem sempre permitem identificar cada parada com precisão.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos registra conflitos, captura de indígenas e retirada forçada de alimentos. Os documentos mencionam Capachequi, mas não trazem um mapa. Por isso, as fontes escritas e os achados materiais devem ser comparados, sem tratar um objeto espanhol como prova da passagem de Soto.

O que falta comprovar sobre o acampamento de Hernando de Soto?

Blanton considera Deer Run um acampamento ligado à expedição porque encontrou vários tipos de materiais espanhóis concentrados perto das casas indígenas. Ele propõe que os soldados tenham permanecido em Capachequi por cerca de seis dias. Essa duração vem da reconstrução histórica e não pode ser lida diretamente no pomo.

A equipe ainda procura definir os limites da ocupação com escavações, mapeamento de objetos e instrumentos que examinam o subsolo. Mesmo com o forte conjunto de indícios, a identificação precisa do acampamento continua sendo uma interpretação arqueológica, sujeita a novas análises e discussão entre pesquisadores.

O achado ainda precisa ser analisado junto de outras evidências para confirmar sua ligação com a expedição – IMAGEM ILUSTRATIVA

O estudo de Capachequi continua após o achado

O material também ajuda a estudar a relação entre soldados europeus e comunidades indígenas. As correntes e armas lembram que a expedição envolveu coerção e violência. Para os pesquisadores, entender o uso das casas e dos objetos pode mostrar diferentes situações de contato, troca e ocupação.

Após quase duas décadas de pesquisa, Blanton pretende continuar a análise das peças e o mapeamento de Deer Run. O pomo reforça uma hipótese construída com muitos vestígios, mas não encerra o estudo. O resultado mais sólido é uma nova base material para investigar o caminho da expedição em 1540.