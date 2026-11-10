Uma cidade planejada ocupava cerca de 140 hectares na estepe do Cazaquistão há aproximadamente 3.600 anos. Chamada Semiyarka, ela reunia construções organizadas e uma área com sinais de produção de bronze. Os vestígios indicam um importante centro regional, mas ainda não revelam quantas pessoas viviam ali.

Onde ficava a cidade planejada de Semiyarka?

Semiyarka fica no nordeste do Cazaquistão, numa área elevada sobre o rio Irtysh. O nome significa Sete Ravinas, em referência aos vales próximos. A posição oferecia acesso a caminhos naturais da estepe e pode ter favorecido contatos entre comunidades que circulavam pela região.

O assentamento é datado de aproximadamente 1600 a.C. e foi identificado por pesquisadores cazaques no começo dos anos 2000. A pesquisa detalhada, divulgada em 2025, reuniu a University College London, a Universidade de Durham e a Universidade Toraighyrov, com levantamentos de campo e métodos geofísicos.

A produção de bronze mostra a importância do trabalho com metais naquela sociedade – IMAGEM ILUSTRATIVA

As construções indicam organização do espaço

No terreno, sobrevivem duas fileiras de elevações retangulares de terra, com aproximadamente um metro de altura, associadas às bases de moradias divididas em cômodos. Perto delas, há uma estrutura central maior, quase duas vezes o tamanho das casas identificadas, cuja função permanece desconhecida.

Essas formas sugerem uma ocupação com planejamento, diferente de um conjunto de abrigos montados sem ordem aparente. Os pesquisadores ainda não sabem se o edifício maior servia para reuniões, atividades coletivas ou moradia. Por isso, tamanho não prova sozinho a existência de um governo central.

Como os arqueólogos identificaram a produção de bronze?

Na parte sudeste do sítio, a equipe encontrou uma concentração de resíduos metalúrgicos. O conjunto inclui materiais ligados ao aquecimento e à transformação de minérios, além de peças prontas. A distribuição dos achados indica uma área de trabalho especializada, separada de outros espaços do assentamento.

Os principais indícios mostram por que os pesquisadores associam esse trecho à fabricação de metal:

Cadinhos: recipientes resistentes ao calor, empregados em operações com metal aquecido e misturas de materiais.

recipientes resistentes ao calor, empregados em operações com metal aquecido e misturas de materiais. Escória: resíduos de processos metalúrgicos que ajudam a identificar etapas da produção antiga.

resíduos de processos metalúrgicos que ajudam a identificar etapas da produção antiga. Minérios: fragmentos ricos em cobre, entre eles materiais associados à malaquita e à azurita.

fragmentos ricos em cobre, entre eles materiais associados à malaquita e à azurita. Objetos de bronze: peças acabadas que permitem comparar os vestígios de fabricação com produtos obtidos no local.

O estudo publicado na revista Antiquity descreve amostras de cobre e bronze com estanho, além de análises de 35 materiais selecionados. Esse tipo de bronze reúne cobre e estanho numa liga. A origem dos minérios ainda é provável, não comprovada, e pode envolver depósitos da região de Altai.

As estruturas preservadas oferecem pistas sobre o cotidiano de quem viveu na região – IMAGEM ILUSTRATIVA

O metal e a cerâmica revelam contatos regionais

A Idade do Bronze reúne sociedades com formas variadas de usar metais, produzir ferramentas e organizar trocas. Em Semiyarka, fragmentos de cerâmica correspondem a pelo menos 114 recipientes. Aproximadamente 85% deles foram classificados no grupo Alekseevka-Sargary, principal tradição identificada entre os objetos estudados.

Também apareceram cerâmicas associadas à cultura Cherkaskul, ligada a comunidades de outras partes da região. Esses materiais sugerem relações entre grupos distintos, mas não mostram quem levou cada objeto ao local. As peças de bronze ajudam a investigar produção e circulação, sem provar uma rota comercial específica.

Por que o tamanho de Semiyarka chama atenção?

Uma estimativa anterior considerava cerca de 40 hectares para o assentamento. O novo levantamento ampliou a área arqueológica para aproximadamente 140 hectares. Isso faz de Semiyarka um dos casos mais expressivos de ocupação planejada conhecidos nessa parte da estepe durante a Idade do Bronze.

Mas área arqueológica não significa uma cidade inteira coberta por casas. Fora das estruturas de terra, a pesquisa encontrou cerâmica espalhada e poucos sinais claros de construções. Parte do espaço pode ter recebido ocupações menos permanentes. Também não há uma contagem segura dos moradores nem da produção anual de bronze.

O tamanho do assentamento chama atenção para o planejamento das construções – IMAGEM ILUSTRATIVA

As escavações ainda precisam responder questões centrais

Os resultados questionam a ideia de que comunidades móveis da estepe viviam apenas em acampamentos pequenos. Semiyarka mostra que elas podiam manter construções duradouras e atividades técnicas organizadas. Ainda assim, a descoberta não permite afirmar que todas as sociedades vizinhas funcionavam da mesma maneira ou tinham tamanho semelhante.

Novas escavações podem esclarecer como os espaços eram usados, de onde vinham os minérios e qual era o papel do bronze nas relações regionais. Por enquanto, o dado mais sólido é a combinação de uma área extensa, arquitetura organizada e sinais concretos de produção metalúrgica no mesmo local.