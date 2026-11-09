Duas tumbas em Maree, no oeste da Irlanda, revelaram formas diferentes de sepultamento usadas há quase 6 mil anos. Uma possui espaço aberto para encontros; a outra, uma enorme pedra sobre a câmara funerária. Objetos e ossos cremados ajudam a investigar os rituais e a vida das primeiras comunidades agrícolas.

Como apareceram duas tumbas no mesmo terreno?

As escavações de 2026 ocorreram na região de Maree, condado de Galway. Pesquisadores reencontraram um monumento considerado perdido e reconheceram outro que ainda não havia sido registrado como sepultura. A proximidade permite estudar duas tradições funerárias no mesmo lugar.

A equipe da Universidade de Galway é dirigida por Michelle Comber e Noel McCarthy. O projeto investiga como a paisagem foi ocupada em diferentes épocas. O achado reúne uma tumba com pátio e outra de tipo portal, ambas do Neolítico. Essa comparação exige cuidado com diferentes camadas de ocupação.

A descoberta oferece pistas sobre os costumes funerários de pessoas que viveram há milhares de anos – IMAGEM ILUSTRATIVA

O primeiro monumento tinha um pátio para encontros

A chamada tumba com pátio, em Prospecthill, mede aproximadamente 30 metros de comprimento. A parte aberta podia receber pessoas durante cerimônias. Não era apenas um espaço para depositar restos mortais: também fazia parte da vida coletiva daquela comunidade.

Esse tipo de construção, conhecido como court cairn, reúne uma área frontal aberta e câmaras de pedra. O formato sugere atividades compartilhadas, mas não revela exatamente cada rito. A presença de estruturas grandes indica planejamento e trabalho coletivo.

O que havia de diferente na segunda sepultura?

Ao lado apareceu uma tumba de portal, marcada por uma laje superior com quase 4 metros de comprimento. A pedra tem cerca de um metro de espessura e peso estimado de 14 toneladas, segundo a universidade.

Os principais contrastes entre as estruturas ajudam a entender a descoberta:

Tumba com pátio: construção comprida com área aberta para reuniões.

construção comprida com área aberta para reuniões. Tumba de portal: câmara coberta por uma laje enorme.

câmara coberta por uma laje enorme. Posição: os monumentos estavam lado a lado no mesmo terreno.

os monumentos estavam lado a lado no mesmo terreno. Vestígios: objetos, cerâmicas e ossos cremados ajudam a estudar os usos.

A segunda câmara foi construída em uma cavidade escavada na rocha. Isso favoreceu a preservação de depósitos antigos. Por essa razão, o local permite examinar etapas iniciais de uso que desapareceram em vários monumentos semelhantes.

Os objetos mostram rituais e escolhas da comunidade

Os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra, cerâmica e ossos cremados. Na tumba de portal apareceu ainda um pequeno pingente de ametista, objeto considerado incomum em monumentos megalíticos irlandeses. Cada peça oferece pistas, embora não identifique sozinha os participantes dos rituais.

Esses vestígios ajudam a comparar práticas de sepultamento e reunião. A pedra colocada sobre a câmara exigiu esforço, mas a equipe ainda investiga como a construção foi organizada. Não é possível afirmar quantas pessoas participaram ou qual era a crença de cada grupo.

A localização e a estrutura dos túmulos podem revelar detalhes sobre a ocupação da região – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que o encontro entre duas tradições importa?

Os dois tipos de tumba são ligados às primeiras comunidades agrícolas da Irlanda. Encontrá-los juntos abre perguntas sobre contato, coexistência e possíveis mudanças nas cerimônias. A equipe não afirma que uma tradição necessariamente substituiu a outra: essa relação ainda precisa ser estudada.

O serviço nacional de monumentos da Irlanda mantém registros e regras de proteção para sítios antigos. Conservar esses espaços é essencial porque a posição dos objetos e das pedras dá contexto às descobertas. Retirar uma peça sem registro pode destruir informações importantes.

As escavações ainda podem revelar novas respostas

O projeto MAREE também estuda ocupações de épocas posteriores. Os resultados de 2026 ampliam a investigação para um período muito mais remoto, quando comunidades agrícolas começavam a transformar a paisagem. Comparações futuras poderão esclarecer continuidade e diferenças entre as estruturas funerárias.

As tumbas em Maree não oferecem um retrato completo das pessoas que viveram ali. Elas preservam, porém, sinais concretos de trabalho compartilhado, cerimônias e cuidado com os mortos. É a combinação desses sinais que aproxima os pesquisadores das comunidades de quase 6 mil anos atrás.