Um papiro da Ilíada de Homero surgiu no abdômen de uma múmia romana de 1.600 anos, no Egito. A Universidade de Barcelona confirmou evidência inédita: um texto literário grego usado no processo de mumificação. O fragmento pertence ao livro II, mas o motivo dessa escolha permanece sem explicação comprovada.

Onde estava o fragmento da Ilíada?

A missão arqueológica da Universidade de Barcelona encontrou o papiro na região abdominal de uma múmia em Al Bahnasa, cidade egípcia conhecida na Antiguidade como Oxirrinco. O corpo estava na tumba 65 do setor 22, em um sepultamento situado no período romano.

A equipe identificou o material durante a campanha realizada entre novembro e dezembro de 2025. O papiro estava junto ao corpo, em uma posição interpretada como parte do processo de embalsamamento. Isso é diferente de encontrar um livro guardado em uma prateleira ou caixa.

O fragmento preservado aproxima uma das obras mais conhecidas da literatura grega de um achado arqueológico

Um poema grego surpreendeu os pesquisadores

Os arqueólogos já conheciam casos de papiros escritos em grego colocados em posições semelhantes em outras múmias. Mas, segundo a missão, eles traziam conteúdos de caráter ritual ou mágico. Neste caso, o texto reconhecido pertence a uma obra literária conhecida, a Ilíada.

A distinção é importante porque a presença de um poema épico não indica automaticamente um rito específico. O que se sabe é que o fragmento foi incorporado ao conjunto funerário. O motivo da escolha do texto permanece uma pergunta de pesquisa.

Qual trecho da obra de Homero foi identificado?

Nos estudos realizados em janeiro e fevereiro de 2026, especialistas analisaram a escrita do papiro. A leitura o relacionou ao livro II da Ilíada, na passagem conhecida como catálogo das naus, que apresenta as forças gregas participantes da guerra narrada no poema.

O achado reúne elementos que ajudam a entender sua importância:

Local: a múmia estava em um túmulo romano de Oxirrinco.

a múmia estava em um túmulo romano de Oxirrinco. Material: um papiro com texto grego foi encontrado no abdômen.

um papiro com texto grego foi encontrado no abdômen. Identificação: estudiosos reconheceram versos do livro II da Ilíada.

estudiosos reconheceram versos do livro II da Ilíada. Questão aberta: a razão de incluir literatura na mumificação ainda é incerta.

A Universidade de Oxford mantém uma grande coleção histórica de papiros de Oxirrinco, incluindo textos literários gregos. Esse acervo mostra como escritos antigos sobreviveram em diferentes condições no Egito. A nova descoberta funerária, porém, foi comunicada pela missão de Barcelona.

Oxirrinco preservou muitos papiros antigos

A região é conhecida por descobertas de documentos e livros escritos em várias línguas, sobretudo grego. Seu ambiente favoreceu a conservação de parte desse material. Por isso, Oxirrinco se tornou um lugar importante para entender a vida cultural do Egito romano.

Os papiros encontrados em depósitos antigos costumam revelar cartas, contratos e obras literárias. O caso recente chama atenção pelo contexto diferente: um texto reconhecido dentro da preparação funerária. A posição do papiro é tão relevante quanto as palavras que sobreviveram.

A descoberta ajuda a investigar como documentos antigos podiam receber novas funções

A presença do texto revela a crença do morto?

Não é possível afirmar isso com segurança. Encontrar um fragmento de Homero não prova que a pessoa soubesse ler grego, admirasse o poeta ou tivesse uma crença particular. Essas interpretações exigiriam outros documentos ou objetos ligados diretamente ao sepultamento.

O trabalho dos pesquisadores separa o que foi visto do que ainda precisa de explicação. A peça estava na múmia e o texto foi identificado. Já a razão de escolher versos épicos para aquele funeral permanece uma hipótese em aberto.

O papiro une literatura e ritual funerário

A descoberta foi divulgada em abril de 2026 e acrescentou uma pergunta nova à arqueologia do Egito romano. Uma obra estudada durante séculos apareceu em um contexto inesperado, misturada à preparação de um corpo. Isso amplia as possibilidades de pesquisa sobre usos materiais da escrita.

A equipe poderá comparar esse papiro com outros achados funerários e literários. Por enquanto, o principal avanço é a identificação segura do fragmento da Ilíada e de sua posição. A raridade do contexto explica o interesse sem exigir conclusões sobre a identidade da múmia.