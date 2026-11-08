Uma estátua de mármore com mais de 2 metros apareceu deitada sob uma avenida romana de Sardes, na Turquia. A escultura de 2.500 anos estava fragmentada e servia como pedra de calçamento. O achado revela como uma obra monumental perdeu sua função original, mas ninguém sabe quem decidiu reaproveitá-la.

Como uma estátua apareceu sob uma rua de Sardes?

Arqueólogos que estudavam uma avenida romana com colunas encontraram duas grandes partes de uma escultura colocadas com o rosto para baixo. A Harvard Gazette informa que a descoberta ocorreu em maio de 2026. As peças tinham sido usadas como material de pavimentação, apesar de sua origem monumental.

A equipe retirou a terra com cuidado, identificou o tamanho da figura e encaminhou os fragmentos para conservação. O reaproveitamento mostra uma etapa posterior da vida da obra, não sua primeira função. Ainda falta entender quando e por que a estátua foi quebrada.

A reutilização das pedras oferece pistas sobre as transformações pelas quais a cidade passou

A figura de mármore passava dos dois metros

A escultura representa um homem jovem, em pé, com roupas de pregas bem marcadas. Pesquisadores estimam que ela ultrapassava 2,1 metros de altura. O corpo apresenta detalhes anatômicos e uma vestimenta incomum, características que ajudam a estudar o estilo usado pelo artista.

Alguns traços lembram esculturas gregas mais antigas, mas outros apontam para produção posterior, possivelmente entre as décadas de 470 e 450 antes de Cristo. A data ainda envolve análise de estilo. Não existe inscrição confirmada que identifique o personagem representado.

Por que uma obra importante virou calçamento?

Em cidades ocupadas por muito tempo, materiais de edifícios e monumentos podem ser reaproveitados em novas construções. Sardes passou por diferentes governos e reformas urbanas. A mudança de uso da estátua é evidente; a motivação dos responsáveis, porém, não foi comprovada.

O estudo considera informações de diferentes momentos da peça:

Produção: estilo e vestes ajudam a estimar a época da escultura.

estilo e vestes ajudam a estimar a época da escultura. Quebra: a peça apareceu separada em grandes fragmentos.

a peça apareceu separada em grandes fragmentos. Reuso: as partes foram colocadas de face para baixo no pavimento.

as partes foram colocadas de face para baixo no pavimento. Conservação: especialistas retiraram e começaram a estudar o mármore.

Pode ter ocorrido uma reforma, perda do valor simbólico ou outra transformação da cidade. São possibilidades, não conclusões. O mais seguro é afirmar que a obra acabou incorporada à rua e permaneceu escondida por séculos até a escavação.

Sardes foi capital de um reino poderoso

A cidade era a capital da Lídia, civilização que ocupou parte da atual Turquia. Mais tarde, o lugar também esteve sob influência persa, grega e romana. Essas fases ajudam a explicar a presença de ruas e monumentos de épocas diferentes no mesmo sítio.

A Unesco incluiu Sardes e os túmulos lídios de Bin Tepe na lista de Patrimônio Mundial em 2025. A organização destaca a importância urbana e cultural do lugar. Esse reconhecimento não identifica a escultura encontrada em 2026, mas mostra o valor do contexto arqueológico.

O tamanho da estátua ajuda a entender a importância da obra antes de sua destruição

O estilo da roupa ajuda a datar a peça?

Os arqueólogos observam detalhes do rosto, do cabelo, do corpo e das roupas para comparar uma peça com outras já estudadas. No caso de Sardes, certos elementos parecem antigos, enquanto a anatomia lembra uma fase posterior. Isso torna a datação por estilo mais complexa.

A equipe segue examinando o mármore e a trajetória da estátua. Não há certeza sobre quem ela representa, o edifício onde ficava exposta ou o motivo do reaproveitamento. A análise de conservação pode esclarecer materiais e técnicas sem resolver todas as perguntas.

A descoberta mostra diferentes vidas do mesmo objeto

Uma escultura pode atravessar séculos com funções diferentes. Em Sardes, a figura foi criada para ser vista de pé, mas acabou sustentando uma via. O contraste ajuda a compreender como cidades antigas mudavam e utilizavam materiais já disponíveis.

O principal resultado confirmado é a recuperação de uma obra monumental rara e sua posição inesperada sob o pavimento romano. O passado da peça ainda está em estudo. Preservar essa diferença entre achado material e hipótese torna a descoberta mais interessante e precisa.