A regra do pico e do fim sugere que a lembrança da experiência pode receber influência especial do momento mais intenso e do encerramento. Uma viagem com passeios pode ficar marcada por um susto ou uma despedida agradável. Mas pesquisas com experiências complexas mostram que a regra não explica tudo.

Por que alguns momentos dominam a lembrança?

Depois de um passeio, é comum recordar com força uma surpresa, um atraso importante ou a última vista da paisagem. A regra do pico e do fim descreve a possibilidade de esses pontos receberem peso especial na avaliação posterior da experiência. Isso não apaga o restante do dia.

A ideia foi investigada em estudos sobre memória e emoção. O chamado pico corresponde ao momento de maior intensidade, que pode ser bom ou ruim. O fim representa como a experiência terminou. Esses elementos podem influenciar a impressão geral, mas não são os únicos fatores.

Nem sempre a duração de uma viagem determina como vamos lembrar dela depois

A regra do pico e do fim tem base experimental

Pesquisadores analisaram experiências controladas, inclusive situações desagradáveis, para comparar o que as pessoas sentiram durante um episódio com o que lembraram depois. Um estudo com sons desagradáveis, ligado ao trabalho de Daniel Kahneman, examinou como a avaliação retrospectiva pode diferir da sequência completa.

Isso ajuda a entender por que a duração nem sempre pesa tanto quanto se imagina em tarefas simples. Contudo, seria exagerado aplicar a mesma conclusão automaticamente a férias, relacionamentos ou anos de trabalho. A memória cotidiana reúne muitos elementos ao mesmo tempo.

O que um estudo de 2019 encontrou?

Na revista Frontiers in Psychology, Wim Strijbosch e colegas investigaram uma experiência com realidade virtual para observar lembranças de episódios mais variados. O artigo, publicado em 2019, questiona a aplicação automática da regra quando muitos acontecimentos e emoções diferentes aparecem juntos.

Uma viagem ajuda a imaginar os diferentes fatores em jogo:

Trajeto: atrasos e cansaço podem ocupar parte significativa do dia.

atrasos e cansaço podem ocupar parte significativa do dia. Passeios: encontros e atividades agradáveis acrescentam lembranças próprias.

encontros e atividades agradáveis acrescentam lembranças próprias. Imprevistos: um susto pode ganhar destaque mesmo sendo breve.

um susto pode ganhar destaque mesmo sendo breve. Encerramento: a despedida ou o retorno podem influenciar a impressão final.

Nesse estudo, o pico e o fim previram a lembrança pior do que medidas que consideravam emoções ao longo de toda a experiência. O resultado sugere limites para a generalização, sem negar que momentos muito fortes possam marcar algumas situações.

Uma viagem reúne experiências muito diferentes

Em um laboratório, é possível estudar episódios com início e fim bem definidos. Já uma viagem envolve alimentação, transporte, companhia, clima e expectativas. Por isso, sua lembrança não depende apenas de dois momentos isolados. Cada pessoa pode destacar partes diferentes da mesma jornada.

Fotografias e conversas posteriores também podem mudar o que vem à mente. Esse processo não significa que a pessoa esteja mentindo sobre o que viveu. A memória é uma reconstrução influenciada pelo contexto, e detalhes ganham ou perdem destaque com o tempo.

O momento mais intenso e a maneira como tudo termina podem ter um peso importante na avaliação

Como aproveitar a pesquisa sem forçar conclusões?

O conceito pode ajudar alguém a entender por que um episódio ruim parece definir todas as férias. Antes de julgar a experiência inteira, vale lembrar também os dias comuns, os encontros e os momentos tranquilos. Essa visão mais completa evita uma avaliação baseada em uma cena única.

Isso não significa ignorar problemas graves. Um incidente pode ser suficiente para tornar uma viagem perigosa ou frustrante. A pesquisa apenas lembra que o julgamento de experiências complexas exige olhar para frequência, duração e importância dos acontecimentos, não só para o final.

Memórias importantes não obedecem a uma fórmula

A regra do pico e do fim oferece uma hipótese útil para certas avaliações. Ela não é uma máquina capaz de prever o que alguém recordará depois de um casamento, uma viagem ou um tratamento. O estudo de 2019 mostrou a importância de testar o contexto.

Uma lembrança pode reunir alegria, desconforto e surpresa sem caber em uma nota única. Por isso, vale tratar a regra como parte da explicação e considerar o episódio completo. Momentos intensos importam, mas nem sempre representam toda a experiência vivida.