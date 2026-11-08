O efeito IKEA descreve a tendência de pessoas valorizarem mais um objeto depois de participar de sua montagem. Pesquisadores observaram esse padrão com caixas, dobraduras e peças de montar. Mas o resultado depende de condições: concluir a tarefa fez diferença nos experimentos, e o efeito não vale para toda compra.

Por que montar um móvel pode mudar seu valor?

Uma estante simples pode parecer especial para quem passou a tarde encaixando suas peças. O trabalho cria uma ligação com o objeto, mesmo que outro modelo pronto tenha qualidade semelhante. Pesquisadores chamaram essa tendência de efeito IKEA, nome ligado aos móveis vendidos para montagem pelo comprador.

O termo não significa que o produto fique fisicamente melhor. Ele descreve uma mudança na avaliação feita por quem trabalhou na montagem. A pessoa pode dar mais valor ao próprio resultado e imaginar que outros compradores terão a mesma opinião.

Nem sempre avaliamos um objeto da mesma maneira quando fomos responsáveis por montá-lo

Caixas, origami e LEGO entraram nos experimentos

Em pesquisa publicada no Journal of Consumer Psychology em 2012, Michael Norton, Daniel Mochon e Dan Ariely conduziram quatro estudos. Eles usaram caixas montadas, figuras de papel dobrado e construções com peças LEGO. O objetivo era comparar o valor atribuído ao trabalho próprio.

O registro acadêmico da Universidade Duke confirma a variedade de tarefas e o interesse dos pesquisadores por iniciantes e pessoas acostumadas a montar objetos. O resultado envolveu criações simples e imperfeitas. Isso não prova que qualquer trabalho manual aumente o preço real de um produto.

Quando o efeito IKEA deixa de aparecer?

A conclusão da tarefa foi decisiva. Nos experimentos, o aumento da valorização desapareceu quando as pessoas não conseguiam terminar o que começaram ou quando suas construções eram destruídas depois. O esforço isolado não bastou para produzir o mesmo resultado observado nas tarefas completas.

Os estudos compararam situações concretas, não apenas opiniões abstratas:

Caixas: participantes compararam peças montadas por si com alternativas prontas.

participantes compararam peças montadas por si com alternativas prontas. Origami: dobraduras feitas por iniciantes foram avaliadas por seus criadores.

dobraduras feitas por iniciantes foram avaliadas por seus criadores. LEGO: construções com peças também serviram para testar a relação entre esforço e valor.

construções com peças também serviram para testar a relação entre esforço e valor. Interrupção: tarefas incompletas ou desfeitas permitiram verificar o limite do efeito.

Uma pessoa que tenta montar um armário e perde peças pode ficar frustrada. Outra, que termina o trabalho, pode sentir satisfação. São exemplos possíveis, não relatos dos participantes. A pesquisa indica que a experiência de concluir ajuda a entender a diferença de avaliação.

O valor emocional não substitui a qualidade

Gostar de uma peça montada em casa pode aumentar o cuidado com ela, mas não corrige um parafuso frouxo ou uma madeira danificada. O apego pessoal e a segurança do móvel são assuntos diferentes. Em objetos grandes, seguir o manual continua indispensável.

O mesmo vale para o preço. Uma pessoa pode pedir mais por uma mesa que montou, enquanto outra prefere pagar menos por um modelo pronto. A avaliação de mercado depende de estado de conservação, demanda e utilidade, além do esforço de quem construiu.

O esforço dedicado a uma tarefa pode influenciar nossa satisfação com aquilo que produzimos

Como reconhecer esse efeito numa compra?

Antes de escolher um produto, vale comparar medidas, materiais, garantia e custo total. Se o item montado por você parece melhor, pergunte se essa impressão vem de uma vantagem concreta ou do tempo dedicado à montagem. Os dois motivos podem existir juntos.

O nome efeito IKEA virou conhecido justamente por descrever uma situação cotidiana. A pesquisa não condena o trabalho manual: montar um objeto pode ensinar habilidades e trazer satisfação. O cuidado é não confundir satisfação com qualidade comprovada ao comparar alternativas.

Concluir um projeto pode importar mais que o esforço

As experiências publicadas mostram que a participação ativa pode mudar a relação com aquilo que se produz. Mas a tarefa precisa ter um resultado que a pessoa reconheça como concluído. Por isso, projetos incompletos não apresentaram a mesma valorização observada entre os participantes.

No cotidiano, isso ajuda a explicar o carinho por uma prateleira montada em casa, mesmo que ela não seja perfeita. A impressão é legítima, mas vale confrontá-la com o uso real. Esforço, resultado e necessidade devem entrar juntos na decisão de compra.