Na parte inferior de muitas máquinas de lavar com abertura frontal existe uma pequena tampa que quase passa despercebida. Atrás dela fica o filtro da bomba, responsável por reter moedas, botões, fiapos e pequenos objetos que circulam com a água. Sua obstrução pode dificultar a drenagem e interromper o funcionamento normal da lavadora.

O que existe atrás da portinhola inferior da máquina de lavar?

Nas máquinas de lavar com abertura frontal equipadas com esse recurso, a portinhola geralmente dá acesso ao conjunto de drenagem. Ali podem estar o filtro removível e uma pequena mangueira utilizada para retirar a água que permanece no sistema.

O componente funciona como uma proteção para a bomba de drenagem, responsável por retirar a água do tambor. Durante a lavagem, objetos esquecidos nos bolsos podem alcançar essa região e ficar presos antes de interferirem no funcionamento da bomba.

Para que serve a portinhola inferior da máquina de lavar

Por que moedas e botões conseguem parar nesse filtro?

Durante o funcionamento, a água movimenta resíduos pequenos que escapam das roupas. Esses materiais podem percorrer o circuito de drenagem até encontrar o filtro da bomba, onde ficam retidos por uma barreira projetada para impedir sua passagem.

A Bosch explica que objetos estranhos podem bloquear o impulsor da bomba, peça giratória responsável por movimentar a água. A verificação do compartimento ajuda a identificar obstruções antes que elas continuem comprometendo a drenagem.

Quais sinais indicam que o filtro pode estar obstruído?

O sinal mais comum é a presença de água acumulada no tambor depois que a lavagem deveria ter terminado. Dependendo do aparelho, também podem surgir mensagens de erro, dificuldade de centrifugação ou interrupções durante a etapa de escoamento.

Entre os principais indícios de obstrução, estão:

Drenagem lenta: a água demora mais que o habitual para sair do tambor.

a água demora mais que o habitual para sair do tambor. Água retida: parte do líquido permanece dentro da máquina após o ciclo.

parte do líquido permanece dentro da máquina após o ciclo. Erro de drenagem: o painel pode apresentar um código relacionado ao escoamento.

o painel pode apresentar um código relacionado ao escoamento. Ruído incomum: objetos presos podem interferir na rotação do impulsor.

Para que serve a portinhola inferior da máquina de lavar

Como limpar o filtro sem espalhar água pela lavanderia?

Antes de iniciar, é necessário desligar a máquina da tomada e aguardar o resfriamento da água, especialmente após ciclos quentes. A região deve receber um recipiente raso e panos, pois a abertura pode liberar uma quantidade considerável de líquido.

As orientações técnicas da LG recomendam drenar primeiro pela mangueira, quando disponível, e somente depois remover o filtro. Após retirar os resíduos, é necessário recolocar e apertar corretamente a peça para evitar vazamentos durante os próximos ciclos.

Por que verificar esse compartimento ajuda a conservar a lavadora?

A limpeza do filtro da bomba permite retirar resíduos acumulados e manter livre a passagem da água. Quando o sistema está desobstruído, a máquina consegue executar a drenagem conforme foi projetada, reduzindo interrupções relacionadas à presença de pequenos objetos.

Nem todas as lavadoras possuem uma portinhola acessível, e o procedimento varia conforme o modelo. Por isso, a manutenção indicada pelo fabricante deve orientar a frequência e a forma de limpeza. Uma verificação simples pode evitar que uma moeda esquecida no bolso se transforme em um problema maior.