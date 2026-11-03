A coifa pode estar brilhando por fora enquanto o filtro metálico acumula gordura. Água morna com detergente ajuda a soltar essa película na limpeza, mas o filtro de carvão tem outra função e nem sempre pode ser lavado. Antes de colocar qualquer peça de molho, é preciso reconhecer o material e o tipo de filtro.

Onde a gordura se esconde mesmo com a coifa limpa?

O ar que sobe das panelas carrega gotículas de gordura, que ficam retidas parcialmente na malha metálica. Por isso, uma carcaça limpa não revela necessariamente o estado da grade instalada atrás dela nem a passagem disponível para o ar.

Retirar a grade de metal da coifa permite observar uma sujeira que a limpeza externa não alcança. Uma película pegajosa pode reter novos resíduos e tornar a manutenção mais difícil, sobretudo após frituras frequentes.

Limpeza de filtro metálico e cuidado com filtro de carvão

A água morna ajuda a desprender a película do filtro metálico

Quando o modelo permite lavagem manual, a combinação de água morna e detergente suave favorece a remoção dos depósitos gordurosos. A orientação da Bosch recomenda utensílio macio, enxágue cuidadoso e secagem completa antes de reinstalar a peça.

Para filtros compatíveis, a fabricante menciona cerca de 10 a 15 minutos de molho como referência, não como tempo universal. A limpeza deve respeitar o metal e a montagem; esfregar com força ou usar produto cáustico pode deformar ou agredir a malha.

O cuidado com o filtro depende do material e da função que ele cumpre na coifa. Os cards a seguir mostram as diferenças mais importantes:

Malha metálica Captura gordura suspensa Pode ter dobras Exige secagem Alumínio fino Dobras podem amassar Cáustico pode atacar Escova macia preferível Coifa com duto Ar sai ao exterior Malha retém gordura Carvão pode faltar Recirculação Ar volta à cozinha Carvão reduz odores Troca varia por modelo

Qual é a sequência segura para lavar o filtro?

O procedimento começa antes da pia: desligar o aparelho e esperar o conjunto esfriar evita manuseio inseguro. Como a liberação muda entre modelos, vale identificar a trava correta e apoiar a peça ao soltá-la. As etapas essenciais são:

Desligar e resfriar: retirar a grade somente com o aparelho parado e frio.

retirar a grade somente com o aparelho parado e frio. Conferir o manual: confirmar que a peça é lavável e como removê-la.

confirmar que a peça é lavável e como removê-la. Deixar de molho: usar água morna e detergente suave quando permitidos.

usar água morna e detergente suave quando permitidos. Enxaguar e secar: eliminar resíduos de sabão antes da reinstalação.

Uma esponja ou escova macia ajuda a alcançar a sujeira entre as dobras. Se a borda estiver torta ou a trava não prender, não é prudente forçar o encaixe: o estado físico da peça também conta.

Limpeza de filtro metálico e cuidado com filtro de carvão

Carvão e metal cumprem funções diferentes

O filtro metálico é uma barreira para parte da gordura suspensa no ar. Já a camada de carvão ativado, comum em coifas de recirculação, trabalha principalmente sobre odores. A distinção entre limpar e substituir filtros é explicada pelo Pacific Northwest National Laboratory.

Em muitos modelos, o carvão saturado não é lavável e precisa ser trocado. Existem projetos com tratamentos específicos, por isso o manual do aparelho determina a intervenção correta. Não adianta colocar uma peça descartável de molho apenas porque tem formato semelhante ao metal.

Retirar gordura não é a mesma coisa que reduzir odores. A tabela a seguir compara as funções e os limites de cada filtro:

Diferenças de função e manutenção dos filtros de coifa Filtro O que retém Cuidado Limite Metálico lavável Gordura Detergente suave Secar completamente Carvão comum Odores Substituir Não deixar molho Carvão especial Odores Manual específico Exceções possíveis

Quando a perda de força pede outra investigação?

Uma coifa que perdeu força pode estar sofrendo com filtro de gordura saturado, mas o problema também pode envolver o sistema de ventilação. A limpeza remove uma possível barreira, sem garantir a recuperação de qualquer falha.

O cheiro persistente numa coifa de recirculação também merece atenção ao carvão, que retém compostos responsáveis por odores. O caminho percorrido pelo ar e o tipo de filtro explicam por que limpar só a grade nem sempre resolve.

Limpeza de filtro metálico e cuidado com filtro de carvão

A manutenção depende do modelo e da rotina

Frequência de frituras, presença de duto e especificação do equipamento alteram a necessidade de limpeza. Alguns filtros metálicos aceitam lava-louças; outros pedem apenas lavagem à mão. A confirmação deve vir da instrução correspondente ao modelo.

Manter o filtro em boas condições é diferente de apenas fazer a coifa parecer limpa. Reconhecer o tipo de peça, retirar gordura com cuidado proporcional e respeitar a hora da substituição preserva a função do conjunto sem improvisos.