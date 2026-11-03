A coifa pode estar brilhando por fora enquanto o filtro metálico acumula gordura. Água morna com detergente ajuda a soltar essa película na limpeza, mas o filtro de carvão tem outra função e nem sempre pode ser lavado. Antes de colocar qualquer peça de molho, é preciso reconhecer o material e o tipo de filtro.
Onde a gordura se esconde mesmo com a coifa limpa?
O ar que sobe das panelas carrega gotículas de gordura, que ficam retidas parcialmente na malha metálica. Por isso, uma carcaça limpa não revela necessariamente o estado da grade instalada atrás dela nem a passagem disponível para o ar.
Retirar a grade de metal da coifa permite observar uma sujeira que a limpeza externa não alcança. Uma película pegajosa pode reter novos resíduos e tornar a manutenção mais difícil, sobretudo após frituras frequentes.
A água morna ajuda a desprender a película do filtro metálico
Quando o modelo permite lavagem manual, a combinação de água morna e detergente suave favorece a remoção dos depósitos gordurosos. A orientação da Bosch recomenda utensílio macio, enxágue cuidadoso e secagem completa antes de reinstalar a peça.
Para filtros compatíveis, a fabricante menciona cerca de 10 a 15 minutos de molho como referência, não como tempo universal. A limpeza deve respeitar o metal e a montagem; esfregar com força ou usar produto cáustico pode deformar ou agredir a malha.
O cuidado com o filtro depende do material e da função que ele cumpre na coifa. Os cards a seguir mostram as diferenças mais importantes:
Qual é a sequência segura para lavar o filtro?
O procedimento começa antes da pia: desligar o aparelho e esperar o conjunto esfriar evita manuseio inseguro. Como a liberação muda entre modelos, vale identificar a trava correta e apoiar a peça ao soltá-la. As etapas essenciais são:
- Desligar e resfriar: retirar a grade somente com o aparelho parado e frio.
- Conferir o manual: confirmar que a peça é lavável e como removê-la.
- Deixar de molho: usar água morna e detergente suave quando permitidos.
- Enxaguar e secar: eliminar resíduos de sabão antes da reinstalação.
Uma esponja ou escova macia ajuda a alcançar a sujeira entre as dobras. Se a borda estiver torta ou a trava não prender, não é prudente forçar o encaixe: o estado físico da peça também conta.
Carvão e metal cumprem funções diferentes
O filtro metálico é uma barreira para parte da gordura suspensa no ar. Já a camada de carvão ativado, comum em coifas de recirculação, trabalha principalmente sobre odores. A distinção entre limpar e substituir filtros é explicada pelo Pacific Northwest National Laboratory.
Em muitos modelos, o carvão saturado não é lavável e precisa ser trocado. Existem projetos com tratamentos específicos, por isso o manual do aparelho determina a intervenção correta. Não adianta colocar uma peça descartável de molho apenas porque tem formato semelhante ao metal.
Retirar gordura não é a mesma coisa que reduzir odores. A tabela a seguir compara as funções e os limites de cada filtro:
|Filtro
|O que retém
|Cuidado
|Limite
|Metálico lavável
|Gordura
|Detergente suave
|Secar completamente
|Carvão comum
|Odores
|Substituir
|Não deixar molho
|Carvão especial
|Odores
|Manual específico
|Exceções possíveis
Quando a perda de força pede outra investigação?
Uma coifa que perdeu força pode estar sofrendo com filtro de gordura saturado, mas o problema também pode envolver o sistema de ventilação. A limpeza remove uma possível barreira, sem garantir a recuperação de qualquer falha.
O cheiro persistente numa coifa de recirculação também merece atenção ao carvão, que retém compostos responsáveis por odores. O caminho percorrido pelo ar e o tipo de filtro explicam por que limpar só a grade nem sempre resolve.
A manutenção depende do modelo e da rotina
Frequência de frituras, presença de duto e especificação do equipamento alteram a necessidade de limpeza. Alguns filtros metálicos aceitam lava-louças; outros pedem apenas lavagem à mão. A confirmação deve vir da instrução correspondente ao modelo.
Manter o filtro em boas condições é diferente de apenas fazer a coifa parecer limpa. Reconhecer o tipo de peça, retirar gordura com cuidado proporcional e respeitar a hora da substituição preserva a função do conjunto sem improvisos.
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