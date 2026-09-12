EM FOCO Resumo da matéria 01 Gordura fica na malha O filtro metálico existe para reter partículas de gordura presentes nos vapores do cozimento, por isso pode ficar carregado mesmo com a coifa brilhando. 02 Exterior não basta Pano no aço remove marcas aparentes, mas não substitui a limpeza da grade que trabalha diretamente no fluxo de ar acima do fogão. 03 Tipo de filtro importa Filtros metálicos costumam admitir lavagem; filtros de carvão usados em recirculação podem exigir substituição, conforme o aparelho.

A parte externa parecia limpa, mas o filtro da coifa revelou outra realidade quando saiu do aparelho. A malha metálica havia retido gordura produzida durante o preparo dos alimentos. Esse acúmulo fica menos visível que a sujeira externa e explica por que o filtro também precisa de manutenção periódica adequada.

Por que a gordura fica escondida na grade metálica da coifa?

Uma coifa ou exaustor puxa vapores produzidos sobre o fogão. Antes de o ar seguir pelo duto ou voltar ao ambiente, ele atravessa filtros, e a malha metálica retém parte das partículas de gordura carregadas nesse fluxo.

É por isso que a frente pode parecer limpa enquanto o interior da grade fica escuro e pegajoso. O acúmulo entre as camadas é menos óbvio do que uma mancha no aço, mas cresce justamente porque o filtro está cumprindo sua função.

O acúmulo de gordura pode dificultar a passagem de ar e tornar a manutenção da peça ainda mais importante

A coifa pode perder desempenho quando o filtro está saturado?

Quando a malha fica carregada, o ar encontra mais resistência para atravessar o filtro. O efeito pode aparecer como menor capacidade de lidar com fumaça, vapor e odor, embora outros fatores, como dutos e instalação, também influenciem o desempenho do aparelho.

A Whirlpool orienta manter o filtro de gordura limpo para desempenho adequado. A página também lembra que filtros de carvão usados em recirculação têm manutenção diferente e não devem ser tratados como a grade metálica.

Como limpar a grade sem confundir filtro metálico com carvão?

O primeiro passo é identificar qual filtro está instalado. A grade metálica costuma ser removível e lavável, enquanto o carvão ativado presente em algumas coifas de recirculação pode ser descartável. O manual informa como destravar cada peça e qual manutenção foi prevista.

Nos filtros metálicos laváveis, fabricantes costumam indicar água morna e detergente suave, seguida de secagem completa. A grade deve voltar ao lugar apenas depois de limpa e seca, sem dobrar a malha nem alterar o encaixe que mantém o fluxo correto.

A seguir listamos 4 cuidados com o filtro que evitam confundir uma limpeza simples com manutenção inadequada da coifa:

Desligue o aparelho: retire a grade apenas com a coifa fria e sem ventilação funcionando.

retire a grade apenas com a coifa fria e sem ventilação funcionando. Identifique o filtro: metal e carvão podem exigir cuidados completamente diferentes.

metal e carvão podem exigir cuidados completamente diferentes. Lave sem deformar: use método compatível com o manual e preserve a malha e as travas.

use método compatível com o manual e preserve a malha e as travas. Seque antes de recolocar: umidade restante não deve acompanhar a peça de volta ao aparelho.

Quem quer aprender a limpar a coifa de inox facilmente, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Artdecorason, que conta com mais de 54 mil visualizações, onde o apresentador mostra uma dica super prática sobre coifa:

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O que muda quando a limpeza deixa de olhar só para a parte externa?

A manutenção passa a considerar duas superfícies com funções diferentes. O aço externo recebe respingos e marcas de mão; o filtro trabalha no caminho do vapor e da gordura. Deixar um deles de fora cria a sensação de aparelho limpo sem revisar a parte que filtra.

Também fica mais fácil perceber quando a coifa usa filtro de carvão adicional. Nesse caso, lavar a grade metálica resolve apenas uma parte da manutenção. O elemento de carvão segue a periodicidade de troca indicada para o modelo e para o tipo de instalação.

A seguir listamos 4 partes da manutenção que ajudam a separar limpeza externa, filtragem de gordura e cuidados com recirculação:

DADOS EM FOCO Cada parte da coifa pede um cuidado Partes da coifa, tipos de sujeira e cuidados correspondentes Parte O que acumula Manutenção Exterior Respingos e marcas Pano e produto compatível Filtro metálico Gordura do vapor Lavar e secar Filtro de carvão Odores na recirculação Trocar conforme manual Dutos e saída Fluxo de ar Inspecionar quando necessário

Qual é a principal surpresa ao retirar o filtro da coifa?

A surpresa é perceber que a gordura não desapareceu quando deixou de aparecer no lado de fora. Parte dela foi capturada exatamente onde deveria, entre as camadas do filtro. Por isso, a grade pode contar uma história bem diferente da superfície limpa vista todos os dias.

Incluir o filtro da coifa na rotina permite cuidar da peça que trabalha diretamente sobre o fogão. O vídeo chama atenção pelo contraste visual, mas a lição prática é simples: limpeza externa e limpeza do filtro são tarefas complementares, não equivalentes.