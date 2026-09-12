A parte externa parecia limpa, mas o filtro da coifa revelou outra realidade quando saiu do aparelho. A malha metálica havia retido gordura produzida durante o preparo dos alimentos. Esse acúmulo fica menos visível que a sujeira externa e explica por que o filtro também precisa de manutenção periódica adequada.
Por que a gordura fica escondida na grade metálica da coifa?
Uma coifa ou exaustor puxa vapores produzidos sobre o fogão. Antes de o ar seguir pelo duto ou voltar ao ambiente, ele atravessa filtros, e a malha metálica retém parte das partículas de gordura carregadas nesse fluxo.
É por isso que a frente pode parecer limpa enquanto o interior da grade fica escuro e pegajoso. O acúmulo entre as camadas é menos óbvio do que uma mancha no aço, mas cresce justamente porque o filtro está cumprindo sua função.
A coifa pode perder desempenho quando o filtro está saturado?
Quando a malha fica carregada, o ar encontra mais resistência para atravessar o filtro. O efeito pode aparecer como menor capacidade de lidar com fumaça, vapor e odor, embora outros fatores, como dutos e instalação, também influenciem o desempenho do aparelho.
A Whirlpool orienta manter o filtro de gordura limpo para desempenho adequado. A página também lembra que filtros de carvão usados em recirculação têm manutenção diferente e não devem ser tratados como a grade metálica.
Como limpar a grade sem confundir filtro metálico com carvão?
O primeiro passo é identificar qual filtro está instalado. A grade metálica costuma ser removível e lavável, enquanto o carvão ativado presente em algumas coifas de recirculação pode ser descartável. O manual informa como destravar cada peça e qual manutenção foi prevista.
Nos filtros metálicos laváveis, fabricantes costumam indicar água morna e detergente suave, seguida de secagem completa. A grade deve voltar ao lugar apenas depois de limpa e seca, sem dobrar a malha nem alterar o encaixe que mantém o fluxo correto.
A seguir listamos 4 cuidados com o filtro que evitam confundir uma limpeza simples com manutenção inadequada da coifa:
- Desligue o aparelho: retire a grade apenas com a coifa fria e sem ventilação funcionando.
- Identifique o filtro: metal e carvão podem exigir cuidados completamente diferentes.
- Lave sem deformar: use método compatível com o manual e preserve a malha e as travas.
- Seque antes de recolocar: umidade restante não deve acompanhar a peça de volta ao aparelho.
Quem quer aprender a limpar a coifa de inox facilmente, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal Artdecorason, que conta com mais de 54 mil visualizações, onde o apresentador mostra uma dica super prática sobre coifa:
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O que muda quando a limpeza deixa de olhar só para a parte externa?
A manutenção passa a considerar duas superfícies com funções diferentes. O aço externo recebe respingos e marcas de mão; o filtro trabalha no caminho do vapor e da gordura. Deixar um deles de fora cria a sensação de aparelho limpo sem revisar a parte que filtra.
Também fica mais fácil perceber quando a coifa usa filtro de carvão adicional. Nesse caso, lavar a grade metálica resolve apenas uma parte da manutenção. O elemento de carvão segue a periodicidade de troca indicada para o modelo e para o tipo de instalação.
A seguir listamos 4 partes da manutenção que ajudam a separar limpeza externa, filtragem de gordura e cuidados com recirculação:
|Parte
|O que acumula
|Manutenção
|Exterior
|Respingos e marcas
|Pano e produto compatível
|Filtro metálico
|Gordura do vapor
|Lavar e secar
|Filtro de carvão
|Odores na recirculação
|Trocar conforme manual
|Dutos e saída
|Fluxo de ar
|Inspecionar quando necessário
Qual é a principal surpresa ao retirar o filtro da coifa?
A surpresa é perceber que a gordura não desapareceu quando deixou de aparecer no lado de fora. Parte dela foi capturada exatamente onde deveria, entre as camadas do filtro. Por isso, a grade pode contar uma história bem diferente da superfície limpa vista todos os dias.
Incluir o filtro da coifa na rotina permite cuidar da peça que trabalha diretamente sobre o fogão. O vídeo chama atenção pelo contraste visual, mas a lição prática é simples: limpeza externa e limpeza do filtro são tarefas complementares, não equivalentes.
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