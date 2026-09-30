Quando o filtro da coifa fica coberto por uma película pegajosa, água morna sozinha costuma não dar conta. Ele pode então ser deixado de molho em água bem quente com detergente e bicarbonato para amolecer a gordura, facilitando a limpeza antes do enxágue e da secagem completa, sem tanta força na escova.

Por que o filtro da coifa acumula tanta gordura?

Durante o preparo dos alimentos, gotículas de óleo e vapores sobem e passam pela coifa. O filtro metálico segura parte desse material antes que ele alcance o sistema interno, por isso a superfície pode ganhar uma camada gordurosa com o uso frequente.

Quando essa camada engrossa, poeira e novas partículas de óleo aderem com mais facilidade. O resultado é um resíduo pegajoso que sai pior com uma lavagem rápida, especialmente em cozinhas onde frituras e preparos com gordura aparecem várias vezes por semana.

Como limpar a gordura acumulada no filtro da coifa

Por que água quente e bicarbonato ajudam na limpeza?

A etapa de molho funciona porque o calor ajuda a soltar a sujeira aderida, enquanto o detergente atua sobre a gordura. O bicarbonato em água quente também aparece em orientações domésticas de limpeza para lidar com gordura, sujeira e odores.

Na prática, o bicarbonato entra como auxiliar, não como substituto automático do detergente. A combinação deixa o resíduo mais fácil de remover com esponja ou escova macia, reduzindo a necessidade de insistir com força sobre a malha metálica.

Como limpar o filtro da coifa sem danificar a peça?

Antes de começar, confirme que a peça é um dos filtros metálicos laváveis. Modelos de recirculação podem usar carvão ativado descartável, que não deve receber o mesmo tratamento. Com a coifa desligada e fria, retire o filtro seguindo o encaixe do fabricante.

Para um molho eficiente, a sequência pode ser simples:

Prepare a água: use um recipiente resistente com água bem quente, sem precisar manter fervura. Adicione detergente: misture uma pequena quantidade e espalhe pela água antes de colocar o filtro. Use bicarbonato: acrescente aos poucos e deixe a peça de molho até a gordura amolecer. Finalize com cuidado: escove suavemente, enxágue bem e espere a secagem completa antes de reinstalar.

Como limpar a gordura acumulada no filtro da coifa

Quando o filtro deve ser lavado e quando precisa ser trocado?

Depois da limpeza, observe a estrutura. Um filtro metálico íntegro costuma ser feito para lavagem e reutilização, enquanto elementos de carvão usados para controlar odores em sistemas sem duto normalmente seguem uma rotina de substituição definida pelo fabricante.

Também vale olhar o manual quando houver malha deformada, danos, encaixe frouxo ou sujeira que já não sai com lavagem normal. O ponto principal é não tratar todos os filtros como iguais, porque material e função determinam se a peça pode ser molhada.

O que evita que a gordura volte a virar uma crosta?

O melhor resultado aparece quando a limpeza ocorre antes de a camada ficar espessa. Uma checagem periódica permite perceber brilho oleoso, pegajosidade e escurecimento logo no começo, reduzindo o tempo de molho e a força necessária na próxima lavagem.

Manter o conjunto filtrante limpo também ajuda o ar a circular pelo conjunto sem uma barreira crescente de gordura. Assim, água quente, detergente e bicarbonato funcionam melhor como manutenção regular do que como tentativa de recuperar uma peça já deteriorada.