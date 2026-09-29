Os móveis modernos de cozinha estão levando cafeteira, torradeira, air fryer e outros aparelhos para nichos próprios, deixando a bancada mais livre. Em 2026, garagens de eletrodomésticos, despensas e módulos fechados ganham espaço porque combinam acesso imediato, armazenamento e menos bagunça visual.
O que são os móveis que escondem os eletrodomésticos?
A chamada garagem de eletrodomésticos é um nicho integrado à marcenaria, geralmente próximo da bancada. Ela guarda pequenos aparelhos atrás de portas de correr, basculantes ou retráteis. A ideia mantém a cozinha visualmente limpa sem mandar tudo para um armário difícil de alcançar.
O móvel funciona melhor quando reúne equipamentos usados com frequência. Cafeteira, liquidificador ou torradeira continuam perto da área de preparo, mas deixam de ocupar a bancada o dia inteiro. O ganho principal é transformar superfície de armazenamento em superfície de trabalho quando os aparelhos não estão sendo usados.
Por que essa solução ganhou força em 2026?
Um relatório setorial de 2026 aponta expansão do armazenamento inteligente, com armários do piso ao teto, mais gavetas e despensas. A direção combina com a busca por menos objetos expostos e por cozinhas que concentram várias funções.
O estudo de 2026 da Houzz encontrou recursos embutidos em 76% das reformas pesquisadas. Nas despensas de apoio novas ou renovadas, 67% incluem espaço para pequenos aparelhos. Isso mostra que guardar eletrodomésticos de forma dedicada já aparece em projetos reais.
Quais formatos ajudam a liberar a bancada?
A garagem de eletrodomésticos pode ocupar um canto, uma coluna ou um trecho da própria bancada. Portas retráteis somem para os lados, modelos basculantes sobem e portas deslizantes correm sem invadir tanto o espaço. A escolha depende de profundidade, altura e frequência de uso.
Outro caminho é criar uma despensa com bancada interna para aparelhos ou usar prateleiras deslizantes em armários baixos. Equipamentos pesados ficam mais fáceis de alcançar quando o apoio vem até a frente. O projeto deve evitar que calor e vapor fiquem presos em um compartimento fechado.
A seguir listamos 4 soluções de marcenaria que tiram aparelhos da bancada sem mandar tudo para pontos difíceis de acessar:
- Garagem de eletros: nicho na altura da bancada com porta própria para esconder os aparelhos.
- Despensa de apoio: concentra equipamentos, acessórios e ingredientes em uma área secundária.
- Prateleira deslizante: aproxima aparelhos pesados guardados em armários baixos.
- Coluna planejada: cria níveis específicos para equipamentos e mantém a bancada principal livre.
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O que precisa ser planejado antes de fechar os aparelhos no móvel?
Medir só a largura do aparelho não basta. É preciso considerar cabo, tomada, abertura da tampa, saída de vapor e espaço de ventilação indicado pelo fabricante. Uma garagem de eletrodomésticos deve permitir uso confortável sem obrigar o equipamento a trabalhar apertado dentro de um nicho.
Alguns aparelhos precisam ser puxados para frente ou usados com a porta totalmente aberta. Outros não devem operar dentro de armário fechado. Por isso, marcenaria e elétrica precisam ser pensadas juntas, com tomadas acessíveis e folgas reais definidas a partir do manual de cada equipamento.
A seguir listamos 3 pontos de projeto que ajudam a saber se o móvel ficará bonito e também funcionará na rotina:
|Ponto
|Verifique
|Por quê
|Medidas
|Aparelho aberto
|Evita falta de altura
|Tomadas
|Posição e acesso
|Reduz fios improvisados
|Ventilação
|Folgas do manual
|Evita calor preso
Esses móveis funcionam em cozinhas pequenas?
Podem funcionar, mas o móvel precisa devolver mais espaço do que consome. Em cozinhas compactas, um nicho mal dimensionado pode roubar bancada ou passagem. O melhor projeto guarda apenas os aparelhos realmente usados e aproveita cantos, colunas e armários profundos que já existiriam.
A tendência de 2026 não é simplesmente esconder tudo. O ponto forte está em dar um endereço certo para cada aparelho e liberar área de preparo. Quando armazenamento, tomada e ventilação são planejados juntos, a bancada fica mais limpa sem transformar a rotina em abrir e carregar equipamentos.
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