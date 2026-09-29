EM FOCO Resumo da matéria 01 Aparelhos ganham um nicho Garagens de eletrodomésticos criam compartimentos na altura da bancada para manter cafeteira, torradeira e outros aparelhos próximos sem deixá-los expostos. 02 Armazenamento está em alta Pesquisas de 2026 mostram forte procura por soluções embutidas, despensas e móveis que aumentam a capacidade de guardar itens na cozinha. 03 Projeto precisa respirar Tomadas, calor, vapor, profundidade e abertura das portas devem ser planejados para que o móvel não esconda o aparelho às custas da segurança.

Os móveis modernos de cozinha estão levando cafeteira, torradeira, air fryer e outros aparelhos para nichos próprios, deixando a bancada mais livre. Em 2026, garagens de eletrodomésticos, despensas e módulos fechados ganham espaço porque combinam acesso imediato, armazenamento e menos bagunça visual.

O que são os móveis que escondem os eletrodomésticos?

A chamada garagem de eletrodomésticos é um nicho integrado à marcenaria, geralmente próximo da bancada. Ela guarda pequenos aparelhos atrás de portas de correr, basculantes ou retráteis. A ideia mantém a cozinha visualmente limpa sem mandar tudo para um armário difícil de alcançar.

O móvel funciona melhor quando reúne equipamentos usados com frequência. Cafeteira, liquidificador ou torradeira continuam perto da área de preparo, mas deixam de ocupar a bancada o dia inteiro. O ganho principal é transformar superfície de armazenamento em superfície de trabalho quando os aparelhos não estão sendo usados.

Portas retráteis podem esconder aparelhos sem obrigar a retirá-los do móvel a cada uso

Por que essa solução ganhou força em 2026?

Um relatório setorial de 2026 aponta expansão do armazenamento inteligente, com armários do piso ao teto, mais gavetas e despensas. A direção combina com a busca por menos objetos expostos e por cozinhas que concentram várias funções.

O estudo de 2026 da Houzz encontrou recursos embutidos em 76% das reformas pesquisadas. Nas despensas de apoio novas ou renovadas, 67% incluem espaço para pequenos aparelhos. Isso mostra que guardar eletrodomésticos de forma dedicada já aparece em projetos reais.

Quais formatos ajudam a liberar a bancada?

A garagem de eletrodomésticos pode ocupar um canto, uma coluna ou um trecho da própria bancada. Portas retráteis somem para os lados, modelos basculantes sobem e portas deslizantes correm sem invadir tanto o espaço. A escolha depende de profundidade, altura e frequência de uso.

Outro caminho é criar uma despensa com bancada interna para aparelhos ou usar prateleiras deslizantes em armários baixos. Equipamentos pesados ficam mais fáceis de alcançar quando o apoio vem até a frente. O projeto deve evitar que calor e vapor fiquem presos em um compartimento fechado.

A seguir listamos 4 soluções de marcenaria que tiram aparelhos da bancada sem mandar tudo para pontos difíceis de acessar:

Garagem de eletros: nicho na altura da bancada com porta própria para esconder os aparelhos.

nicho na altura da bancada com porta própria para esconder os aparelhos. Despensa de apoio: concentra equipamentos, acessórios e ingredientes em uma área secundária.

concentra equipamentos, acessórios e ingredientes em uma área secundária. Prateleira deslizante: aproxima aparelhos pesados guardados em armários baixos.

aproxima aparelhos pesados guardados em armários baixos. Coluna planejada: cria níveis específicos para equipamentos e mantém a bancada principal livre.

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O projeto precisa considerar tomadas, ventilação e espaço para abrir os equipamentos com segurança

O que precisa ser planejado antes de fechar os aparelhos no móvel?

Medir só a largura do aparelho não basta. É preciso considerar cabo, tomada, abertura da tampa, saída de vapor e espaço de ventilação indicado pelo fabricante. Uma garagem de eletrodomésticos deve permitir uso confortável sem obrigar o equipamento a trabalhar apertado dentro de um nicho.

Alguns aparelhos precisam ser puxados para frente ou usados com a porta totalmente aberta. Outros não devem operar dentro de armário fechado. Por isso, marcenaria e elétrica precisam ser pensadas juntas, com tomadas acessíveis e folgas reais definidas a partir do manual de cada equipamento.

A seguir listamos 3 pontos de projeto que ajudam a saber se o móvel ficará bonito e também funcionará na rotina:

DADOS EM FOCO Antes de planejar o nicho Pontos de planejamento para móveis de eletrodomésticos Ponto Verifique Por quê Medidas Aparelho aberto Evita falta de altura Tomadas Posição e acesso Reduz fios improvisados Ventilação Folgas do manual Evita calor preso

Esses móveis funcionam em cozinhas pequenas?

Podem funcionar, mas o móvel precisa devolver mais espaço do que consome. Em cozinhas compactas, um nicho mal dimensionado pode roubar bancada ou passagem. O melhor projeto guarda apenas os aparelhos realmente usados e aproveita cantos, colunas e armários profundos que já existiriam.

A tendência de 2026 não é simplesmente esconder tudo. O ponto forte está em dar um endereço certo para cada aparelho e liberar área de preparo. Quando armazenamento, tomada e ventilação são planejados juntos, a bancada fica mais limpa sem transformar a rotina em abrir e carregar equipamentos.