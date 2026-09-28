EM FOCO Resumo da matéria 01 Ventilação sobe da bancada O exaustor downdraft retrátil fica escondido junto ao cooktop e eleva a seção de captação somente quando a ventilação é necessária. 02 Visual fica livre Sem uma coifa grande na parede ou sobre a ilha, janela, revestimento e linhas do ambiente podem permanecer mais visíveis. 03 Instalação pede espaço Motor, dutos e mecanismo retrátil ocupam volume dentro do móvel, então o projeto precisa prever ventilação e compatibilidade com o cooktop.

Uma coifa suspensa não é a única forma de retirar fumaça e gordura do preparo. O exaustor retrátil de bancada permanece escondido atrás do cooktop, sobe quando acionado e desce depois. A solução desocupa a parede ou a visão da ilha, mas exige espaço interno, dutos compatíveis e instalação planejada.

Como funciona um exaustor que desaparece na bancada?

Esse sistema é uma forma de exaustor downdraft. Em vez de ficar acima do fogão, a captação surge atrás ou ao lado do cooktop. Quando desligada, a seção retrátil volta para dentro do móvel e fica quase nivelada à superfície.

A Thermador descreve modelos telescópicos que sobem da bancada ao toque de um botão e capturam vapor, fumaça, odores e partículas de gordura. A ideia é unir ventilação com menor interferência visual.

Liberar a parede abre espaço para janelas, prateleiras ou um visual mais limpo

Por que ventilar continua importante mesmo sem coifa aparente?

Cozinhar libera partículas e outros contaminantes no ar, especialmente em frituras, grelhados e alimentos queimados. A EPA recomenda melhorar ventilação e filtração durante o preparo para reduzir a exposição a partículas dentro de casa.

Por isso, esconder o equipamento não pode significar eliminar a função. Um downdraft eficiente precisa mover o ar de forma adequada e, quando o projeto permite, conduzi-lo para fora. Vazão, ruído e caminho do duto devem entrar na escolha do modelo.

Onde o exaustor retrátil faz mais sentido?

O recurso chama atenção em ilhas, bancadas diante de janelas e projetos nos quais uma coifa suspensa bloquearia a vista. O visual aberto é o principal ganho estético, porque a ventilação aparece somente quando o fogão está em uso.

Ele também pode funcionar em uma bancada encostada à parede, desde que haja espaço atrás do cooktop. O ponto crítico é lembrar que mecanismo e dutos ocupam parte do armário inferior, reduzindo o volume disponível para gavetas ou armazenamento.

A seguir listamos 4 situações de projeto em que o exaustor retrátil costuma ser considerado:

Ilha central: evita uma estrutura grande pendurada sobre o cooktop.

evita uma estrutura grande pendurada sobre o cooktop. Janela próxima: preserva a visão quando a instalação é tecnicamente possível.

preserva a visão quando a instalação é tecnicamente possível. Cozinha integrada: reduz o peso visual do sistema de ventilação.

reduz o peso visual do sistema de ventilação. Marcenaria planejada: permite reservar espaço para motor, mecanismo e dutos.

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A instalação exige planejamento do móvel porque o mecanismo ocupa espaço abaixo da bancada

O que precisa ser planejado antes da instalação?

Primeiro, confirme compatibilidade entre cooktop e exaustor. Largura, altura de elevação e posição dos queimadores influenciam a captação. Depois, verifique o caminho do duto, a saída para o exterior e o espaço que o equipamento ocupará dentro do gabinete.

A manutenção também precisa ser acessível. Filtros e partes que acumulam gordura devem poder ser retirados e limpos conforme o manual. Um projeto bonito perde praticidade se for necessário desmontar a bancada toda vez que o sistema precisar de serviço.

A seguir listamos 3 pontos de instalação que definem se o sistema cabe no projeto:

DADOS EM FOCO Antes de escolher o downdraft Tabela com ponto de instalação, verificação e impacto no projeto. Ponto O que verificar Impacto Compatibilidade Largura e posição do cooktop Captação adequada Espaço interno Motor, mecanismo e dutos Reduz volume do armário Saída de ar Caminho até o exterior Melhora a remoção de poluentes

O exaustor retrátil substitui qualquer coifa tradicional?

Não em todos os projetos. A eficiência depende do aparelho, do tipo de cocção e da instalação. A coifa superior continua sendo uma solução direta para capturar o ar quente que sobe, enquanto o downdraft trabalha puxando os contaminantes em outra direção.

Quando espaço interno e ventilação foram previstos desde o começo, o exaustor retrátil oferece uma alternativa discreta para cozinhas em que a vista livre importa. O ganho real vem da combinação entre estética, vazão adequada e caminho de exaustão bem resolvido.