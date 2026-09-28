EM FOCO Resumo da matéria 01 Vapor evita imersão Cozinhar a beterraba no vapor reduz o contato direto com a água e ajuda a limitar a perda de compostos solúveis durante o preparo. 02 Fervura muda pigmentos Estudos com beterraba mostram que a fervura pode reduzir betalaínas, pigmentos naturais ligados à cor intensa do alimento. 03 Tempo também importa O objetivo é cozinhar até ficar macia, sem prolongar o calor além do necessário, porque método e duração afetam o resultado nutricional.

A água fica vermelha durante o cozimento, sinal de que compostos saem da beterraba. Para preservar nutrientes, o cozimento no vapor é uma alternativa descomplicada à fervura. Sem deixar o alimento submerso, a técnica reduz a perda para a água e mantém textura, coloração e sabor mais fáceis de controlar.

Por que ferver a beterraba pode levar nutrientes para a água?

A beterraba contém vitaminas, minerais e pigmentos solúveis. Quando fica mergulhada em bastante água quente, parte desses compostos pode migrar para o líquido, principalmente quando o cozimento é longo ou o alimento foi cortado antes.

A Colorado State University Extension orienta evitar a fervura quando possível porque nutrientes solúveis podem passar para a água. O vapor reduz esse contato e funciona bem para legumes firmes.

Cozinhar no vapor é uma alternativa para amaciar a beterraba sem deixá-la mergulhada em água

O que os estudos mostram sobre calor e betalaínas?

As betalaínas dão a cor vermelha e roxa característica da beterraba. Elas são sensíveis ao processamento, por isso cozinhar não significa apenas amolecer o alimento. A temperatura, o tempo e a presença de água também alteram quanto desses pigmentos permanece no prato.

Publicado no periódico Food Chemistry, o estudo The effects of boiling and fermentation on betalain profiles and antioxidant capacities of red beetroot products encontrou redução de betalaínas após a fervura. Isso não torna a beterraba cozida “sem nutrientes”, mas mostra que o método faz diferença.

Como cozinhar a beterraba no vapor sem complicar?

O método é simples: coloque pouca água no fundo da panela, mantenha a beterraba acima da água em uma cesta ou escorredor resistente ao calor e tampe. O vapor circula ao redor do alimento sem deixá-lo submerso.

Beterrabas inteiras demoram mais; pedaços menores cozinham mais rápido, mas expõem mais superfície. O ponto prático é parar quando um garfo entra com pouca resistência. Evitar cozimento excessivo ajuda a preservar textura, cor e sabor.

A seguir listamos 4 cuidados simples que ajudam a cozinhar no vapor sem perder controle do ponto:

Use pouca água: ela deve gerar vapor sem tocar diretamente na beterraba.

ela deve gerar vapor sem tocar diretamente na beterraba. Tampe a panela: a tampa segura o vapor e reduz a necessidade de aumentar o fogo.

a tampa segura o vapor e reduz a necessidade de aumentar o fogo. Corte por igual: pedaços de tamanho parecido cozinham no mesmo ritmo.

pedaços de tamanho parecido cozinham no mesmo ritmo. Teste o ponto: retire quando estiver macia, sem deixar o calor agir por tempo desnecessário.

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Assar também preserva sabor e textura enquanto evita que parte dos compostos passe para a água do cozimento

Quando vale usar vapor, fervura ou forno?

O vapor é útil quando a prioridade é reduzir o contato com água. A fervura continua prática em sopas, porque o líquido também será consumido. Já o forno concentra sabor, porém usa calor seco por mais tempo e produz uma textura diferente.

Não existe um único método que preserve todos os nutrientes em qualquer situação. Para a rotina, vapor e tempo controlado formam uma escolha simples quando a ideia é cozinhar a beterraba sem descartar uma panela cheia de água colorida.

A seguir listamos 3 métodos de preparo e o principal ponto de atenção em cada um:

DADOS EM FOCO Como cada método muda o preparo Tabela com vapor, fervura e forno, mostrando contato com água e uso prático. Método Contato com água Uso prático Vapor Baixo Preservar textura e limitar perdas para a água Fervura Alto Sopas ou preparos que aproveitam o líquido Forno Nenhum Concentrar sabor e obter textura assada

É preciso abandonar completamente a beterraba fervida?

Não. A beterraba fervida continua sendo alimento nutritivo e pode fazer sentido em receitas específicas. O principal cuidado é não tratar a água do cozimento como detalhe quando ela não será aproveitada, especialmente em preparos longos.

Se a meta é simplificar e reduzir o contato com água, cozinhar no vapor resolve bem a tarefa. A mudança não exige ingrediente novo nem equipamento especial: uma panela, uma cesta resistente ao calor e atenção ao ponto já bastam para mudar o preparo.