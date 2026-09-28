EM FOCO Resumo da matéria 01 Menos módulos superiores Prateleiras abertas e nichos substituem parte dos armários aéreos, criando uma parede visualmente mais leve sem eliminar todo o armazenamento fechado. 02 2026 pede equilíbrio Relatórios de tendências destacam minimalismo e armazenamento inteligente, combinação que favorece menos volume visual e mais organização estratégica. 03 Aberto exige rotina Itens expostos ficam rápidos de alcançar, mas também recebem poeira e gordura com mais facilidade, por isso a escolha depende do uso diário.

Uma parede cheia de portas não é mais a única forma de organizar a cozinha. Em 2026, prateleiras abertas substituem parte dos armários superiores, deixam objetos frequentes à mão e criam um visual mais leve. A mudança funciona melhor quando gavetas e módulos fechados continuam onde realmente fazem falta.

O que entra no lugar dos armários superiores tradicionais?

A mudança acontece principalmente na parte alta. Prateleiras, nichos e pequenas estruturas abertas ocupam trechos antes preenchidos por portas. Louças de uso diário, copos e potes podem ficar visíveis, enquanto itens volumosos permanecem nos módulos inferiores.

Isso não significa remover toda a marcenaria. O desenho mais prático combina armazenamento aberto e fechado: o que é usado sempre fica acessível, e aquilo que cria ruído visual, pesa mais ou precisa de proteção continua dentro de gavetas, despensas e armários.

A proposta reduz o peso visual dos móveis fechados e pode deixar cozinhas pequenas mais leves

Por que essa solução combina com as tendências de 2026?

O relatório de 2026 da NKBA destaca minimalismo, integração entre ambientes e armazenamento mais inteligente. A lógica favorece paredes menos pesadas, mas também reforça que guardar bem continua sendo prioridade no projeto.

A pesquisa de 2026 da Houzz mostra que armários continuam presentes na maioria das reformas. Por isso, o “adeus” é melhor entendido como redução de módulos superiores, não como desaparecimento completo dos armários.

Quais vantagens aparecem quando a parede fica mais aberta?

O benefício mais visível é a sensação de menos volume. Sem uma sequência contínua de caixas fechadas na altura dos olhos, revestimento, janela e iluminação ganham espaço. Em cozinhas integradas, isso ajuda a aproximar visualmente a cozinha da sala.

A outra vantagem é o acesso. Xícaras, pratos e temperos usados todos os dias podem ficar no campo de visão. O ganho depende de disciplina, porque objetos expostos também acumulam poeira e gordura e deixam a desorganização mais aparente.

A seguir listamos 4 efeitos práticos de trocar parte dos armários superiores por soluções abertas:

Acesso rápido: itens frequentes ficam visíveis e próximos da bancada.

itens frequentes ficam visíveis e próximos da bancada. Menos peso visual: a parede deixa de ser uma sequência contínua de portas.

a parede deixa de ser uma sequência contínua de portas. Decoração útil: louças e potes podem participar do visual da cozinha.

louças e potes podem participar do visual da cozinha. Mais manutenção: prateleiras abertas exigem limpeza e organização frequentes.

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Organização ganha ainda mais importância quando louças e utensílios ficam expostos

O que medir antes de retirar um armário aéreo?

Antes da mudança, faça um inventário simples. Meça quanto espaço fechado ainda será necessário e escolha quais objetos podem ficar expostos. Prateleira bonita sem capacidade vira problema rápido quando panelas, mantimentos e eletrodomésticos perdem lugar.

Também é preciso pensar em fixação, profundidade e distância do fogão. Prateleiras perto da cocção recebem mais gordura. A parede e os suportes devem ser compatíveis com a carga prevista, especialmente quando vão receber pilhas de pratos ou potes pesados.

A seguir listamos 3 decisões de projeto que ajudam a adotar a tendência sem perder funcionalidade:

DADOS EM FOCO Como equilibrar a cozinha aberta Tabela com decisão, ponto de avaliação e objetivo no projeto. Decisão O que avaliar Objetivo Armazenamento Itens que ficarão escondidos Não perder capacidade útil Fixação Parede, suporte e peso Manter as prateleiras firmes Posição Distância do fogão e alcance Reduzir sujeira e facilitar o uso

Essa tendência funciona em qualquer cozinha?

Ela funciona melhor para quem usa poucos itens com frequência e aceita mantê-los organizados. Em cozinhas pequenas, trocar apenas um trecho de armário por prateleiras abertas pode ser suficiente para aliviar a parede sem sacrificar o espaço de guardar.

Para quem tem muita louça, mantimentos ou utensílios, armários fechados continuam úteis. A tendência de 2026 não precisa ser uma troca radical: combinar módulos inferiores, despensa e algumas prateleiras entrega o visual leve sem transformar organização em trabalho extra.