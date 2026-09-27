EM FOCO Resumo da matéria 01 Cesta muda de altura Em modelos com ajuste, a cesta superior pode subir ou descer para liberar espaço onde a louça mais alta realmente precisa ficar. 02 Espaço muda de lado Ao subir a cesta, cresce o vão inferior; ao baixar, taças, copos e peças altas ganham mais espaço na parte de cima. 03 Modelo precisa permitir O mecanismo varia por fabricante e versão, por isso o manual do aparelho deve confirmar presilhas, alavancas e posições disponíveis.

Taças altas em cima ou panelas grandes embaixo podem disputar os mesmos centímetros. A cesta superior da lava-louças de muitos modelos sobe ou desce por presilhas laterais, mudando o espaço entre os níveis. O ajuste é simples, mas precisa ser feito conforme o mecanismo previsto pelo fabricante para aquela máquina.

Por que a cesta superior pode mudar de altura?

A ideia é tornar a lava-louças mais flexível. Quando a cesta superior sobe, a parte de baixo ganha vão para panelas, travessas ou pratos mais altos. Quando ela desce, copos compridos, taças e outros itens podem caber melhor na área superior.

Esse recurso aparece apenas em modelos com cesta ajustável. A máquina de lavar louça usa cestos internos para posicionar as peças diante dos jatos, e mudar a altura altera justamente o espaço disponível entre esses níveis.

Taças altas e panelas maiores podem caber melhor quando a cesta muda de posição

Como as presilhas laterais fazem esse ajuste?

Nos modelos compatíveis, há alavancas ou presilhas nas duas laterais. Elas liberam o conjunto para subir ou descer até uma posição de encaixe. O movimento deve ser igual dos dois lados quando o manual exigir nivelamento, evitando que a cesta fique torta.

A própria Bosch descreve o sistema RackMatic com três alturas e até nove posições de cesta. Isso mostra que o princípio é simples, mas a quantidade de ajustes muda conforme o projeto de cada fabricante.

Quando vale a pena subir ou baixar a cesta?

Antes de iniciar o ciclo, observe qual nível está mais apertado. Se uma panela encosta na cesta de cima, subir o cesto superior pode resolver. Se uma taça alta não entra, baixar a cesta pode criar o espaço que faltava sem mudar toda a carga.

Também é importante conferir se braços aspersores, tampas e peças móveis continuam livres. Ganhar altura não pode bloquear a lavagem. O ajuste serve para redistribuir espaço, não para forçar objetos contra partes internas ou impedir o movimento previsto durante o ciclo.

A seguir listamos 4 situações de ajuste que ajudam a decidir qual posição usar:

Panelas altas: elevar a cesta superior pode ampliar o espaço no nível inferior.

elevar a cesta superior pode ampliar o espaço no nível inferior. Taças compridas: baixar a cesta superior pode aumentar o vão acima dos copos.

baixar a cesta superior pode aumentar o vão acima dos copos. Travessas largas: reposicionar a cesta pode evitar contato com peças do nível de cima.

reposicionar a cesta pode evitar contato com peças do nível de cima. Carga mista: alguns sistemas oferecem posições intermediárias para equilibrar os dois níveis.

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As presilhas laterais costumam liberar o mecanismo que permite subir ou descer a estrutura

O que precisa ser conferido antes de mexer na altura?

O primeiro passo é descobrir se o aparelho realmente tem ajuste de cesta. Alguns modelos usam botões, outros alavancas e outros não permitem mudança rápida. O manual informa se a cesta deve estar vazia, nivelada e travada antes de voltar para dentro.

Depois do ajuste, empurre a cesta devagar e confira o encaixe. Os dois lados devem correr corretamente, sem prender trilhos ou conexões. Em alguns projetos, deixar um lado em altura diferente pode impedir o fechamento ou atrapalhar a ligação do braço de lavagem.

A seguir listamos 3 escolhas de altura que resumem o efeito prático desse recurso:

DADOS EM FOCO Como a altura muda o espaço Relação entre a posição da cesta superior, o espaço favorecido e os itens que podem se beneficiar. Posição Espaço favorecido Ajuda com Mais alta Cesta inferior Panelas e pratos altos Intermediária Equilíbrio entre níveis Carga variada Mais baixa Cesta superior Taças e copos altos

Esse recurso existe em toda lava-louças?

Não. A cesta regulável é um recurso de determinados modelos, e até aparelhos da mesma marca podem usar mecanismos diferentes. Por isso, não vale puxar presilhas ou forçar trilhos apenas porque outra máquina parece parecida. A confirmação deve vir do manual específico.

Quando o sistema existe, o benefício é direto: o espaço interno deixa de ser totalmente fixo. Em vez de escolher entre uma panela grande e uma taça alta, você pode redistribuir alguns centímetros entre as cestas e montar uma carga mais adequada ao que precisa lavar.