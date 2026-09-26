EM FOCO Resumo da matéria 01 Pratos ficam embaixo A louça sai das prateleiras altas e passa para uma gaveta funda, onde pode ser alcançada sem levantar pilhas acima da cabeça. 02 Pinos mudam de lugar Os suportes são encaixados em furos diferentes para acompanhar diâmetros, formatos e quantidades de pratos, tigelas ou recipientes. 03 Pilha fica contida Os pinos criam limites ao redor da louça e reduzem o movimento lateral quando a gaveta é aberta ou fechada.

Uma gaveta com pinos leva pratos e tigelas para uma altura confortável e segura as pilhas durante a abertura. Os suportes mudam de posição conforme o diâmetro da louça, criando divisões sob medida. Assim, uma gaveta funda organiza peças diferentes sem depender das prateleiras mais altas da cozinha moderna.

Como a gaveta com pinos segura os pratos?

A base tem uma sequência de furos que recebe pinos removíveis. Eles são posicionados ao redor das pilhas para criar limites laterais. Assim, pratos e tigelas continuam empilhados, mas não ficam soltos em uma gaveta larga durante o movimento de abrir e fechar.

Esse tipo de organização funciona com diferentes peças de louça. Como os pinos podem mudar de posição, o mesmo fundo perfurado aceita uma pilha de pratos grandes hoje e recipientes menores depois, sem exigir divisórias fixas.

A gaveta coloca as pilhas em uma altura mais fácil de alcançar durante a rotina

Por que os pinos ajustáveis fazem diferença?

O ganho está na adaptação ao diâmetro. Em vez de reservar um nicho com tamanho único, os pinos cercam a pilha onde ela realmente termina. Isso permite reorganizar a gaveta quando muda o jogo de pratos, a quantidade de peças ou a forma de guardar.

A Blum oferece um suporte ajustável que comporta até 12 pratos e pode ser levado à mesa. Sistemas com pinos seguem a mesma lógica de manter a louça firme e acessível dentro de gavetas fundas.

O que deve ser conferido antes de montar os pinos?

A gaveta precisa ter profundidade suficiente para receber a base e altura livre para os pinos sem tocar na bancada. Também vale medir a maior louça que será guardada, pois prato largo ocupa mais área e exige distância maior entre os pontos de apoio.

O peso também merece atenção. Uma pilha de pratos concentra carga em pouco espaço, então a capacidade das corrediças deve ser compatível com a louça e com a própria gaveta. O fundo precisa permanecer firme, sem flexionar ao abrir completamente o móvel.

A seguir listamos 4 cuidados práticos que ajudam a aplicar a ideia sem perder funcionalidade:

Meça o maior prato: use o diâmetro real para definir a distância entre os pinos.

use o diâmetro real para definir a distância entre os pinos. Confira a altura: os pinos e a louça precisam passar sob a bancada sem encostar.

os pinos e a louça precisam passar sob a bancada sem encostar. Some o peso: pratos, tigelas e gaveta devem ficar dentro da capacidade das corrediças.

pratos, tigelas e gaveta devem ficar dentro da capacidade das corrediças. Teste a abertura: a pilha deve permanecer estável com a gaveta totalmente estendida.

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As divisões ajudam a evitar que os pratos deslizem quando o móvel é aberto ou fechado

Como esse sistema se compara a um suporte de pratos?

Um suporte pronto costuma abraçar uma faixa específica de diâmetros e pode sair da gaveta como uma peça única. Já o painel com pinos usa vários pontos independentes, permitindo criar mais de uma área para pratos, tigelas ou potes na mesma superfície.

Na prática, a escolha depende do que será guardado. Quem troca muito a disposição pode aproveitar melhor os pinos reposicionáveis. Quem prefere retirar a pilha inteira para levar à mesa pode achar mais útil um suporte móvel com alças e ajuste contínuo.

A seguir listamos 4 pontos de comparação que resumem o que muda entre as opções e orientam a escolha:

DADOS EM FOCO Pinos ou suporte de pratos Tabela com sistema, principal vantagem e ponto de conferência Sistema Principal vantagem O que conferir Painel com pinos Layout muda com facilidade Espaço entre furos Suporte ajustável Pode reunir uma pilha Faixa de diâmetros Gaveta funda Traz a louça para baixo Carga das corrediças Divisórias fixas Posição sempre igual Medidas das peças

Quando vale tirar os pratos das prateleiras altas?

A troca faz sentido quando alcançar a louça exige levantar os braços demais ou retirar uma pilha para chegar a outra. Uma gaveta funda coloca o conteúdo em um plano mais baixo e revela tudo assim que é aberta, sem esconder pratos no fundo do armário.

Com pinos bem distribuídos, a mudança não serve apenas para organizar. Ela transforma o espaço em um armazenamento ajustável, que acompanha conjuntos diferentes e mantém as pilhas próximas das mãos sem depender das prateleiras mais altas da cozinha.