EM FOCO Resumo da matéria 01 Some dentro da gaveta A estrutura fica recolhida no móvel e só ocupa a área de circulação durante o uso, sem exigir uma tábua solta encostada na parede. 02 Abre em etapas A gaveta libera o mecanismo, a superfície se desdobra e alguns modelos ainda giram para ajustar a posição de trabalho. 03 Medidas vêm primeiro Largura, profundidade, altura interna e espaço frontal precisam combinar com o mecanismo antes de qualquer furação no móvel.

Uma tábua de passar pode desaparecer dentro da gaveta quando o serviço termina. O modelo embutido desliza para fora, desdobra a superfície e cria apoio para a roupa sem manter uma estrutura aberta no cômodo. Fechado, devolve a circulação e concentra todo o mecanismo dentro do móvel planejado e compacto.

Como a tábua de passar some dentro da gaveta?

O segredo está em uma estrutura metálica dobrável fixada dentro do móvel. Em vez de usar pernas abertas no piso, a superfície de passar se apoia no próprio mecanismo da gaveta. A ideia mantém a função da tábua de passar sem ocupar o cômodo o tempo todo.

Quando fechada, a superfície dobrada fica escondida atrás da frente da gaveta. Isso deixa corredor, lavanderia ou quarto livres para circulação. O ganho é maior em espaços pequenos, onde uma tábua tradicional aberta costuma competir com portas, móveis e passagem.

Esconder a tábua ajuda a liberar áreas de circulação e evita deixar o acessório encostado pela casa

O que acontece quando a gaveta é aberta?

Nos modelos embutidos, abrir a gaveta libera o conjunto de deslizamento. A superfície sai dobrada, é aberta até formar a área de apoio e fica sustentada pelo mecanismo. Dependendo do projeto, ela também pode girar para aproximar a posição de quem passa a roupa.

A linha Ironfix da Häfele mostra versões com dobramento lateral e acesso direto pelo móvel. Já a Rev-A-Shelf usa corrediças com rolamentos e trava por gravidade antes de a tábua ser desdobrada.

O que precisa ser medido antes da instalação?

O primeiro cuidado é conferir largura, profundidade e altura internas, não apenas a frente visível da gaveta. Dobradiças, corrediças e laterais ocupam parte desse espaço. Também é preciso reservar área livre na frente do móvel para a tábua chegar à posição aberta.

Outro ponto é a altura de trabalho. Se o mecanismo ficar muito baixo ou alto, a vantagem de esconder a peça diminui no uso diário. Vale conferir ainda como a frente da gaveta abre e se a tábua passa sem bater em puxadores, portas ou paredes.

A seguir listamos 4 cuidados práticos que ajudam a aplicar a ideia sem perder funcionalidade:

Meça o vão interno: considere as laterais, corrediças e ferragens que reduzem o espaço útil.

considere as laterais, corrediças e ferragens que reduzem o espaço útil. Abra a gaveta até o fim: confira se há área frontal suficiente para desdobrar a superfície.

confira se há área frontal suficiente para desdobrar a superfície. Cheque a altura: a posição final precisa permitir passar roupas sem curvar demais o corpo.

a posição final precisa permitir passar roupas sem curvar demais o corpo. Observe portas próximas: puxadores e folhas de armário não podem bloquear o giro ou a abertura.

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O mecanismo dobrável aproveita um espaço que pode ser integrado à própria marcenaria

Quais diferenças importam entre os modelos?

Nem toda tábua embutida trabalha do mesmo jeito. Algumas saem automaticamente ao abrir a gaveta, enquanto outras exigem puxar, girar e desdobrar. Também mudam a largura útil, o curso da corrediça, o tipo de trava e a possibilidade de substituir a capa.

Essas diferenças definem onde o conjunto cabe e quanto espaço entrega depois de aberto. Um modelo de gaveta rasa pode exigir menos altura interna, enquanto uma versão lateral pode pedir mais largura ou profundidade para completar o giro sem tocar no móvel ao lado.

A seguir listamos 4 pontos de comparação que resumem o que muda entre as opções e orientam a escolha:

DADOS EM FOCO O que comparar antes de escolher Tabela com partes do sistema, o que conferir e por que isso importa Ponto O que conferir Por que importa Vão interno Largura, altura e profundidade Define se o mecanismo cabe Abertura Curso e espaço frontal Permite desdobrar sem colisões Movimento Dobra, giro e trava Muda a forma de usar Fixação Base e pontos de parafuso Mantém o conjunto firme

Para quem esse sistema faz mais sentido?

A solução é mais útil quando a prioridade é liberar a circulação e já existe um móvel capaz de receber o mecanismo. Lavanderias estreitas, quartos compactos e armários planejados aproveitam melhor a ideia porque a tábua desaparece assim que o serviço termina.

O ponto central é simples: a tábua dobrável troca volume permanente por um mecanismo escondido. Com medidas compatíveis e fixação correta, ela fica acessível quando necessária e deixa o restante do cômodo livre no resto do dia.