EM FOCO Resumo da matéria 01 A base tem duas posições Em grampeadores compatíveis, a pequena placa metálica pode girar para mudar a direção em que as pernas do grampo fecham. 02 Um modo é temporário Na segunda posição, as pernas ficam mais abertas para fora, facilitando a retirada posterior sem exigir tanta força no papel. 03 Nem todo modelo oferece A função depende do desenho da bigorna metálica, por isso grampeadores simples ou compactos podem ter apenas o fechamento comum.

A pequena placa metálica sob o papel esconde uma função pouco usada. Em vários modelos, a base giratória do grampeador muda a direção em que as pernas fecham. Uma posição prende normalmente; a outra cria uma fixação temporária, planejada para ser retirada mais facilmente depois, sem danificar tanto o papel.

O que muda quando a base metálica do grampeador gira?

A placa recebe as pontas do grampo depois que elas atravessam o papel. Ao girar essa bigorna metálica, você escolhe outro desenho de canal. Isso muda a direção em que as duas pernas dobram e, portanto, a maneira como o conjunto fica preso às folhas.

O grampeador usa um pequeno arame em formato de U para unir folhas. Nos modelos com base reversível, a mesma ferramenta oferece dois tipos de fechamento sem trocar o grampo ou abrir a parte superior.

Ao girar a base, o grampo pode ficar dobrado de uma forma menos permanente

Por que a segunda posição facilita a retirada?

No fechamento comum, as pernas tendem a dobrar para dentro e ficar bem presas. No modo temporário, elas ficam mais abertas para fora. Isso deixa as pontas mais acessíveis e reduz o trabalho necessário para desfazer a união quando o documento ainda será revisado.

A Bostitch chama esse recurso de Dual Clinch e diferencia grampeamento padrão e temporário. O objetivo é justamente permitir que a mesma ferramenta escolha entre fixação duradoura ou fácil remoção, conforme o tipo de documento.

Quando o fechamento temporário pode ser útil?

Ele faz sentido em materiais que ainda vão mudar. Rascunhos, conjuntos de páginas para conferência e documentos de trabalho podem usar grampeamento temporário para não exigir uma retirada difícil sempre que alguém precisar separar ou reorganizar as folhas.

Já contratos finais, arquivos ou conjuntos que precisam permanecer unidos combinam melhor com fechamento padrão. A diferença não está no grampo colocado no carregador, mas na forma como a base direciona as pontas depois que elas atravessam o papel.

A seguir listamos 4 usos da posição temporária que aproveitam a retirada mais simples do grampo:

Rascunhos: páginas podem ser separadas depois de uma revisão.

páginas podem ser separadas depois de uma revisão. Provas: conjuntos provisórios ficam unidos apenas durante a conferência.

conjuntos provisórios ficam unidos apenas durante a conferência. Relatórios em montagem: novas folhas podem ser inseridas sem desmontagem trabalhosa.

novas folhas podem ser inseridas sem desmontagem trabalhosa. Modelos: versões preliminares podem ser reorganizadas antes do fechamento definitivo.

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A segunda configuração é útil quando os papéis precisarão ser separados novamente depois

Como identificar qual lado da base está selecionado?

Observe os dois pares de sulcos na placa. Um desenho costuma levar as pernas para dentro; o outro orienta as pontas em direção diferente. A posição escolhida deve ficar alinhada com a saída do grampo, e a peça precisa travar antes de grampear.

O formato varia entre fabricantes, então não há um desenho único para todos os modelos. Testar em folhas de descarte é uma forma simples de reconhecer o resultado antes de usar documentos importantes. Se a base não gira com facilidade, não force o mecanismo.

A seguir listamos 3 diferenças práticas entre as posições mais comuns da base:

DADOS EM FOCO Duas formas de fechar o grampo Comparação entre a posição da base, o formato das pernas e a situação de uso. Modo Como ficam as pernas Uso comum Padrão Dobradas para dentro Fixação duradoura Temporário Mais abertas para fora Retirada posterior Base sem giro Uma única posição Modelo simplificado

Todo grampeador tem essa segunda função?

Não. A base reversível aparece apenas em certos modelos. Grampeadores compactos, escolares ou de mecanismos diferentes podem ter uma placa fixa. Se não houver encaixe, botão ou sistema previsto para giro, a peça não deve ser forçada com ferramentas.

Nos modelos compatíveis, a base deixa de ser apenas um apoio metálico e passa a controlar como o grampo termina o movimento. É um detalhe pequeno, mas útil: com uma simples rotação, a mesma ferramenta pode prender folhas de forma definitiva ou deixá-las prontas para uma retirada mais fácil.