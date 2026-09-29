Deixar todo eletrodoméstico ligado na tomada por hábito não é a opção mais segura. Órgãos de prevenção de incêndios recomendam desconectar pequenos aparelhos quando não estão em uso, principalmente os que produzem calor. A regra não vale para geladeira, freezer e equipamentos feitos para funcionar continuamente.
Por que alguns aparelhos devem sair da tomada depois do uso?
Orientações de prevenção de incêndios recomendam desconectar pequenos aparelhos quando não estiverem em uso. O motivo é simples: falhas elétricas, superaquecimento ou acionamento acidental podem ocorrer mesmo quando ninguém pretende usar o equipamento, e retirar o plugue elimina a alimentação elétrica.
O eletrodoméstico reúne aparelhos de funções muito diferentes, por isso não existe uma ordem única para todos. Equipamentos pequenos e portáteis merecem mais atenção após o uso, enquanto itens de funcionamento contínuo precisam permanecer ligados conforme o projeto e o manual.
Quais aparelhos pequenos merecem atenção especial?
O Corpo de Bombeiros de Los Angeles cita cafeteiras, torradeiras e aquecedores portáteis entre os pequenos aparelhos que devem ser desconectados quando não estão em uso. Outros equipamentos que geram calor, como sanduicheiras e ferros, também pedem leitura cuidadosa do manual.
A lógica vale principalmente para aparelhos que aquecem rapidamente e ficam sobre superfícies domésticas. Depois do uso, desligue, espere esfriar quando necessário e retire o plugue segurando pelo corpo, nunca pelo cabo. Esse hábito reduz a chance de alimentação elétrica desnecessária permanecer disponível.
Como criar uma rotina segura sem desligar a casa inteira?
Comece pelos aparelhos usados por poucos minutos e que depois ficam parados. Torradeira, cafeteira simples, grill, sanduicheira e ferro são exemplos comuns. A ação deve entrar no fim da tarefa: desligar, desconectar e deixar esfriar em local adequado.
Não aplique a mesma rotina a equipamentos projetados para operação contínua. Geladeiras e freezers precisam de energia para conservar alimentos. Em qualquer dúvida, o manual do fabricante é a referência para saber se o aparelho pode permanecer conectado, precisa de ventilação ou exige procedimento específico.
A seguir listamos 5 grupos de aparelhos que merecem uma checagem ao terminar o uso e antes de sair de casa:
- Torradeiras: desligue, retire da tomada e limpe migalhas somente com o aparelho frio.
- Cafeteiras simples: desconecte quando o ciclo terminar, salvo orientação diferente do fabricante.
- Grills e sanduicheiras: retire da tomada e deixe as placas esfriarem antes de guardar.
- Ferros de passar: desligue, desconecte e mantenha em posição segura durante o resfriamento.
- Aquecedores portáteis: desligue ao deixar o ambiente e siga as distâncias indicadas no manual.
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Quais sinais indicam que o aparelho não deve ser ligado novamente?
Um plugue escurecido, cabo rachado, tomada frouxa, faísca ou cheiro de queimado não combina com uso normal. Ao notar qualquer um desses sinais, interrompa o uso. Não improvise reparos com fita ou adaptadores, porque o defeito pode estar no aparelho, no cabo ou na instalação.
Também vale observar tomadas que aquecem, disjuntores que desarmam repetidamente e luzes que piscam quando o aparelho é ligado. Esses sinais pedem avaliação adequada. A prevenção não depende apenas de tirar o plugue, mas de manter cabos, tomadas e equipamentos em boas condições.
A seguir listamos 3 situações elétricas e a resposta mais segura para evitar que um problema pequeno seja ignorado:
|Sinal
|O que fazer
|Evite
|Cabo rachado
|Parar de usar
|Emenda improvisada
|Cheiro de queimado
|Desligar e verificar
|Religar para testar
|Tomada quente
|Interromper o uso
|Sobrecarregar a mesma tomada
Retirar da tomada substitui outros cuidados elétricos?
Não. Desconectar pequenos aparelhos ajuda, mas não corrige extensão inadequada, tomada danificada ou equipamento defeituoso. A segurança depende de uso correto e manutenção, além de respeitar potência, ventilação e instruções do fabricante para cada aparelho.
A rotina mais simples é separar o que precisa ficar ligado do que só funciona durante uma tarefa. Ao terminar, pequenos aparelhos que geram calor podem ser desligados e desconectados, enquanto geladeira, freezer e outros equipamentos contínuos permanecem conforme sua função e manual.
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