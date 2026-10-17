O filtro da lava e seca pode acumular fiapos, moedas e outros resíduos mesmo quando o tambor parece limpo. A limpeza do cesto não substitui a manutenção dos filtros previstos no manual. Como os acessos e intervalos de limpeza mudam entre modelos, a primeira providência é identificar o aparelho corretamente.

Tambor limpo não significa circuito sem resíduos

O programa de limpeza do cesto atua na região interna onde as roupas giram. Já os filtros e caminhos de drenagem cumprem outras funções, como reter materiais e ajudar na passagem de água. Um componente pode precisar de atenção mesmo quando não existe sujeira visível no tambor.

A máquina de lavar roupa combina etapas de lavagem, enxágue e retirada de água. Nas versões lava e seca, o sistema também inclui secagem. Essa combinação torna importante identificar quais cuidados específicos o fabricante prevê para cada componente do aparelho.

Alguns resíduos ficam acumulados em peças que muita gente esquece de verificar.

Quais filtros podem existir na lava e seca?

Alguns modelos têm filtro de detritos próximo da bomba, outros apresentam cuidados próprios com fiapos ou com a entrada de água. Não há uma tampa ou uma rotina idêntica para todos os aparelhos, e certas peças não devem ser desmontadas pelo usuário.

A Samsung Brasil destaca a verificação periódica do filtro de fiapos como parte da conservação de suas lava e seca. Isso não significa que todo produto da marca ou de outras fabricantes tenha o filtro no mesmo lugar ou com retirada igual.

Como localizar o filtro e preparar a limpeza?

Procure a identificação exata do modelo na etiqueta da máquina e abra o manual correspondente. Localize a seção de manutenção, veja a figura da peça e confirme se a retirada é uma tarefa permitida ao usuário. Nunca force uma tampa que não reconhece.

No manual, observe quatro informações antes de mexer no componente:

Tipo : distinguir filtro de fiapos, de detritos ou de entrada de água.

: distinguir filtro de fiapos, de detritos ou de entrada de água. Localização : conferir desenho, tampa e forma de acesso do modelo.

: conferir desenho, tampa e forma de acesso do modelo. Procedimento : seguir a ordem de drenagem, retirada e recolocação descrita.

: seguir a ordem de drenagem, retirada e recolocação descrita. Frequência: respeitar o intervalo e os sinais de manutenção indicados.

Se a instrução indicar filtro de bomba acessível, desligue o aparelho da tomada e aguarde a água esfriar. Pode haver água acumulada no conjunto. Separe panos e um recipiente baixo antes de abrir qualquer acesso autorizado pelo manual.

A drenagem lenta pode indicar obstrução

Água que demora a sair, ruído diferente e mensagens de erro podem aparecer quando existe um problema no caminho de drenagem. A LG explica, em seu guia sobre máquina que não drena, como examinar filtro e mangueira nos modelos adequados.

Esses sinais não comprovam, sozinhos, que o filtro está entupido. Bomba, mangueira e instalação da saída também podem estar envolvidos. Se a limpeza prevista no manual não resolver, a opção mais segura é procurar assistência técnica sem desmontar partes elétricas.

A manutenção correta depende do tipo de filtro e das orientações do fabricante.

Por que a limpeza precisa seguir o modelo?

Uma portinhola inferior pode esconder o filtro da bomba, mas isso não é uma regra universal. Em muitas máquinas frontais, essa pequena abertura dá acesso a um filtro que retém moedas, botões e outros objetos. Antes de retirar a peça, é necessário esvaziar a água conforme as orientações do fabricante.

Outro cuidado é a umidade que fica na borracha após o uso. A orientação sobre deixar a porta da lavadora entreaberta ajuda a entender a ventilação, mas ventilar e limpar filtros são atividades diferentes e nenhuma substitui a outra.

A manutenção regular reduz surpresas

Anote no calendário a frequência indicada pelo fabricante e observe mudanças de funcionamento. Depois da limpeza permitida, confira se o filtro ficou encaixado e vedado corretamente antes de usar o equipamento novamente. Um encaixe ruim pode provocar vazamento.

A rotina completa inclui dosagem correta de sabão, inspeção das mangueiras e uso dentro da capacidade prevista. Quando a peça não aparece no manual ou exige desmontagem, não improvise: identificar o modelo e consultar o suporte oficial é o caminho mais seguro.