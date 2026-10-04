EM FOCO Resumo da matéria 01 Umidade fica presa Depois do ciclo, gotas permanecem no tambor, no vidro e principalmente nas dobras da borracha, onde a secagem costuma ser mais lenta. 02 Porta entreaberta ajuda A circulação de ar favorece a evaporação da umidade restante, reduzindo as condições que mantêm resíduos úmidos e cheiro desagradável. 03 Limpeza continua necessária Abrir a porta não remove sabão, fiapos ou sujeira acumulada. Borracha, gaveta e tambor ainda precisam de manutenção regular.

A máquina de lavar termina o ciclo com água escondida no tambor, no vidro e nas dobras da borracha. Fechar a porta logo depois prende parte dessa umidade. Deixá-la entreaberta ajuda o interior a secar e reduz o ambiente favorável a cheiro ruim e mofo, sem dispensar a limpeza periódica e o cuidado com interior abafado.

Por que fechar a porta logo após a lavagem favorece cheiro ruim?

A máquina de lavar roupa usa água em vários ciclos e não fica totalmente seca quando termina. Pequenas quantidades permanecem no tambor, no vidro, na gaveta e nas dobras da vedação, especialmente nos modelos de abertura frontal.

Com a porta fechada, essa umidade residual evapora mais devagar. Se houver também restos de detergente, amaciante, fiapos ou sujeira, a região úmida pode ganhar cheiro desagradável e favorecer manchas de mofo na borracha ao longo do tempo.

Deixar a porta entreaberta ajuda a circulação de ar depois de cada lavagem

Quanto tempo a porta precisa ficar aberta?

Não existe um tempo universal que sirva para toda lavadora e todo clima. O objetivo é deixar o ar circular até que tambor, vidro e borracha estejam secos. Em locais muito úmidos, essa secagem naturalmente pode levar mais tempo.

A LG orienta deixar a porta entreaberta depois da lavagem para ajudar o interior a secar. Se houver crianças pequenas em casa, a abertura precisa ficar sob controle para evitar acesso ao tambor.

O que fazer logo depois que o ciclo termina?

O primeiro passo é retirar as roupas sem demora e conferir se ficou água visível na borracha da porta. Um pano limpo e seco nas dobras ajuda a retirar gotas e pequenos resíduos que a simples ventilação demoraria mais para eliminar.

A gaveta do detergente também pode reter água. Quando o manual do aparelho permitir, deixá-la levemente aberta favorece a secagem. O importante é não bloquear passagens de ar nem improvisar objetos que forcem dobradiças, trava ou vedação.

A seguir listamos 4 cuidados rápidos que ajudam a deixar a lavadora mais seca depois do ciclo:

Retire as roupas: não deixe peças molhadas paradas dentro do tambor depois que a lavagem terminar.

não deixe peças molhadas paradas dentro do tambor depois que a lavagem terminar. Seque a borracha: passe um pano limpo nas dobras onde gotas e fiapos costumam permanecer.

passe um pano limpo nas dobras onde gotas e fiapos costumam permanecer. Ventile a máquina: deixe a porta entreaberta até perceber que o interior perdeu a umidade visível.

deixe a porta entreaberta até perceber que o interior perdeu a umidade visível. Olhe a gaveta: se o manual permitir, deixe o dispenser respirar e retire resíduos acumulados.

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Quais hábitos ajudam a evitar mofo e cheiro ruim?

Ventilar funciona melhor quando vem junto de limpeza regular. Resíduo de sabão pode formar uma película no tambor, na gaveta e na borracha. Usar detergente na quantidade recomendada e executar o ciclo de limpeza indicado pelo fabricante reduz esse acúmulo.

Também vale observar o manual do modelo, porque tampas, travas e programas mudam entre aparelhos. Se o cheiro continuar mesmo depois de secagem e limpeza, o problema pode estar em filtro, drenagem ou mangueira, pontos que pedem inspeção adequada.

A seguir listamos 3 hábitos de manutenção que ajudam a controlar umidade e resíduos dentro da máquina:

DADOS EM FOCO Cuidados depois da lavagem Cuidados simples para reduzir umidade e resíduos após o uso da lavadora Momento Ação Objetivo Depois de cada ciclo Porta entreaberta Ajuda a secar tambor e vedação Quando houver gotas Pano limpo na borracha Remove umidade das dobras Conforme o manual Ciclo de limpeza Reduz resíduos acumulados

Deixar a porta aberta substitui a limpeza da máquina?

Não. A porta aberta atua principalmente sobre a secagem, enquanto a limpeza remove sujeira e resíduos que já ficaram presos. Uma lavadora ventilada pode continuar acumulando detergente, fiapos e material dentro da borracha se esses pontos nunca forem limpos.

O hábito mais simples é combinar ventilação, secagem e manutenção. Retirar a roupa, secar as dobras e deixar a porta entreaberta reduz a umidade do dia a dia. A limpeza periódica completa o cuidado e ajuda a evitar que o cheiro volte.