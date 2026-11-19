Um passageiro que viajava de Goiás para Brasília fotografou paradas fora do roteiro e terminou a noite fora do ônibus, antes de chegar ao destino previsto. As transportadoras alegaram mau comportamento, mas não conseguiram provar a acusação. A Justiça manteve uma indenização de R$ 1.500 por danos morais.

A viagem entre Goiás e o Distrito Federal começou com atraso

O passageiro havia contratado transporte de Vianópolis, em Goiás, até Brasília. Segundo o processo, o embarque aconteceu após um atraso superior a duas horas. Durante o trajeto, o ônibus fez paradas que não estavam previstas, circunstância que chamou a atenção de quem viajava.

O homem resolveu fotografar as paradas para registrar o que ocorria. A sequência foi descrita em ação judicial contra as empresas Real Expresso e Rápido Federal. A notícia do tribunal não informa que ele tenha provocado qualquer agressão durante a viagem.

Passageiro fotografa pelo celular uma parada de ônibus fora do roteiro, com estacionamento de estrada visível pela janela // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o motorista retirou o passageiro do ônibus?

As transportadoras disseram que o homem estava embriagado e incomodava outros passageiros. Essa foi a justificativa apresentada para retirá-lo do veículo. A acusação, porém, precisava ser demonstrada com elementos que permitissem aos julgadores avaliar a conduta atribuída ao consumidor.

O desembarque ocorreu contra a vontade do passageiro, num posto policial e durante a noite. Ele precisou procurar uma parada próxima e outro transporte para chegar à residência. O tribunal tratou a retirada e o local do desembarque como fatos comprovados.

O que faltou nas provas apresentadas pelas empresas?

No recurso, as empresas repetiram a versão sobre a conduta do viajante, mas a Justiça considerou insuficiente o relato isolado do motorista, ligado a uma das rés. Não foram apresentadas filmagens nem testemunhas independentes capazes de confirmar a alegação de embriaguez.

Os elementos que orientaram a decisão foram:

Atraso: mais de duas horas antes do embarque do passageiro

mais de duas horas antes do embarque do passageiro Paradas: interrupções não programadas registradas durante o percurso

interrupções não programadas registradas durante o percurso Desembarque: retirada noturna em um posto policial, longe do destino

retirada noturna em um posto policial, longe do destino Defesa: alegação de embriaguez sem provas independentes suficientes

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios explicou que o atraso, as paradas e a retirada eram pontos incontroversos. A falta de comprovação para a justificativa das transportadoras teve peso direto na manutenção da condenação.

Passageiro apresenta fotografias de paradas e bilhete de ônibus a uma advogada, em análise dos registros da viagem interrompida // Imagem ilustrativa feita por IA

A indenização foi mantida em julgamento unânime

A 2ª Turma Recursal manteve a condenação das duas empresas ao pagamento de R$ 1.500 por danos morais. O resultado foi divulgado em 12 de dezembro de 2023. Trata-se de uma decisão judicial sobre uma situação concreta, não de um valor fixo para todos os passageiros.

Os julgadores consideraram que o desembarque involuntário, longe do destino, causou um transtorno superior ao incômodo normal de uma viagem. A decisão relatada pelo tribunal distrital não comprova, por si só, que a indenização já tenha sido paga.

Passageiro caminha à noite em direção a uma parada de ônibus, com bolsa e celular, após ser deixado longe do destino previsto // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a lei prevê para viagens de ônibus?

O serviço envolve transporte rodoviário e deveres de segurança e atendimento. A regulamentação da Agência Nacional de Transportes Terrestres prevê direitos do usuário, como pontualidade e assistência em situações definidas. As normas específicas dependem do serviço e da data do ocorrido.

Uma empresa pode agir diante de risco real à segurança, mas precisa justificar a medida. Alegar mau comportamento não equivale a demonstrá-lo. Reclamações, bilhetes, horários, fotografias e contatos com a transportadora podem esclarecer um episódio, sem substituir a avaliação das provas pela Justiça.

O caso terminou com uma condenação mantida

O resultado divulgado foi a confirmação de R$ 1.500 por danos morais para o passageiro. O processo é o 0709934-58.2022.8.07.0014. Não há, na fonte consultada, notícia posterior que permita afirmar como ocorreu o pagamento ou o encerramento de todos os atos processuais.

A decisão mostra a importância de confrontar justificativas empresariais e registros disponíveis. A existência de conflito a bordo, por si só, não esclarece por que alguém foi deixado em um local diferente do destino, especialmente durante a noite.