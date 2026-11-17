Dois clientes encomendaram refeição por R$ 80,25 em aplicativo de entrega e encontraram fragmentos de vidro misturados à comida. Um mastigou o alimento e sofreu lesões na boca. Em 2021, uma sentença determinou R$ 5 mil por danos morais aos consumidores, além da devolução integral do valor da compra.

Como os clientes encontraram vidro na comida?

Os dois consumidores encomendaram pratos preparados pelo China in Box, segundo notícia divulgada em fevereiro de 2021 pelo tribunal. A entrega custou R$ 80,25 no total. O problema apareceu quando começaram a refeição, após receber os alimentos solicitados pelo serviço de delivery.

Os clientes perceberam pedaços de vidro misturados aos alimentos. O fato foi descrito na ação judicial, que reuniu a reclamação e as provas apresentadas. Não se tratava de uma divergência no pedido, mas de um objeto estranho dentro da comida, com potencial de provocar ferimentos.

Consumidor leva a mão à boca após mastigar comida com vidro, enquanto outra cliente observa os alimentos e os fragmentos encontrados // Imagem ilustrativa feita por IA

Um dos consumidores sofreu ferimentos na boca

Um dos dois clientes chegou a mastigar alimento com vidro e sofreu lesões na boca. O segundo não ingeriu o objeto estranho, mas também estava diante do risco. Essa diferença foi considerada expressamente na sentença ao analisar os danos de ambos.

A presença de fragmentos cortantes em uma refeição coloca em discussão a segurança do produto. A fonte não detalha o tratamento médico ou a evolução dos ferimentos, por isso não é possível afirmar a gravidade posterior. O que está documentado são as lesões na boca e a exposição ao risco.

O que ocorreu depois da reclamação ao restaurante?

Os autores afirmaram que procuraram o restaurante após encontrar o vidro, mas que não receberam suporte ou atenção adequada. Diante da situação, pediram indenização por danos morais e materiais. A ação chegou à 3ª Vara Cível de Águas Claras, no Distrito Federal.

A sequência documentada foi:

Pedido: dois pratos comprados por R$ 80,25.

dois pratos comprados por R$ 80,25. Entrega: fragmentos de vidro encontrados durante a refeição.

fragmentos de vidro encontrados durante a refeição. Ferimento: um cliente mastigou vidro e lesionou a boca.

um cliente mastigou vidro e lesionou a boca. Defesa: restaurante questionou as fotografias apresentadas.

restaurante questionou as fotografias apresentadas. Sentença: R$ 5 mil por danos morais e reembolso.

O pedido envolvia dois danos diferentes: a refeição imprópria para consumo, pela qual houve pagamento, e a situação de risco e lesão. Esses elementos foram examinados em conjunto. A notícia judicial não descreve conversas completas, horários de atendimento ou eventuais providências tomadas fora do processo.

Dois consumidores examinam fotografias da refeição com vidro e um celular, reunindo registros do problema encontrado na comida entregue // Imagem ilustrativa feita por IA

O restaurante contestou a versão apresentada

O restaurante questionou a prova apresentada. Alegou que as fotos não permitiriam identificar adequadamente os fragmentos de vidro. Também sustentou seguir normas rigorosas de higiene e controle de qualidade, além de contestar a existência de dano moral indenizável.

A magistrada, entretanto, entendeu que os elementos do processo demonstravam a existência de corpo estranho no alimento. A sentença destacou tanto a ingestão, com ferimento, quanto o risco enfrentado pelo outro consumidor. Assim, a defesa não afastou a responsabilidade reconhecida naquele julgamento.

Magistrada examina fotografias de refeições com fragmentos de vidro, em representação da análise das provas apresentadas na ação judicial // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que vidro em alimento pode gerar reparação?

O Código de Defesa do Consumidor protege a saúde e a segurança de quem compra produtos e serviços. O conceito de segurança alimentar envolve diferentes dimensões da alimentação; neste processo, a questão específica foi a contaminação por um objeto cortante.

A decisão considerou que a exposição concreta ao risco poderia justificar reparação, inclusive para quem não ingeriu o vidro. Isso não estabelece indenização idêntica para qualquer reclamação envolvendo comida. A apuração das provas e das consequências em cada situação continua decisiva.

A sentença fixou indenização e devolução

A sentença divulgada pelo TJDFT determinou que o restaurante pagasse R$ 5 mil aos autores a título de danos morais, além de devolver os R$ 80,25 da refeição. A divulgação não estabeleceu R$ 5 mil para cada um separadamente.

O julgamento de primeira instância ainda admitia recurso quando foi noticiado. O processo é o 0712415-78.2019.8.07.0020. Não há confirmação de pagamento na fonte consultada. O desfecho registrado foi uma condenação que reconheceu o risco provocado pelos fragmentos encontrados na comida.