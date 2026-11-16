Uma moradora do Distrito Federal foi excluída de programa habitacional porque cadastro vinculou indevidamente uma propriedade ao seu nome. O imóvel pertencia a outra pessoa; houve cobrança de IPTU e inscrição indevida em dívida ativa. Em 2021, a Justiça condenou o DF a pagar R$ 10 mil por danos morais.
Por que a mulher perdeu a inscrição para moradia?
A moradora havia se inscrito no cadastro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, a Codhab. Segundo o processo, ela preenchia os requisitos exigidos, mas foi excluída quando apareceu no sistema a informação de que seria proprietária de um imóvel.
A existência de casa em nome de candidato pode influenciar programas de habitação social. Nesse episódio, porém, o dado registrado não correspondia à realidade. A divergência mudou a análise da inscrição e impediu a participação da moradora na seleção habitacional.
O erro de cadastro trouxe uma cobrança de IPTU
Ao tentar entender o motivo da exclusão, a mulher descobriu outra consequência: estava ligada a uma dívida de IPTU sobre o imóvel que não era dela. Seu nome também aparecia na dívida ativa do poder público, segundo a decisão judicial.
O problema deixou de envolver apenas uma vaga no programa de moradia. A informação incorreta gerou também cobrança fiscal e execução judicial. O caso mostra como um dado administrativo errado pode afetar áreas diferentes, ainda que a pessoa não tenha realizado a operação que originou o registro.
Como foi provado que a casa não era dela?
Uma certidão do cartório de imóveis e um processo administrativo concluído em 2019 mostraram que a moradora não era proprietária da casa. Esses elementos apareceram na decisão divulgada pelo tribunal e ajudaram a esclarecer a origem do problema.
- Inscrição: a mulher buscava participar de programa habitacional do DF.
- Cadastro errado: uma casa foi atribuída indevidamente ao seu nome.
- Exclusão: o registro impediu a permanência no programa.
- Cobrança: surgiram IPTU, execução fiscal e inscrição em dívida ativa.
- Prova: certidão imobiliária e procedimento administrativo confirmaram o erro.
A documentação permite acompanhar a sequência do erro administrativo e suas consequências registradas na ação judicial.
O Distrito Federal reconheceu o registro incorreto
Na defesa, o Distrito Federal admitiu que havia atribuído a casa à mulher por engano. Afirmou ainda que o cadastro tinha sido corrigido e sustentou que isso não justificava indenização. A Justiça, contudo, examinou os efeitos já produzidos pelo erro.
A decisão divulgada pelo TJDFT considerou que a exclusão do programa, a execução fiscal e a dívida ativa ultrapassaram uma falha sem consequências. A controvérsia não era sobre simples atualização cadastral, mas sobre danos concretos causados à moradora.
Quais exigências fazem parte do cadastro habitacional?
Programas de moradia costumam verificar renda, composição familiar e existência de imóvel no nome do candidato. A Agência Brasília informa que a análise documental do programa Morar Bem considera, entre outros critérios, não possuir propriedade registrada. Regras e condições podem variar conforme a seleção.
Essa verificação exige informações corretas e possibilidade de revisão quando há divergência. No episódio julgado, o sistema apresentou propriedade inexistente, e a exclusão não refletiu a situação comprovada por documentos. A análise deve distinguir exigência legítima de aplicação baseada em registro equivocado.
A sentença reconheceu o dano e fixou R$ 10 mil
A 2ª Vara da Fazenda Pública do DF condenou o Distrito Federal a pagar R$ 10 mil por danos morais. A decisão foi divulgada em abril de 2021 e vinculada ao processo 0701212-57.2021.8.07.0018. O tribunal informou que cabia recurso.
A publicação não confirma o pagamento nem eventual resultado posterior do processo. O desfecho documentado é a sentença que reconheceu os prejuízos do cadastro errado. Ela evidencia a necessidade de corrigir informações públicas e avaliar os efeitos já causados por um registro indevido.
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