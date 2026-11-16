Um comerciante contratou móveis para sua loja, com montagem prevista em até 30 dias. Segundo documentos apresentados à Justiça, a empresa começou, mas abandonou o local sem concluir a instalação planejada. Em 2019, a sentença determinou o pagamento de R$ 17.900 e a rescisão do contrato entre as partes.

O que o comerciante contratou para sua loja?

O dono de um estabelecimento comercial firmou acordo com a empresa Atacadão do MDF para fabricar e montar móveis no local. O prazo informado no processo era de até 30 dias, condição que orientava a expectativa de conclusão do trabalho.

A contratação abrangia confecção e montagem para uso no comércio. Mesmo quando a fabricação é feita sob medida, o contrato estabelece obrigações entre quem presta o serviço e quem paga. A disputa surgiu porque o resultado contratado não foi entregue.

Comerciante confere um contrato de prestação de serviços diante dos móveis que permaneceram incompletos em sua loja // Imagem ilustrativa feita por IA

A montagem começou, mas ficou incompleta

Segundo o relato levado ao processo, a empresa compareceu ao estabelecimento e deu início à montagem. Depois, deixou o serviço pela metade e não terminou as tarefas assumidas. O comerciante alegou descumprimento e apresentou documentos para sustentar a reclamação.

A existência de alguma atividade inicial não significou que o serviço estivesse concluído. O problema analisado pelo juiz era justamente a interrupção da execução. A decisão não descreveu, no resumo divulgado, o número de peças instaladas nem a quantidade exata de móveis que faltavam.

Como o comerciante provou que a montagem não terminou?

O comerciante apresentou contrato de prestação de serviços e comprovou o descumprimento da obrigação. O juiz considerou a documentação importante ao analisar o pedido de reparação. A notícia judicial não informa se houve fotografias ou conversas privadas entre as provas apresentadas.

Os pontos documentados foram:

Contratação: confecção e montagem de móveis para um comércio.

confecção e montagem de móveis para um comércio. Prazo: conclusão prevista em até 30 dias.

conclusão prevista em até 30 dias. Execução: início da montagem, sem entrega completa.

início da montagem, sem entrega completa. Prova: contrato e descumprimento apresentados no processo.

contrato e descumprimento apresentados no processo. Sentença: rescisão e condenação ao pagamento de R$ 17.900.

O conjunto de informações publicado pelo tribunal permite identificar as etapas básicas da relação contratual interrompida. O problema não era apenas o atraso na montagem, mas a interrupção do trabalho sem a entrega completa da mobília prevista no acordo.

O juízo reconheceu a quebra do contrato

O TJDFT divulgou a sentença do 1º Juizado Especial Cível de Águas Claras, em julho de 2019. O magistrado considerou comprovada a relação jurídica e o descumprimento. A decisão envolveu danos materiais e também determinou o fim do vínculo contratual.

O responsável pela empresa não compareceu à conciliação e não justificou sua ausência, conforme a notícia judicial. Esse fato constou da avaliação do caso, junto com as provas apresentadas. O resultado não autoriza presumir que toda ausência em audiência produz a mesma condenação.

Armário comercial de MDF apresenta portas instaladas e módulos ainda abertos, com peças soltas que revelam a montagem incompleta // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a lei prevê para serviço não entregue?

O Código Civil, no artigo 475, permite à parte prejudicada pedir o fim do contrato ou exigir seu cumprimento, além de eventuais perdas e danos. No caso do comerciante, o juiz examinou o acordo firmado e o serviço incompleto.

Para avaliar situação semelhante, é importante reunir prazo combinado, comprovantes e registros da entrega. Esses documentos ajudam a mostrar exatamente o que faltou. Nenhum valor de indenização é automático: o juiz analisa as provas, os pedidos e as características concretas do problema.

A sentença fixou R$ 17.900 e rescindiu o contrato

A sentença condenou a empresa ao pagamento de R$ 17.900 e declarou a rescisão contratual. O processo recebeu o número 0706086-50.2019.8.07.0020. O tribunal deixou claro que cabia recurso da decisão quando ela foi publicada.

A notícia judicial não confirma se o valor foi efetivamente pago nem apresenta decisão de eventual recurso. O desfecho documentado é a sentença favorável ao comerciante, após o abandono da montagem. O caso mostra como o contrato e os registros do serviço ajudam a demonstrar uma obrigação não cumprida.