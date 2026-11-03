Uma bola atinge o vidro de um carro estacionado e o proprietário procura os pais do menino que a chutou. Nesse exemplo hipotético, o Código Civil ajuda a separar duas questões: a responsabilidade dos adultos pelo ato do filho e a necessidade de demonstrar o dano, sua causa e o custo real do conserto.

Quando os pais respondem pelo vidro quebrado?

O Código Civil, no artigo 932, inciso I, prevê a responsabilidade dos pais pelos filhos menores que estejam sob sua autoridade e companhia. O artigo 933 estabelece que essa responsabilidade pode existir sem demonstrar culpa pessoal dos responsáveis. O dever, porém, depende da situação jurídica concreta.

Na hipótese, os pais exercem esses deveres sobre o menino. Não é necessário inventar ausência de vigilância, separação ou qualquer comportamento negligente dos adultos. O ponto é relacionar o ato da criança ao prejuízo efetivamente causado, em vez de transformar toda brincadeira de rua em pagamento automático.

Responsabilidade dos pais por dano causado por criança

O Código Civil não dispensa a prova do dano

O proprietário precisa mostrar que a bola atingiu o vidro e provocou a quebra. Um carro estacionado perto de crianças jogando não basta para estabelecer essa relação. Fotografias, imagens de câmera e relatos de quem presenciou o fato podem ajudar a esclarecer a dinâmica do impacto.

O exemplo é diferente de casos de danos em carro identificados por câmera, mas evidencia a mesma necessidade de estabelecer autoria e causa. Também importa saber qual vidro foi atingido e se o dano já existia antes do acontecimento.

Para cobrar um conserto, é preciso demonstrar o que aconteceu e qual foi o dano. Veja nos cards a seguir quais registros podem ajudar:

Ocorrência Bola identificada Vidro atingido Horário aproximado Registros Fotos datadas Vídeo contextual Testemunha presencial Causalidade Impacto demonstrado Trinca relacionada Origem conferida Conserto Orçamento discriminado Troca necessária Nota fiscal

Quais registros ajudam a calcular o conserto?

Uma cobrança razoável considera a extensão do dano e as despesas necessárias à reparação. Antes de definir o valor, convém reunir:

Fotografias: imagens da quebra e do veículo.

imagens da quebra e do veículo. Testemunhos: relatos consistentes de quem viu a bola atingir o carro.

relatos consistentes de quem viu a bola atingir o carro. Orçamentos: custos plausíveis para substituir ou reparar o vidro.

custos plausíveis para substituir ou reparar o vidro. Comprovantes: nota de serviço e gastos relacionados ao conserto.

O artigo 944 mede a indenização pela extensão do prejuízo. Não há motivo para cobrar pintura, peças ou serviços sem ligação com o impacto. Da mesma forma, uma estimativa apresentada unilateralmente pode ser esclarecida com documentação do reparo.

Responsabilidade dos pais por dano causado por criança

Autoridade parental importa mais que presença na rua

Estar fisicamente ao lado do filho no momento da brincadeira não é a única maneira de examinar autoridade e companhia. A situação familiar concreta importa, e não apenas o endereço dos pais. Essa nuance aparece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre responsabilidade civil de pais e incapazes.

O artigo 928 prevê hipóteses particulares de responsabilidade subsidiária e mitigada do incapaz, sem substituir a análise principal dos responsáveis. Por isso, não se trata de cobrar primeiro da criança nem de presumir uma obrigação idêntica em qualquer composição familiar. A avaliação dos vínculos permanece relevante.

A responsabilidade dos pais depende das circunstâncias, não apenas de quem estava na rua. A tabela a seguir organiza os critérios jurídicos:

Aspectos do vínculo parental na responsabilidade civil Aspecto Exame Não basta Conclusão Autoridade Dever parental Sobrenome comum Contexto importa Companhia Vínculo concreto Presença física Análise conjunta Guarda Condições reais Endereço isolado Sem presunção

É preciso entrar na Justiça para receber?

Não necessariamente. Se os fatos e o valor forem aceitos, uma conversa seguida de acordo documentado pode resolver a reposição do vidro. Havendo versões diferentes, reunir registros antes de pagar ou exigir dinheiro ajuda a evitar uma discussão maior sobre o que realmente aconteceu.

A importância da prova também aparece em situações de registros reunidos para pedir reparação, embora o tipo de responsável seja outro. No caso da bola, a diferença central é entre responsabilidade sem culpa pessoal dos pais e pagamento sem prova, que não é a mesma coisa.

Responsabilidade dos pais por dano causado por criança

O prejuízo comprovado orienta a solução

Na história imaginada, não existe sentença, boletim obrigatório ou valor previamente fixado. O dono do carro pode procurar os responsáveis e apresentar evidências da quebra e do custo; os pais, por sua vez, podem compreender e conferir esses elementos antes de um acordo.

O direito à reparação não depende de transformar o chute em crime nem de atribuir má intenção ao menino. Ele envolve identificar a ação, verificar o nexo com o vidro quebrado e definir uma despesa proporcional ao prejuízo, respeitando as condições legais.