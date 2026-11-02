Um passageiro foi à Feira do Livro de Frankfurt para apresentar exemplares, mas chegou 18 horas atrasado. A mala com os livros não apareceu no desembarque e só foi devolvida na noite seguinte. A Justiça do Distrito Federal manteve indenização de R$ 4 mil pelas falhas sofridas na viagem internacional.

O que levou o passageiro à Feira do Livro?

O homem embarcou com destino à cidade alemã de Frankfurt para participar de uma feira do livro. Sua mala continha exemplares que seriam expostos no evento. Esses objetos tinham relação direta com a finalidade declarada da viagem, conforme os fatos registrados no processo judicial.

A notícia divulgada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios identifica o passageiro como consumidor. Ela confirma que os livros seriam exibidos, mas não informa sua ocupação formal. Por isso, não há base para atribuir a ele uma editora específica, contrato comercial ou programação individual na feira.

A mala com os livros chegou apenas depois de mais uma espera no destino

A viagem acumulou atraso e extravio temporário

De acordo com o autor, os atrasos nos voos somaram 18 horas. Ele chegou ao destino um dia depois do início do evento. Na retirada das bagagens, percebeu que a mala com os livros não havia sido entregue pela companhia aérea.

A bagagem apareceu apenas na noite do dia seguinte ao desembarque. Portanto, houve extravio temporário, não perda definitiva dos volumes. O passageiro pediu compensação porque ficou sem acesso ao material num momento importante para a participação na feira.

Por que a companhia contestou a indenização?

No recurso, a TAM Linhas Aéreas S.A. afirmou que não havia danos morais a indenizar e sustentou que tais danos nem sequer teriam sido comprovados. A defesa, portanto, questionou a existência do prejuízo indenizável reconhecido na sentença de primeira instância.

Os acontecimentos informados no processo foram:

Deslocamento: Frankfurt, para participação em feira de livros.

Frankfurt, para participação em feira de livros. Atraso: 18 horas acumuladas e chegada após a abertura do evento.

18 horas acumuladas e chegada após a abertura do evento. Mala: livros devolvidos somente na noite seguinte ao desembarque.

O episódio envolve a guarda de bagagem confiada à transportadora. Para o tribunal, esse dever não desaparece porque os pertences são posteriormente encontrados. O contexto da viagem e o tempo sem os livros entraram na avaliação dos efeitos do extravio.

A Turma Recursal manteve a condenação

A 2ª Turma Recursal considerou que a empresa tinha a obrigação de guardar e conservar os bens recebidos. Os julgadores afastaram o argumento de que a situação seria somente um transtorno cotidiano, diante da falha no serviço de transporte.

O entendimento não significa que todo atraso de mala cause necessariamente o mesmo dano moral. Neste processo, pesaram o destino profissional informado, a ausência dos livros em momento relevante e o conjunto de circunstâncias apreciadas pela Justiça do Distrito Federal.

A Justiça considerou os problemas enfrentados durante o transporte aéreo

O extravio de bagagem exige registro do ocorrido

Uma dificuldade frequente nesses episódios é demonstrar quando a bagagem deixou de ser entregue e quando foi devolvida. A cartilha de transporte aéreo do Ministério da Justiça orienta registrar a ocorrência junto à companhia e conservar comprovantes. As regras de devolução variam conforme o trajeto e a situação.

No caso da feira, a decisão informou que a mala foi localizada, mas só chegou depois do momento previsto. O ponto central foi a falha temporária do serviço. A publicação do tribunal não indica perda permanente dos livros ou pagamento de indenização pelo valor dos exemplares.

Qual foi o resultado do pedido de indenização?

O tribunal divulgou, em 20 de outubro de 2025, que a sentença contra a TAM havia sido mantida. A empresa deveria pagar R$ 4 mil por danos morais. A notícia não confirma se o pagamento ocorreu nem descreve eventual etapa posterior do processo.

O desfecho judicial considerou a interrupção do uso da bagagem em uma viagem com finalidade ligada ao trabalho e à cultura. A mala foi devolvida, mas isso não afastou a indenização determinada pelos julgadores, que avaliaram as circunstâncias específicas da viagem a Frankfurt.