Um acidente na brinquedoteca de um condomínio em Taguatinga começou quando uma moradora tentou abrir a cortina e foi atingida por uma peça de madeira. A Justiça concluiu que a fixação era inadequada e determinou R$ 2 mil por danos morais. A sentença, oficialmente divulgada pelo TJDFT, ainda admitia recurso.

Uma cortina comum provocou acidente na brinquedoteca

A moradora estava na brinquedoteca do Condomínio Tagua Life Center, em Taguatinga, quando tentou abrir uma cortina. Segundo a versão apresentada na ação, uma peça de madeira que sustentava o varão se desprendeu e caiu sobre sua testa.

O episódio aconteceu em um ambiente de uso comum, frequentado também por crianças e pelas famílias que visitavam o local. A mulher relatou tontura, dor intensa e inchaço no rosto. Ela afirmou que o objeto havia sido instalado de forma inadequada e pediu reparação pelos danos.

A queda de uma peça de madeira levantou dúvidas sobre a segurança das instalações

Como a peça de madeira atingiu a moradora?

O problema apareceu durante um gesto simples: abrir a cortina. A estrutura que sustentava o varão não permaneceu no lugar. A mulher não precisava executar manutenção nem desmontar o suporte para que a peça caísse, segundo os fatos considerados na sentença.

A notícia do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios registra que a discussão se concentrou na segurança da instalação. O ponto decisivo era saber se o conjunto resistia ao movimento esperado de uma cortina em espaço compartilhado.

A fixação inadequada foi comprovada no processo

O juiz destacou provas de que a fixação utilizava fita e pregos pequenos, insuficientes para sustentar o movimento normal da cortina. A escolha desses materiais pesou na conclusão de que o condomínio não havia garantido a segurança da estrutura.

A deficiência de montagem foi vista como uma falha de conservação em área comum. O julgamento tratou de um suporte específico e de suas condições observadas no processo. Não afirmou que todo varão de cortina ou material semelhante provoque acidentes, independentemente da instalação e do uso.

O que o condomínio alegou em sua defesa?

O condomínio admitiu que o acidente aconteceu, mas argumentou que a moradora poderia ter usado força excessiva ou inadequada para puxar a cortina. Essa explicação procurava deslocar a causa do problema para a maneira como o objeto foi manuseado.

Os elementos considerados no julgamento permitem separar o que foi relatado e o que a Justiça reconheceu:

Acidente: peça de madeira atingiu a testa da moradora.

peça de madeira atingiu a testa da moradora. Instalação: fita e pregos pequenos sustentavam o varão.

fita e pregos pequenos sustentavam o varão. Defesa: alegação de uso inadequado da cortina.

alegação de uso inadequado da cortina. Sentença: falha reconhecida e R$ 2 mil por dano moral.

A defesa não prevaleceu. Para o magistrado, as provas mostravam instalação inadequada, e não culpa da autora. O resultado indicou que a segurança da estrutura precisava ser avaliada pelo uso habitual do ambiente, em vez de presumir mau uso pela pessoa atingida.

O caso levou à Justiça uma discussão sobre os cuidados necessários nas áreas comuns do condomínio

A manutenção da área comum entrou na análise

O Código Civil estabelece deveres de conservação para as áreas comuns, exercidos pela administração do condomínio. No processo, a análise considerou que a peça fazia parte de uma instalação disponível aos frequentadores da brinquedoteca.

A ideia de responsabilidade civil ajuda a compreender por que a Justiça examinou a fixação, o acidente e os efeitos sobre a moradora. Um defeito em área compartilhada pode gerar obrigação de reparar, mas isso depende de provas e de cada situação.

Qual indenização foi fixada pela Justiça?

O 1º Juizado Especial Cível de Taguatinga condenou o condomínio a pagar R$ 2 mil por danos morais. A notícia, publicada em novembro de 2025, informa que ainda cabia recurso. O processo foi identificado pelo número 0719547-21.2025.8.07.0007.

A decisão reconheceu uma falha concreta de fixação, sem estabelecer que qualquer acidente em brinquedoteca seja indenizável. Para evitar novos problemas, cabe observar suportes, parafusos, peças soltas e outros pontos de manutenção e registrar os pedidos de correção.