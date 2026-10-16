EM FOCO Resumo da matéria 01 Defeito na entrada A janela danificada estava registrada na vistoria inicial, antes de o novo inquilino ocupar o imóvel. 02 Troca autorizada O dono aprovou a substituição por mensagem e estabeleceu um teto de gasto que o morador respeitou. 03 Reembolso contestado Mesmo com a nota dentro do valor aprovado, o proprietário recusou o pagamento alegando que o inquilino também usaria a janela.

A janela quebrada constava na vistoria inicial quando o inquilino ocupou o imóvel. Neste relato fictício, ele substituiu a peça após receber autorização e promessa de reembolso do proprietário. Mesmo com a nota dentro do limite combinado, o dono recusa pagar, alegando que o morador também aproveita a melhoria.

O que a vistoria mostrava antes da mudança?

Antes de entrar no imóvel, o inquilino recebeu um documento com fotografias da janela quebrada. A esquadria não fechava direito, e o vidro estava danificado. O problema já existia quando a residência foi entregue para a locação.

O morador comunicou a situação ao proprietário e pediu uma solução. Os dois passaram a conversar sobre o serviço, sem discutir uma mudança estética por escolha pessoal. O objetivo era deixar a janela em condições adequadas de uso.

O acordo inicial parecia suficiente para resolver o problema, mas a situação mudou depois do serviço.

Por que a autorização escrita é tão importante?

Em uma relação de locação, é necessário distinguir defeitos existentes na entrega de estragos causados durante a moradia. Aqui, a vistoria indica que o problema já estava presente antes da mudança, e as mensagens mostram que o proprietário concordou com a substituição.

A Lei do Inquilinato atribui ao locador deveres ligados às condições de uso do imóvel e aos defeitos anteriores. Além disso, o dono fixou um limite de gasto por mensagem, aceito pelo inquilino antes da contratação do serviço.

Como o inquilino mostrou que seguiu o combinado?

O profissional escolhido apresentou o orçamento da nova janela antes de começar. O morador enviou o valor ao proprietário e recebeu uma resposta favorável. Assim, a autorização por mensagem passou a fazer parte dos registros da contratação.

Depois da instalação, o inquilino guardou a nota fiscal, o comprovante de pagamento e fotos do resultado. O total ficou abaixo do máximo aprovado. Esses registros ajudam a separar uma despesa autorizada de uma obra feita por decisão isolada.

A seguir listamos quatro documentos da troca que ajudam a examinar o impasse:

Vistoria de entrada : registra que a janela apresentava o problema antes da ocupação.

: registra que a janela apresentava o problema antes da ocupação. Mensagem do dono : mostra a autorização para a troca e o limite financeiro.

: mostra a autorização para a troca e o limite financeiro. Orçamento prévio : ajuda a comparar o serviço pedido com o efetivamente contratado.

: ajuda a comparar o serviço pedido com o efetivamente contratado. Nota e pagamento: demonstram o valor final desembolsado pelo morador.

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A cobrança levanta dúvidas sobre a responsabilidade pelos reparos em imóveis alugados.

O uso da janela pelo morador elimina o reembolso?

O proprietário argumentou que o inquilino também aproveitaria a melhoria. Mas o benefício do uso não apaga, por si só, o defeito anterior ou o compromisso feito antes da obra. É preciso examinar a prova da vistoria, a autorização e o pagamento.

As partes podem discutir qual serviço foi autorizado e se houve alguma mudança de escopo. Neste caso fictício, a nota dentro do teto fortalece a cobrança, embora o resultado de uma disputa dependa das condições completas do contrato.

A seguir listamos quatro registros do reembolso que esclarecem o problema:

DADOS EM FOCO Documentos que sustentam o pedido Comparação dos registros: Documentos que sustentam o pedido Documento O que registra Por que importa Vistoria Janela danificada na entrada Identifica um problema anterior à locação Conversa escrita Permissão e valor máximo Mostra o que o proprietário aceitou Orçamento Serviço contratado Permite comparar o trabalho com a autorização Nota fiscal Despesa paga Comprova que o custo ficou no limite

O que fazer quando o dono volta atrás?

O inquilino reuniu vistoria, mensagens, orçamento e nota em uma única pasta. Em seguida, enviou um pedido de reembolso com os valores discriminados, para que o proprietário tivesse condições de responder de maneira objetiva, sem novas discussões vagas.

Se a negativa continuar, a cobrança poderá ser examinada por mecanismos de resolução de conflitos nos Juizados Especiais, conforme os requisitos do caso. Na história, o ponto decisivo não é quem usa a janela, mas o que estava estragado e foi autorizado.