A janela quebrada constava na vistoria inicial quando o inquilino ocupou o imóvel. Neste relato fictício, ele substituiu a peça após receber autorização e promessa de reembolso do proprietário. Mesmo com a nota dentro do limite combinado, o dono recusa pagar, alegando que o morador também aproveita a melhoria.
O que a vistoria mostrava antes da mudança?
Antes de entrar no imóvel, o inquilino recebeu um documento com fotografias da janela quebrada. A esquadria não fechava direito, e o vidro estava danificado. O problema já existia quando a residência foi entregue para a locação.
O morador comunicou a situação ao proprietário e pediu uma solução. Os dois passaram a conversar sobre o serviço, sem discutir uma mudança estética por escolha pessoal. O objetivo era deixar a janela em condições adequadas de uso.
Por que a autorização escrita é tão importante?
Em uma relação de locação, é necessário distinguir defeitos existentes na entrega de estragos causados durante a moradia. Aqui, a vistoria indica que o problema já estava presente antes da mudança, e as mensagens mostram que o proprietário concordou com a substituição.
A Lei do Inquilinato atribui ao locador deveres ligados às condições de uso do imóvel e aos defeitos anteriores. Além disso, o dono fixou um limite de gasto por mensagem, aceito pelo inquilino antes da contratação do serviço.
Como o inquilino mostrou que seguiu o combinado?
O profissional escolhido apresentou o orçamento da nova janela antes de começar. O morador enviou o valor ao proprietário e recebeu uma resposta favorável. Assim, a autorização por mensagem passou a fazer parte dos registros da contratação.
Depois da instalação, o inquilino guardou a nota fiscal, o comprovante de pagamento e fotos do resultado. O total ficou abaixo do máximo aprovado. Esses registros ajudam a separar uma despesa autorizada de uma obra feita por decisão isolada.
A seguir listamos quatro documentos da troca que ajudam a examinar o impasse:
- Vistoria de entrada: registra que a janela apresentava o problema antes da ocupação.
- Mensagem do dono: mostra a autorização para a troca e o limite financeiro.
- Orçamento prévio: ajuda a comparar o serviço pedido com o efetivamente contratado.
- Nota e pagamento: demonstram o valor final desembolsado pelo morador.
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O uso da janela pelo morador elimina o reembolso?
O proprietário argumentou que o inquilino também aproveitaria a melhoria. Mas o benefício do uso não apaga, por si só, o defeito anterior ou o compromisso feito antes da obra. É preciso examinar a prova da vistoria, a autorização e o pagamento.
As partes podem discutir qual serviço foi autorizado e se houve alguma mudança de escopo. Neste caso fictício, a nota dentro do teto fortalece a cobrança, embora o resultado de uma disputa dependa das condições completas do contrato.
A seguir listamos quatro registros do reembolso que esclarecem o problema:
|Documento
|O que registra
|Por que importa
|Vistoria
|Janela danificada na entrada
|Identifica um problema anterior à locação
|Conversa escrita
|Permissão e valor máximo
|Mostra o que o proprietário aceitou
|Orçamento
|Serviço contratado
|Permite comparar o trabalho com a autorização
|Nota fiscal
|Despesa paga
|Comprova que o custo ficou no limite
O que fazer quando o dono volta atrás?
O inquilino reuniu vistoria, mensagens, orçamento e nota em uma única pasta. Em seguida, enviou um pedido de reembolso com os valores discriminados, para que o proprietário tivesse condições de responder de maneira objetiva, sem novas discussões vagas.
Se a negativa continuar, a cobrança poderá ser examinada por mecanismos de resolução de conflitos nos Juizados Especiais, conforme os requisitos do caso. Na história, o ponto decisivo não é quem usa a janela, mas o que estava estragado e foi autorizado.
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