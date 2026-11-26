Um cartão adicional de crédito chegou em nome de uma mulher falecida havia 38 anos. Sua filha, que nunca conviveu com a mãe, recebeu o documento sem solicitação. Após perder a ação inicialmente, ela recorreu. A Turma Recursal do Distrito Federal reconheceu a emissão abusiva e o dano moral decorrente.

O cartão foi emitido décadas depois da morte

Uma cliente recebeu um cartão adicional de crédito em nome da própria mãe, falecida havia 38 anos. A emissão não tinha sido solicitada, segundo o registro judicial. A situação chegou aos Juizados Especiais do Distrito Federal e motivou um pedido de reparação.

A mulher explicou ao processo que não havia convivido com a mãe. A chegada do cartão a fez lembrar uma perda antiga. O registro não descreve uma compra feita com esse cartão nem afirma que tenha sido gerada dívida em nome da falecida.

Mulher retira um cartão adicional de um envelope recebido sem solicitação, numa residência do Distrito Federal, com o documento em destaque // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que o banco foi levado à Justiça?

A cliente considerou a emissão do cartão adicional uma prática abusiva. Não se tratava apenas de um erro de grafia ou de envio para endereço equivocado. O documento havia sido emitido com o nome de alguém morto havia quase quatro décadas.

Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ação começou com um resultado contrário à autora. A sentença inicial negou o pedido de indenização por danos morais, mas a cliente apresentou recurso para que a situação fosse examinada novamente.

O recurso mudou a avaliação do caso

Ao julgar o recurso, a Turma Recursal entendeu que a emissão do cartão em nome da mãe falecida foi um ato ilícito. Também considerou os efeitos que a situação provocou na cliente, conforme as informações e fundamentos presentes no processo.

Os julgadores reformaram a decisão anterior e reconheceram o direito à indenização moral. O acórdão foi julgado em dezembro de 2010 e publicado em janeiro de 2011, segundo o informativo oficial de jurisprudência que registra esse episódio.

O que o tribunal considerou abusivo?

O ponto central foi a emissão sem solicitação e vinculada a uma pessoa que não estava viva. A decisão tratou o acontecimento dentro da relação entre instituição financeira e cliente, considerando a irregularidade e os efeitos reconhecidos para a autora.

A documentação oficial permite separar os seguintes fatos:

Cartão : adicional emitido sem pedido da cliente

: adicional emitido sem pedido da cliente Nome : mãe da destinatária, falecida havia 38 anos

: mãe da destinatária, falecida havia 38 anos Primeira decisão : pedido de dano moral rejeitado

: pedido de dano moral rejeitado Recurso : julgamento favorável à cliente

: julgamento favorável à cliente Registro : acórdão de 2010 publicado em 2011

: acórdão de 2010 publicado em 2011 Recurso : sentença inicial foi reformada pelos julgadores da Turma Recursal

: sentença inicial foi reformada pelos julgadores da Turma Recursal Limite: informativo não divulga o valor final da reparação

O informativo não apresenta no trecho consultado o valor final da indenização. Por isso, não é possível atribuir uma quantia a esse julgamento. A notícia registra o reconhecimento do direito à reparação, mas não informa quando ou como ela foi cumprida.

Cliente apresenta cartão adicional e correspondência a uma profissional do direito durante conversa sobre a emissão bancária não solicitada // Imagem ilustrativa feita por IA

A cobrança e a proteção do consumidor

O Código de Defesa do Consumidor prevê limites para práticas de instituições que fornecem produtos e serviços. Cartões adicionais e cobranças precisam respeitar as condições de contratação e a vontade do cliente. Cada disputa deve ser examinada com seus documentos específicos.

A responsabilidade civil ajuda a explicar por que a análise foi além de um simples erro administrativo. Os julgadores consideraram que a conduta irregular atingiu direitos da cliente. Isso não transforma qualquer correspondência enviada incorretamente em dano moral automático.

Qual foi o desfecho registrado pelo tribunal?

O resultado confirmado é a reforma da primeira sentença e o reconhecimento da indenização pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O processo aparece no Informativo de Jurisprudência nº 205, relativo a decisão publicada em janeiro de 2011.

O tribunal não informa nesse resumo o valor pago, nem um acordo posterior entre as partes. O episódio mostra uma discussão específica sobre emissão de cartão sem autorização e preserva o que realmente se conhece sobre a decisão judicial.