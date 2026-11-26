Um cartão adicional de crédito chegou em nome de uma mulher falecida havia 38 anos. Sua filha, que nunca conviveu com a mãe, recebeu o documento sem solicitação. Após perder a ação inicialmente, ela recorreu. A Turma Recursal do Distrito Federal reconheceu a emissão abusiva e o dano moral decorrente.
O cartão foi emitido décadas depois da morte
Uma cliente recebeu um cartão adicional de crédito em nome da própria mãe, falecida havia 38 anos. A emissão não tinha sido solicitada, segundo o registro judicial. A situação chegou aos Juizados Especiais do Distrito Federal e motivou um pedido de reparação.
A mulher explicou ao processo que não havia convivido com a mãe. A chegada do cartão a fez lembrar uma perda antiga. O registro não descreve uma compra feita com esse cartão nem afirma que tenha sido gerada dívida em nome da falecida.
Por que o banco foi levado à Justiça?
A cliente considerou a emissão do cartão adicional uma prática abusiva. Não se tratava apenas de um erro de grafia ou de envio para endereço equivocado. O documento havia sido emitido com o nome de alguém morto havia quase quatro décadas.
Segundo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a ação começou com um resultado contrário à autora. A sentença inicial negou o pedido de indenização por danos morais, mas a cliente apresentou recurso para que a situação fosse examinada novamente.
O recurso mudou a avaliação do caso
Ao julgar o recurso, a Turma Recursal entendeu que a emissão do cartão em nome da mãe falecida foi um ato ilícito. Também considerou os efeitos que a situação provocou na cliente, conforme as informações e fundamentos presentes no processo.
Os julgadores reformaram a decisão anterior e reconheceram o direito à indenização moral. O acórdão foi julgado em dezembro de 2010 e publicado em janeiro de 2011, segundo o informativo oficial de jurisprudência que registra esse episódio.
O que o tribunal considerou abusivo?
O ponto central foi a emissão sem solicitação e vinculada a uma pessoa que não estava viva. A decisão tratou o acontecimento dentro da relação entre instituição financeira e cliente, considerando a irregularidade e os efeitos reconhecidos para a autora.
- Cartão: adicional emitido sem pedido da cliente
- Nome: mãe da destinatária, falecida havia 38 anos
- Primeira decisão: pedido de dano moral rejeitado
- Recurso: julgamento favorável à cliente
- Registro: acórdão de 2010 publicado em 2011
- Recurso: sentença inicial foi reformada pelos julgadores da Turma Recursal
- Limite: informativo não divulga o valor final da reparação
O informativo não apresenta no trecho consultado o valor final da indenização. Por isso, não é possível atribuir uma quantia a esse julgamento. A notícia registra o reconhecimento do direito à reparação, mas não informa quando ou como ela foi cumprida.
A cobrança e a proteção do consumidor
O Código de Defesa do Consumidor prevê limites para práticas de instituições que fornecem produtos e serviços. Cartões adicionais e cobranças precisam respeitar as condições de contratação e a vontade do cliente. Cada disputa deve ser examinada com seus documentos específicos.
A responsabilidade civil ajuda a explicar por que a análise foi além de um simples erro administrativo. Os julgadores consideraram que a conduta irregular atingiu direitos da cliente. Isso não transforma qualquer correspondência enviada incorretamente em dano moral automático.
Qual foi o desfecho registrado pelo tribunal?
O resultado confirmado é a reforma da primeira sentença e o reconhecimento da indenização pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O processo aparece no Informativo de Jurisprudência nº 205, relativo a decisão publicada em janeiro de 2011.
O tribunal não informa nesse resumo o valor pago, nem um acordo posterior entre as partes. O episódio mostra uma discussão específica sobre emissão de cartão sem autorização e preserva o que realmente se conhece sobre a decisão judicial.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
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