Um candidato teve inscrição e isenção confirmadas para concurso da Secretaria de Saúde do DF, mas não apareceu na lista para avaliação de técnico administrativo. A banca reconheceu problema no sistema. A Justiça fixou R$ 10 mil por danos morais, e o recurso da organizadora não foi conhecido no colegiado.

A inscrição havia sido confirmada pela banca

O homem se inscreveu em junho de 2014 para concorrer ao cargo de técnico administrativo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Também pediu isenção da taxa e recebeu resposta favorável. Com essas confirmações, considerou que participaria normalmente da seleção.

O problema apareceu quando procurou o local da prova. Seu nome não constava da lista de candidatos, apesar dos registros recebidos anteriormente. Ele entrou em contato com a organizadora para entender o que havia ocorrido e não conseguiu realizar a prova.

Candidato consulta no computador a confirmação de inscrição, com comprovante impresso e pasta de documentos ao lado do teclado // Imagem ilustrativa feita por IA

Quando o candidato descobriu o erro?

Na ação, o candidato explicou que confiou nas mensagens de confirmação da inscrição e da isenção. A banca, Instituto Americano de Desenvolvimento, conhecido como Iades, afirmou que uma dificuldade técnica do sistema impediu a indicação do local de prova.

A empresa disse que só tomou conhecimento do caso depois da realização do exame. A versão apresentada não foi considerada suficiente para excluir a falha na organização. O TJDFT divulgou a condenação em abril de 2015.

O instituto atribuiu a falha ao sistema

O juiz observou que o interessado havia cumprido as etapas informadas para participar do concurso público. Exigir que ele verificasse continuamente se a banca iria falhar seria transferir ao candidato um risco ligado ao sistema da própria organizadora.

A análise também se relaciona ao Código Civil, que prevê reparação de prejuízos quando há ato ilícito e outros requisitos legais. O fundamento foi a falha na inscrição confirmada, e não a existência de um direito automático de conseguir a vaga.

Funcionárias conferem uma relação de candidatos e um computador enquanto homem apresenta o comprovante de inscrição na escola // Imagem ilustrativa feita por IA

O que vale a confirmação da inscrição?

A responsabilidade civil foi reconhecida porque o serviço de organização não garantiu que o candidato pudesse fazer a prova, embora a inscrição tivesse sido confirmada. A quebra de expectativa foi avaliada a partir dos registros concretos da tentativa de participar.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Concurso : técnico administrativo da Secretaria de Saúde

: técnico administrativo da Secretaria de Saúde Confirmação : inscrição e isenção da taxa

: inscrição e isenção da taxa Erro : nome ausente da relação para a prova

: nome ausente da relação para a prova Decisão : R$ 10 mil por danos morais

: R$ 10 mil por danos morais Justificativa : banca apontou falha técnica do sistema

: banca apontou falha técnica do sistema Limite: indenização não significou aprovação no concurso

Esse problema é diferente de uma pessoa que perde a data por falta de atenção ao edital. No processo, a banca reconheceu uma falha técnica, e o candidato tinha documentação de que havia cumprido os procedimentos solicitados para ingresso na seleção.

Candidato organiza comprovantes de inscrição e isenção de taxa sobre a mesa, com envelope e computador ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

A indenização dependia de possível aprovação?

A decisão fixou R$ 10 mil por danos morais. O juiz não calculou qual seria a chance de aprovação do candidato nem presumiu que ele seria contratado. A indenização foi ligada ao impedimento de fazer uma prova para a qual havia sido aceito.

O recurso apresentado pelo Iades não foi conhecido pela instância revisora, de acordo com a notícia. Isso é diferente de afirmar que o tribunal avaliou novamente todos os argumentos e manteve expressamente a conclusão sobre cada um deles.

O recurso da banca não foi examinado no mérito

Os comprovantes de inscrição, mensagens de isenção, edital e registros de contato com a organizadora são documentos que podem esclarecer falhas em concursos. Nesse caso, eles ajudaram a demonstrar que o problema não vinha de ausência de solicitação pelo candidato.

O resultado mostra que uma inscrição confirmada precisa corresponder a acesso real às etapas previstas. O homem não recebeu uma vaga nem uma declaração de aprovação; a reparação decorreu da falha que o impediu de disputar a seleção.