Depois de trocar de operadora, dois clientes continuaram recebendo ligações comerciais da TIM. Relataram mais de 200 contatos, inclusive durante trabalho e descanso. Em novembro de 2026, o TJDFT manteve indenização de R$ 3 mil para cada um e proibiu novas ligações e mensagens aos números usados pelos consumidores.
A troca de operadora não interrompeu as ofertas
Os dois consumidores utilizavam linhas da TIM em atividades profissionais. Depois de falhas na conexão de internet e de tentativas de cancelamento, transferiram os números para outra empresa. Mesmo após a mudança, afirmaram que continuaram recebendo ofertas comerciais insistentes.
Os registros apresentados no processo reuniram mais de duzentos contatos. A situação ultrapassou uma ligação isolada para oferecer serviço: as chamadas, segundo o relato, chegavam em diferentes horários e se misturavam à rotina de trabalho e ao descanso dos clientes.
Como os contatos afetavam os dois clientes?
Os autores contaram que recebiam ofertas durante reuniões profissionais e momentos em que não queriam ser incomodados. Eles procuraram a Justiça para interromper os contatos e pedir indenização. O problema central não era cobrança após cancelamento, mas insistência comercial.
Como as linhas tinham sido usadas para trabalho, cada interrupção podia ocorrer em horário de reunião. O tribunal examinou os registros para entender a frequência. Não foi preciso tratar toda oferta telefônica como irregular, mas sim avaliar o conjunto de chamadas relatadas.
A empresa contestou a origem das ligações
A TIM negou que houvesse prova segura de que as ligações partiram dela. Alegou que capturas de tela poderiam ser reproduzidas e afirmou que os consumidores tinham ferramentas de bloqueio disponíveis. A empresa também sustentou que chamadas comerciais seriam mero aborrecimento.
O TJDFT observou que os registros exibiam ligações sucessivas, identificadas como TIM PROMO, com ofertas relacionadas à própria operadora. Considerou que a empresa não apresentou prova capaz de afastar a conclusão formada a partir desses documentos. Essa identificação ligava as ofertas aos serviços vendidos pela própria operadora telefônica.
Quando o telemarketing passa dos limites?
O telemarketing é permitido, mas encontra limites no descanso e na privacidade das pessoas. A responsabilidade civil discutida no processo surgiu do excesso de contatos, não da existência de uma única proposta de contratação feita por telefone.
- Origem: ofertas após migração de operadora
- Volume: mais de duzentos contatos relatados
- Prova: registros de chamadas com identificação comercial
- Resultado: R$ 3 mil para cada consumidor
- Argumento: operadora sugeriu usar bloqueio de chamadas
- Ordem: proibição de novos contatos foi mantida
As regras de proteção do Código de Defesa do Consumidor foram consideradas na avaliação da prática. A Turma destacou que parceiros comerciais e centrais terceirizadas integram os riscos do negócio e não retiram automaticamente a responsabilidade da operadora.
O que a Justiça determinou?
A 5ª Turma Cível manteve R$ 3 mil por danos morais para cada cliente. Os julgadores também preservaram a ordem para a TIM não voltar a fazer ligações e enviar mensagens comerciais aos números envolvidos no processo.
A decisão foi unânime e divulgada em 12 de novembro de 2026. A condenação tratou de dois autores, por isso o valor de R$ 3 mil não deve ser apresentado como quantia única repartida entre eles: cada pessoa teve reparação individual.
Os dois números ficaram protegidos de novas ofertas
O caso também mostra que usar recursos como bloqueio de número ou cadastro de restrição não transfere toda a responsabilidade ao consumidor. Segundo o julgamento, a própria fornecedora deve controlar a frequência de contatos realizados em seu nome.
Quando uma sequência de chamadas se torna problema, datas, horários e registros dos números podem ajudar a documentar a insistência. Na disputa desses clientes, a prova do volume de contatos e a falta de justificativa suficiente sustentaram a reparação mantida pelo tribunal.
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