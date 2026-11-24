Depois de trocar de operadora, dois clientes continuaram recebendo ligações comerciais da TIM. Relataram mais de 200 contatos, inclusive durante trabalho e descanso. Em novembro de 2026, o TJDFT manteve indenização de R$ 3 mil para cada um e proibiu novas ligações e mensagens aos números usados pelos consumidores.

A troca de operadora não interrompeu as ofertas

Os dois consumidores utilizavam linhas da TIM em atividades profissionais. Depois de falhas na conexão de internet e de tentativas de cancelamento, transferiram os números para outra empresa. Mesmo após a mudança, afirmaram que continuaram recebendo ofertas comerciais insistentes.

Os registros apresentados no processo reuniram mais de duzentos contatos. A situação ultrapassou uma ligação isolada para oferecer serviço: as chamadas, segundo o relato, chegavam em diferentes horários e se misturavam à rotina de trabalho e ao descanso dos clientes.

Chamada recebida no celular interrompe uma reunião entre dois profissionais, com notebook aberto e documentos sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os contatos afetavam os dois clientes?

Os autores contaram que recebiam ofertas durante reuniões profissionais e momentos em que não queriam ser incomodados. Eles procuraram a Justiça para interromper os contatos e pedir indenização. O problema central não era cobrança após cancelamento, mas insistência comercial.

Como as linhas tinham sido usadas para trabalho, cada interrupção podia ocorrer em horário de reunião. O tribunal examinou os registros para entender a frequência. Não foi preciso tratar toda oferta telefônica como irregular, mas sim avaliar o conjunto de chamadas relatadas.

A empresa contestou a origem das ligações

A TIM negou que houvesse prova segura de que as ligações partiram dela. Alegou que capturas de tela poderiam ser reproduzidas e afirmou que os consumidores tinham ferramentas de bloqueio disponíveis. A empresa também sustentou que chamadas comerciais seriam mero aborrecimento.

O TJDFT observou que os registros exibiam ligações sucessivas, identificadas como TIM PROMO, com ofertas relacionadas à própria operadora. Considerou que a empresa não apresentou prova capaz de afastar a conclusão formada a partir desses documentos. Essa identificação ligava as ofertas aos serviços vendidos pela própria operadora telefônica.

Homem examina um histórico extenso de chamadas no celular, com outro aparelho e um caderno sobre a mesa de casa // Imagem ilustrativa feita por IA

Quando o telemarketing passa dos limites?

O telemarketing é permitido, mas encontra limites no descanso e na privacidade das pessoas. A responsabilidade civil discutida no processo surgiu do excesso de contatos, não da existência de uma única proposta de contratação feita por telefone.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Origem : ofertas após migração de operadora

: ofertas após migração de operadora Volume : mais de duzentos contatos relatados

: mais de duzentos contatos relatados Prova : registros de chamadas com identificação comercial

: registros de chamadas com identificação comercial Resultado : R$ 3 mil para cada consumidor

: R$ 3 mil para cada consumidor Argumento : operadora sugeriu usar bloqueio de chamadas

: operadora sugeriu usar bloqueio de chamadas Ordem: proibição de novos contatos foi mantida

As regras de proteção do Código de Defesa do Consumidor foram consideradas na avaliação da prática. A Turma destacou que parceiros comerciais e centrais terceirizadas integram os riscos do negócio e não retiram automaticamente a responsabilidade da operadora.

Dois consumidores organizam registros de chamadas comerciais em celulares e folhas impressas, com uma pasta transparente sobre a mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

O que a Justiça determinou?

A 5ª Turma Cível manteve R$ 3 mil por danos morais para cada cliente. Os julgadores também preservaram a ordem para a TIM não voltar a fazer ligações e enviar mensagens comerciais aos números envolvidos no processo.

A decisão foi unânime e divulgada em 12 de novembro de 2026. A condenação tratou de dois autores, por isso o valor de R$ 3 mil não deve ser apresentado como quantia única repartida entre eles: cada pessoa teve reparação individual.

Os dois números ficaram protegidos de novas ofertas

O caso também mostra que usar recursos como bloqueio de número ou cadastro de restrição não transfere toda a responsabilidade ao consumidor. Segundo o julgamento, a própria fornecedora deve controlar a frequência de contatos realizados em seu nome.

Quando uma sequência de chamadas se torna problema, datas, horários e registros dos números podem ajudar a documentar a insistência. Na disputa desses clientes, a prova do volume de contatos e a falta de justificativa suficiente sustentaram a reparação mantida pelo tribunal.