Uma gata foi levada à clínica sem apetite e passou por tratamento dos dentes e cirurgia nas orelhas. Os responsáveis contestaram o atendimento e disseram não ter autorizado a amputação. O TJDFT manteve condenação da clínica ao pagamento de R$ 7.427 por danos materiais e morais, após perícia veterinária.

A consulta começou com falta de apetite

Os tutores procuraram a clínica porque a gata não estava se alimentando bem. O atendimento evoluiu para indicação de tratamento periodontal, com retirada de dentes, e para uma intervenção relacionada a um tumor na orelha direita. Os procedimentos ocorreram em janeiro de 2021.

Depois, os donos questionaram o que havia sido realizado e afirmaram que o animal teve as orelhas amputadas sem autorização informada. Também relataram gastos posteriores em outra clínica para retirar fragmentos dentários que teriam permanecido após o primeiro tratamento.

Gata cinza e branca permanece diante de uma tigela de ração quase intocada, enquanto sua tutora observa o animal em casa // Imagem ilustrativa feita por IA

O que os tutores questionaram depois da cirurgia?

Na ação judicial, os tutores sustentaram que não tinham recebido explicações sobre a necessidade de amputação. Disseram ainda que as orelhas ficaram assimétricas e que o tratamento dentário não havia sido concluído da forma combinada. A clínica apresentou uma defesa diferente.

A empresa afirmou que o animal tinha doença tumoral grave e que a retirada de tecido fazia parte do tratamento indicado. O processo exigiu, portanto, análise técnica da conduta veterinária, sem que bastasse aceitar somente a percepção dos tutores ou da prestadora.

A perícia separou técnica e falhas do atendimento

O laudo não concluiu que toda a técnica cirúrgica utilizada estava errada. Segundo o TJDFT, a perícia apontou adequação de parte do tratamento, mas identificou problemas na sequência escolhida para as intervenções e no atendimento odontológico realizado.

Entre os pontos citados estavam o tratamento periodontal incompleto e a ausência de radiografia oral. A decisão também destacou a realização de procedimentos em conjunto quando a ordem terapêutica exigia cuidado. Essas falhas foram decisivas para reconhecer a inadequação do serviço.

Veterinária examina delicadamente os dentes de uma gata com as orelhas encurtadas, enquanto a tutora acompanha a consulta // Imagem ilustrativa feita por IA

Que falhas apareceram na sequência do tratamento?

A responsabilidade civil surgiu porque o tribunal identificou ligação entre a prestação do serviço e os danos documentados. Uma cirurgia tecnicamente possível não torna correto qualquer planejamento ou qualquer forma de informação ao tutor antes da intervenção.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Motivo da consulta : falta de apetite

: falta de apetite Tratamentos : odontológico e intervenção na orelha

: odontológico e intervenção na orelha Perícia : problemas de sequência e tratamento incompleto

: problemas de sequência e tratamento incompleto Indenização : R$ 7.427 somando duas parcelas

: R$ 7.427 somando duas parcelas Contestação : clínica alegou necessidade terapêutica

: clínica alegou necessidade terapêutica Limite: parte da técnica cirúrgica foi aceita na perícia

No campo do Código de Defesa do Consumidor, serviços precisam ser prestados de maneira adequada. No caso veterinário, isso exige observar a condição do animal, as etapas do tratamento e o dever de informar o responsável, além de realizar a técnica cirúrgica indicada.

Veterinária apresenta esquemas de tratamento aos tutores, com a gata de orelhas encurtadas sobre a mesa de exame // Imagem ilustrativa feita por IA

Quanto a clínica teve de indenizar?

A 5ª Turma Cível manteve R$ 3.927 por danos materiais e R$ 3.500 por danos morais. A primeira parcela foi associada aos prejuízos econômicos reconhecidos. A segunda tratou dos efeitos da falha na relação com os tutores.

A decisão foi unânime. O valor total chegou a R$ 7.427, sem que o tribunal dissesse que toda a retirada de tecido foi, por si só, desnecessária. A notícia judicial oferece uma conclusão mais específica: houve falhas na condução do atendimento.

A perícia não invalidou toda a cirurgia

O caso reforça a importância de registrar o plano cirúrgico, explicar alterações propostas e documentar o que foi efetivamente feito. Quando vários tratamentos são necessários, a ordem das etapas também pode afetar o resultado e a avaliação do serviço prestado.

Na situação da gata, a condenação resultou de falhas identificadas pela perícia e aceitas pelos desembargadores. A distinção protege a precisão do relato: a clínica foi responsabilizada, mas a avaliação técnica não rejeitou toda a cirurgia utilizada no animal.