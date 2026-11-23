Uma gata foi levada à clínica sem apetite e passou por tratamento dos dentes e cirurgia nas orelhas. Os responsáveis contestaram o atendimento e disseram não ter autorizado a amputação. O TJDFT manteve condenação da clínica ao pagamento de R$ 7.427 por danos materiais e morais, após perícia veterinária.
A consulta começou com falta de apetite
Os tutores procuraram a clínica porque a gata não estava se alimentando bem. O atendimento evoluiu para indicação de tratamento periodontal, com retirada de dentes, e para uma intervenção relacionada a um tumor na orelha direita. Os procedimentos ocorreram em janeiro de 2021.
Depois, os donos questionaram o que havia sido realizado e afirmaram que o animal teve as orelhas amputadas sem autorização informada. Também relataram gastos posteriores em outra clínica para retirar fragmentos dentários que teriam permanecido após o primeiro tratamento.
O que os tutores questionaram depois da cirurgia?
Na ação judicial, os tutores sustentaram que não tinham recebido explicações sobre a necessidade de amputação. Disseram ainda que as orelhas ficaram assimétricas e que o tratamento dentário não havia sido concluído da forma combinada. A clínica apresentou uma defesa diferente.
A empresa afirmou que o animal tinha doença tumoral grave e que a retirada de tecido fazia parte do tratamento indicado. O processo exigiu, portanto, análise técnica da conduta veterinária, sem que bastasse aceitar somente a percepção dos tutores ou da prestadora.
A perícia separou técnica e falhas do atendimento
O laudo não concluiu que toda a técnica cirúrgica utilizada estava errada. Segundo o TJDFT, a perícia apontou adequação de parte do tratamento, mas identificou problemas na sequência escolhida para as intervenções e no atendimento odontológico realizado.
Entre os pontos citados estavam o tratamento periodontal incompleto e a ausência de radiografia oral. A decisão também destacou a realização de procedimentos em conjunto quando a ordem terapêutica exigia cuidado. Essas falhas foram decisivas para reconhecer a inadequação do serviço.
Que falhas apareceram na sequência do tratamento?
A responsabilidade civil surgiu porque o tribunal identificou ligação entre a prestação do serviço e os danos documentados. Uma cirurgia tecnicamente possível não torna correto qualquer planejamento ou qualquer forma de informação ao tutor antes da intervenção.
- Motivo da consulta: falta de apetite
- Tratamentos: odontológico e intervenção na orelha
- Perícia: problemas de sequência e tratamento incompleto
- Indenização: R$ 7.427 somando duas parcelas
- Contestação: clínica alegou necessidade terapêutica
- Limite: parte da técnica cirúrgica foi aceita na perícia
No campo do Código de Defesa do Consumidor, serviços precisam ser prestados de maneira adequada. No caso veterinário, isso exige observar a condição do animal, as etapas do tratamento e o dever de informar o responsável, além de realizar a técnica cirúrgica indicada.
Quanto a clínica teve de indenizar?
A 5ª Turma Cível manteve R$ 3.927 por danos materiais e R$ 3.500 por danos morais. A primeira parcela foi associada aos prejuízos econômicos reconhecidos. A segunda tratou dos efeitos da falha na relação com os tutores.
A decisão foi unânime. O valor total chegou a R$ 7.427, sem que o tribunal dissesse que toda a retirada de tecido foi, por si só, desnecessária. A notícia judicial oferece uma conclusão mais específica: houve falhas na condução do atendimento.
A perícia não invalidou toda a cirurgia
O caso reforça a importância de registrar o plano cirúrgico, explicar alterações propostas e documentar o que foi efetivamente feito. Quando vários tratamentos são necessários, a ordem das etapas também pode afetar o resultado e a avaliação do serviço prestado.
Na situação da gata, a condenação resultou de falhas identificadas pela perícia e aceitas pelos desembargadores. A distinção protege a precisão do relato: a clínica foi responsabilizada, mas a avaliação técnica não rejeitou toda a cirurgia utilizada no animal.
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