Um motorista deixou o carro para lavar e, quando retornou ao local, soube que o veículo havia sido furtado. O dono do lava-rápido tentou transferir a responsabilidade a um trabalhador eventual. A Justiça fixou R$ 36.838 pelo automóvel, mas rejeitou o pedido de indenização moral. A sentença admitia recurso.

O carro desapareceu enquanto estava para lavagem

O consumidor frequentava o estabelecimento e deixou o automóvel para uma lavagem. Ao retornar, encontrou uma situação inesperada: o carro não estava mais no local. O proprietário confirmou o furto, mas atribuiu o desaparecimento à atuação de um trabalhador que prestava serviços de forma eventual.

O episódio ocorreu em janeiro de 2022. A disputa começou porque o dono do veículo procurou o serviço de lavagem e entregou o carro a alguém que atuava no ambiente do negócio. Depois, precisou recorrer à Justiça para buscar o ressarcimento.

Motorista entrega uma chave a um trabalhador sem uniforme diante de um lava-rápido, com carro prata estacionado na entrada // Imagem ilustrativa feita por IA

O que disse o proprietário do lava-rápido?

O responsável pelo lava-rápido alegou que o funcionário não era integrante fixo da equipe e que o estabelecimento não funcionava oficialmente naquele dia. Disse também que o cliente teria sido imprudente ao entregar a chave a uma pessoa sem uniforme, na calçada.

A juíza não aceitou que essas circunstâncias afastassem a obrigação de guarda. O TJDFT registrou que o carro fora entregue a um trabalhador ligado ao local. O serviço oferecido incluía receber o bem do consumidor e devolvê-lo após a lavagem.

A entrega do veículo foi decisiva

A questão central foi a responsabilidade civil de quem recebe um bem para prestar serviço. Ao aceitar o veículo, o estabelecimento assume cuidados para preservá-lo. A discussão não se limitou a descobrir quem teria praticado o furto, mas a identificar quem deveria ressarcir o prejuízo.

O Código de Defesa do Consumidor prevê responsabilidade do fornecedor em situações de falha na prestação do serviço. Para a magistrada, o desaparecimento ocorreu depois da entrega do automóvel para lavagem, e o estabelecimento não conseguiu se eximir da obrigação de guarda.

Quem responde pela guarda do carro?

O valor da condenação foi calculado com base numa referência de mercado. A juíza utilizou a tabela Fipe de janeiro de 2022, mês em que o veículo desapareceu, em vez de escolher uma quantia aleatória ou aceitar uma estimativa sem documento.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Serviço : lavagem de carro entregue ao estabelecimento

: lavagem de carro entregue ao estabelecimento Defesa : responsabilidade atribuída a trabalhador eventual

: responsabilidade atribuída a trabalhador eventual Cálculo : tabela Fipe referente a janeiro de 2022

: tabela Fipe referente a janeiro de 2022 Desfecho : R$ 36.838, sem reparação moral

: R$ 36.838, sem reparação moral Trabalhador : dono atribuiu furto a funcionário eventual

: dono atribuiu furto a funcionário eventual Ressalva: sentença também previu correção e juros

Essa escolha procurou recompor o prejuízo material ligado ao carro. O processo também mencionou correção monetária e juros. Assim, o valor inicialmente fixado não deve ser confundido com o montante exato que poderia ser pago em data posterior.

Trabalhador enxágua um carro compacto prata dentro de um lava-rápido, com água escoando pelo piso e portão metálico ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O valor seguiu a tabela de mercado

A sentença determinou R$ 36.838 por danos materiais. O pedido por danos morais foi rejeitado porque a juíza não identificou ofensa à dignidade que justificasse uma segunda reparação, apesar do transtorno causado pelo furto do veículo.

A distinção importa porque perda patrimonial e dano moral não são a mesma coisa. O prejuízo do carro teve base econômica verificável. Já o pedido ligado ao sofrimento pessoal exigia elementos adicionais, que a magistrada não considerou presentes nesse caso.

Por que não houve dano moral?

Quando o tribunal divulgou o resultado, em agosto de 2024, a sentença ainda admitia recurso. A notícia não informa que o motorista já recebeu o ressarcimento, nem apresenta decisão posterior que tenha encerrado definitivamente o processo.

O episódio reforça o cuidado necessário ao deixar carro, chaves e documentos sob a guarda de terceiros. Para o cliente, comprovantes da entrega e informações sobre o funcionário podem ser relevantes. Para o negócio, a organização do recebimento integra a segurança do serviço.