Entre maio e agosto de 2020, um entregador trabalhou usando o iFood e viu pagamentos ficarem indisponíveis após atualizar dados bancários. O montante era de R$ 5.472,61. Uma sentença determinou a restituição do pagamento e R$ 1.500 por danos morais; quando divulgada, ainda cabia recurso da sentença.
Três meses de entregas ficaram sem repasse
O entregador teve seu cadastro autorizado no aplicativo em maio de 2020 e começou a realizar pedidos. Ao descobrir que a conta bancária informada inicialmente estava inativa, atualizou os dados. Mesmo assim, segundo ele, não recebeu os valores gerados entre 14 de maio e 14 de agosto.
A quantia retida chegava a R$ 5.472,61. A controvérsia não tratava de avaliação de clientes ou bloqueio de acesso à plataforma, mas de dinheiro por trabalho já realizado. Por isso, o profissional levou o problema à Justiça e pediu o repasse.
Como a conta bancária entrou no conflito?
O iFood afirmou que os dados bancários fornecidos não eram válidos e que o próprio entregador tinha responsabilidade por mantê-los corretos. A empresa sustentou que o problema estava no cadastro, não numa decisão de deixar de pagar as entregas efetuadas.
O magistrado examinou registros de ganhos e comprovantes da conta atualizada. Segundo o TJDFT, a empresa não contestou de forma suficiente os documentos e as afirmações apresentados pelo trabalhador. Com isso, a Justiça considerou demonstrado o valor disponível na plataforma.
Os documentos mostraram os valores devidos
A discussão mostra uma situação concreta de responsabilidade civil: não basta um sistema exibir ganhos quando o dinheiro não chega à pessoa que prestou o serviço. O julgador precisou observar as provas e decidir se havia motivo legítimo para a retenção informada.
O Código Civil prevê reparação de danos quando presentes os requisitos legais. Neste caso, a decisão não equiparou automaticamente toda demora a um prejuízo moral. Ela considerou o tempo sem pagamento e a ausência de solução depois das tentativas feitas pelo entregador.
Por que a falta de repasse gerou condenação?
O juiz determinou que o aplicativo pagasse o valor acumulado no período. O entendimento foi de que o problema do repasse não afastava a obrigação de entregar ao trabalhador aquilo que havia sido registrado como recebido por seu serviço.
- Período: 14 de maio a 14 de agosto de 2020
- Cadastro: conta bancária alterada pelo entregador
- Repasse: R$ 5.472,61 reconhecidos na sentença
- Indenização: R$ 1.500 por danos morais
- Documentação: extratos de ganhos e registro da nova conta
- Situação processual: divulgação de 2020 indicava possibilidade de recurso
Ainda havia uma segunda questão: os transtornos causados pelo atraso. O magistrado reconheceu danos morais porque o entregador precisou cobrar valores devidos durante meses, sem que a empresa solucionasse a situação após ser comunicada, conforme o relato aceito na sentença.
Qual a diferença entre repasse e indenização?
A condenação ficou em R$ 5.472,61 de repasses e R$ 1.500 por danos morais. Esses valores têm naturezas diferentes. O primeiro corresponde ao dinheiro que deveria ter sido recebido pelo trabalho. O segundo foi fixado como reparação pelo problema causado.
A notícia oficial, publicada em novembro de 2020, informa que ainda cabia recurso. Ela não comprova trânsito em julgado, pagamento integral ou qualquer atualização posterior do processo. Por isso, o resultado conhecido é a sentença divulgada naquele momento.
A decisão sobre os repasses ainda admitia recurso
O caso também chama atenção à importância de conservar telas de extrato, comprovantes de alteração cadastral e mensagens de suporte. Registros desse tipo podem mostrar quanto foi ganho, qual conta foi indicada e quando houve tentativa de resolver o repasse sem recorrer à Justiça.
Para quem depende de entregas, a diferença entre valor exibido no aplicativo e dinheiro efetivamente recebido é essencial. Nesse processo, o tribunal noticiou uma condenação que tratou tanto do saldo acumulado quanto do impacto da falta de solução.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário