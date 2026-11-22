Entre maio e agosto de 2020, um entregador trabalhou usando o iFood e viu pagamentos ficarem indisponíveis após atualizar dados bancários. O montante era de R$ 5.472,61. Uma sentença determinou a restituição do pagamento e R$ 1.500 por danos morais; quando divulgada, ainda cabia recurso da sentença.

Três meses de entregas ficaram sem repasse

O entregador teve seu cadastro autorizado no aplicativo em maio de 2020 e começou a realizar pedidos. Ao descobrir que a conta bancária informada inicialmente estava inativa, atualizou os dados. Mesmo assim, segundo ele, não recebeu os valores gerados entre 14 de maio e 14 de agosto.

A quantia retida chegava a R$ 5.472,61. A controvérsia não tratava de avaliação de clientes ou bloqueio de acesso à plataforma, mas de dinheiro por trabalho já realizado. Por isso, o profissional levou o problema à Justiça e pediu o repasse.

Entregador passa um pacote de comida a uma cliente na entrada de uma casa, com motocicleta e mochila térmica na calçada // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a conta bancária entrou no conflito?

O iFood afirmou que os dados bancários fornecidos não eram válidos e que o próprio entregador tinha responsabilidade por mantê-los corretos. A empresa sustentou que o problema estava no cadastro, não numa decisão de deixar de pagar as entregas efetuadas.

O magistrado examinou registros de ganhos e comprovantes da conta atualizada. Segundo o TJDFT, a empresa não contestou de forma suficiente os documentos e as afirmações apresentados pelo trabalhador. Com isso, a Justiça considerou demonstrado o valor disponível na plataforma.

Os documentos mostraram os valores devidos

A discussão mostra uma situação concreta de responsabilidade civil: não basta um sistema exibir ganhos quando o dinheiro não chega à pessoa que prestou o serviço. O julgador precisou observar as provas e decidir se havia motivo legítimo para a retenção informada.

O Código Civil prevê reparação de danos quando presentes os requisitos legais. Neste caso, a decisão não equiparou automaticamente toda demora a um prejuízo moral. Ela considerou o tempo sem pagamento e a ausência de solução depois das tentativas feitas pelo entregador.

Entregador confere o cadastro bancário no celular à mesa de casa, com cartão genérico e mochila térmica ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

Por que a falta de repasse gerou condenação?

O juiz determinou que o aplicativo pagasse o valor acumulado no período. O entendimento foi de que o problema do repasse não afastava a obrigação de entregar ao trabalhador aquilo que havia sido registrado como recebido por seu serviço.

Os registros mais importantes desse processo ajudam a separar o que aconteceu, o que foi alegado e o resultado reconhecido pela Justiça:

Período : 14 de maio a 14 de agosto de 2020

: 14 de maio a 14 de agosto de 2020 Cadastro : conta bancária alterada pelo entregador

: conta bancária alterada pelo entregador Repasse : R$ 5.472,61 reconhecidos na sentença

: R$ 5.472,61 reconhecidos na sentença Indenização : R$ 1.500 por danos morais

: R$ 1.500 por danos morais Documentação : extratos de ganhos e registro da nova conta

: extratos de ganhos e registro da nova conta Situação processual: divulgação de 2020 indicava possibilidade de recurso

Ainda havia uma segunda questão: os transtornos causados pelo atraso. O magistrado reconheceu danos morais porque o entregador precisou cobrar valores devidos durante meses, sem que a empresa solucionasse a situação após ser comunicada, conforme o relato aceito na sentença.

Entregador separa registros de trabalho e comprovantes bancários numa pasta, com celular e mochila térmica próximos da mesa // Imagem ilustrativa feita por IA

Qual a diferença entre repasse e indenização?

A condenação ficou em R$ 5.472,61 de repasses e R$ 1.500 por danos morais. Esses valores têm naturezas diferentes. O primeiro corresponde ao dinheiro que deveria ter sido recebido pelo trabalho. O segundo foi fixado como reparação pelo problema causado.

A notícia oficial, publicada em novembro de 2020, informa que ainda cabia recurso. Ela não comprova trânsito em julgado, pagamento integral ou qualquer atualização posterior do processo. Por isso, o resultado conhecido é a sentença divulgada naquele momento.

A decisão sobre os repasses ainda admitia recurso

O caso também chama atenção à importância de conservar telas de extrato, comprovantes de alteração cadastral e mensagens de suporte. Registros desse tipo podem mostrar quanto foi ganho, qual conta foi indicada e quando houve tentativa de resolver o repasse sem recorrer à Justiça.

Para quem depende de entregas, a diferença entre valor exibido no aplicativo e dinheiro efetivamente recebido é essencial. Nesse processo, o tribunal noticiou uma condenação que tratou tanto do saldo acumulado quanto do impacto da falta de solução.